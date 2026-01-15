АвтоВАЗ представи най-мощната серийна Lada в историята

АвтоВАЗ официално вдигна завесата над най-амбициозния си проект за близкото бъдеще, представяйки дългоочакваното спортно комби Lada Vesta Sport SW. На мащабна пресконференция в Москва руският автомобилен гигант потвърди, че подготвя масирана офанзива в сегмента на динамичните семейни автомобили, като пазарната премиера на модела е насрочена за 2026 година. Изложбеният прототип, който само преди броени дни бе уловен от папараци върху автовоз в Толяти, вече е факт и прикова погледите на експертите със своята агресивна осанка.
Възраждането на линията Lada Vesta Sport бележи нов етап за марката, тъй като за първи път спортните амбиции на модела ще бъдат съчетани с практичността на комби каросерията. Инженерите са заложили на обновения 1,8-литров двигател, който ще работи в тандем с шестстепенна механична трансмисия, доставена от китайския партньор WLY. Макар мощността да се очаква да гравитира около познатите 145 конски сили, истинската магия на този „атлет“ ще се крие в прецизните настройки на ходовата част и по-директното пътно поведение.
Визуалната идентичност на бъдещата флагманска версия не оставя място за съмнение относно нейния характер. Автомобилът е получил специфичен аеродинамичен бодикит, който подчертава мускулестите калници, както и оригинални алуминиеви джанти с по-голям диаметър. Естетиката се допълва от характерни акценти в интериора, които трябва да вдъхнат на водача усещане за ексклузивност, отличавайки Sport SW от стандартните модификации на конвейера.
С този ход АвтоВАЗ се опитва да запълни нишата на достъпните, но емоционални автомобили, предлагайки микс от капацитет на багажника и спортен дух. Докато седаните от предишната генерация се радваха на приличен интерес до 2021 година, голямото завръщане през 2026 година обещава да бъде далеч по-впечатляващо, поставяйки Lada Vesta Sport SW на върха на продуктовата гама на марката като най-мощния и технологичен модел в историята ѝ.
1 Очакваме "експертиза" от
10:33 15.01.2026
2 ужас
10:35 15.01.2026
3 ххххх
Коментиран от #8
10:35 15.01.2026
4 хубаво
в списъка за първите
лади след 15г.
10:37 15.01.2026
5 Това...
Коментиран от #10
10:38 15.01.2026
6 Боби
Коментиран от #9, #11
10:38 15.01.2026
7 😂😂😂😂😂😂
10:40 15.01.2026
8 Софийски селянин,
До коментар #3 от "ххххх":За кола с такова тегло 145 коня са доста,старата ми италианка беше с такава мощност и тежеше 1460кг.
10:43 15.01.2026
9 жужи
До коментар #6 от "Боби":Другари, увеличихме мощността на Ладата с 90% - Нивата е 80 коня.
10:44 15.01.2026
10 Пак си пиан
До коментар #5 от "Това...":ладата на чертеж, завода в мечтите. Поздрави на Олга
10:44 15.01.2026
11 Да те питам
До коментар #6 от "Боби":А сега какво караш бе, Гаврош, някоя Дачия ли?
Коментиран от #14
10:44 15.01.2026
12 руска мъка
Коментиран от #13, #15
10:45 15.01.2026
13 Вероятно не
До коментар #12 от "руска мъка":Това е планирано за бъдещето някога
10:54 15.01.2026
14 Боби
До коментар #11 от "Да те питам":Гаврош кара Skoda Superb, която е 280 коня. 2 пъти колкото тоя руски клозет. Други въпроси?
10:55 15.01.2026
15 Някои
До коментар #12 от "руска мъка":Имат даже серво на волана
10:57 15.01.2026