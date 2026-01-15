АвтоВАЗ представи най-мощната серийна Lada в историята

АвтоВАЗ официално вдигна завесата над най-амбициозния си проект за близкото бъдеще, представяйки дългоочакваното спортно комби Lada Vesta Sport SW. На мащабна пресконференция в Москва руският автомобилен гигант потвърди, че подготвя масирана офанзива в сегмента на динамичните семейни автомобили, като пазарната премиера на модела е насрочена за 2026 година. Изложбеният прототип, който само преди броени дни бе уловен от папараци върху автовоз в Толяти, вече е факт и прикова погледите на експертите със своята агресивна осанка.

Възраждането на линията Lada Vesta Sport бележи нов етап за марката, тъй като за първи път спортните амбиции на модела ще бъдат съчетани с практичността на комби каросерията. Инженерите са заложили на обновения 1,8-литров двигател, който ще работи в тандем с шестстепенна механична трансмисия, доставена от китайския партньор WLY. Макар мощността да се очаква да гравитира около познатите 145 конски сили, истинската магия на този „атлет“ ще се крие в прецизните настройки на ходовата част и по-директното пътно поведение.

Визуалната идентичност на бъдещата флагманска версия не оставя място за съмнение относно нейния характер. Автомобилът е получил специфичен аеродинамичен бодикит, който подчертава мускулестите калници, както и оригинални алуминиеви джанти с по-голям диаметър. Естетиката се допълва от характерни акценти в интериора, които трябва да вдъхнат на водача усещане за ексклузивност, отличавайки Sport SW от стандартните модификации на конвейера.

С този ход АвтоВАЗ се опитва да запълни нишата на достъпните, но емоционални автомобили, предлагайки микс от капацитет на багажника и спортен дух. Докато седаните от предишната генерация се радваха на приличен интерес до 2021 година, голямото завръщане през 2026 година обещава да бъде далеч по-впечатляващо, поставяйки Lada Vesta Sport SW на върха на продуктовата гама на марката като най-мощния и технологичен модел в историята ѝ.