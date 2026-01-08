Новини
Гръцките фермери готвят блокада на всички гранични пунктове

8 Януари, 2026 08:45 503 8

Протестиращите отхвърлиха предложенията на правителството и настояват за субсидии и данъчни облекчения

Гръцките фермери готвят блокада на всички гранични пунктове - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов

Протестиращите гръцки фермери възнамеряват да блокират всички гранични пунктове, включително и за леки автомобили, предупреди "Нова телевизия".

Повечето от ръководителите на продължаващите от декември блокади не приеха предложенията на правителството в Атина за повишени субсидии и по-ниски цени на горива и ток, като настояват за целенасочени помощи и данъчни облекчения.

Исканията им включват незабавно изплащане на дължимите европейски субсидии, гарантирани минимални цени за основните селскостопански продукти, които да покриват производствените разходи, както и премахване или намаляване на ДДС и други такси, които са в тежест на земеделците.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ивелин Михайлов

    6 1 Отговор
    А тукашните овце им и зклаха овцете и стадата и нищо🤣

    08:49 08.01.2026

  • 2 Бойко Българоубиец

    7 2 Отговор
    Тука няма фермери щото за 17 години успях да ги унищожа до крак 😏🤩 ГЕРБ ПОБЕДА!

    08:50 08.01.2026

  • 3 Ивелин Михайлов

    4 1 Отговор
    Расташки е блокирал сметките на Киро Брейка. Мечоците в лицето на адвокат Расташки искат да откраднат парите, които Киро събира за дарения на деца. Гръцките фермери са следващите, които ще бъдат ограбени, мургавите гелосани мечоци не се спират пред нищо.

    08:50 08.01.2026

  • 4 браво на гърците

    4 1 Отговор
    така се действа срещу мафия, даже е малко

    08:52 08.01.2026

  • 5 Еее,ама

    3 1 Отговор
    Вчера Росен каза,че се е договорил и блокада нема да има!Бръсне го някой за муха!

    08:55 08.01.2026

  • 6 Въпросително

    1 0 Отговор
    А защо не блокират и пистите на летищата, има много товарни полети?

    08:58 08.01.2026

  • 7 Да,

    0 0 Отговор
    със скари!

    08:58 08.01.2026

  • 8 Отговор на Брюксел

    1 0 Отговор
    Пари няма!!!! Печатницата блокира и хартията свърши даже на българите дадохме старо евро.Обадете се на Украината.

    09:01 08.01.2026

