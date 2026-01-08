Гръцките фермери готвят блокада на всички гранични пунктове

Протестиращите гръцки фермери възнамеряват да блокират всички гранични пунктове, включително и за леки автомобили, предупреди "Нова телевизия".
Повечето от ръководителите на продължаващите от декември блокади не приеха предложенията на правителството в Атина за повишени субсидии и по-ниски цени на горива и ток, като настояват за целенасочени помощи и данъчни облекчения.
Исканията им включват незабавно изплащане на дължимите европейски субсидии, гарантирани минимални цени за основните селскостопански продукти, които да покриват производствените разходи, както и премахване или намаляване на ДДС и други такси, които са в тежест на земеделците.
