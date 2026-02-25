Новини
Свят »
САЩ »
Четирима души загинаха след нападение с нож във Вашингтон

Четирима души загинаха след нападение с нож във Вашингтон

25 Февруари, 2026 09:01 1 160 12

  • нож-
  • вашингтон-
  • сащ-
  • нападение

Заподозреният е бил застрелян от полицейски служител, пристигнал на мястото на инцидента

Четирима души загинаха след нападение с нож във Вашингтон - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Четирима души са били убити при нападение с нож в западния американски щат Вашингтон, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти, съобщи БТА.

Шерифската служба на окръг Пиърс съобщи, че вчера сутринта са получили сигнали, че "мъж намушква хора" пред къща близо до град Гиг Харбър, югозападно от Сиатъл.

"Има четирима загинали, включително 32-годишният заподозрян мъж, има и пета жертва на атаката, която е била незабавно транспортирана от пожарната на Гиг Харбър, но по-късно е починала от раните си", се казва в изявление на шерифската служба.

Заподозреният е бил застрелян от полицейски служител, пристигнал на мястото на инцидента, според говорителката на полицията в Такома Шелби Бойд.

Разследващите смятат, че инцидентът е свързан със случай на домашно насилие. Тридесет и две годишният мъж е бил на път да получи ограничителна заповед. Разследващите не са оповестили никаква информация за самоличността на жертвите, отбелязва ДПА.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Щом не се споменават

    13 2 Отговор
    подробности значи е афронегър.

    09:06 25.02.2026

  • 2 Ами правилно,

    12 2 Отговор
    какво друго трябваше да направят когато той убива 4 души?
    Да доказват, че ги е убил?
    Пълнят му тиквата с олово и няма да има разходи за съд от държавата.
    На зла круша, зъл прът.

    09:08 25.02.2026

  • 3 Тук щяха

    9 0 Отговор
    да го наградят с условна от “правосъдието”.

    09:09 25.02.2026

  • 4 Така се печели доверие

    11 1 Отговор
    и уважение към закона.
    Правосъдие на място и делото приключва преди да е почнало.

    09:12 25.02.2026

  • 5 смях

    10 0 Отговор
    Заблежете, че е застрелян само защото е заподозрян. Тук нашите професионалисти ще доказват вината му 1-2 години и ще го пуснат, поради недоказана вина.

    09:30 25.02.2026

  • 6 Механик

    2 1 Отговор
    Само 4?? Ееее, американци! Излагате се бе.

    Коментиран от #8

    09:34 25.02.2026

  • 7 Лопата Орешник

    6 1 Отговор
    Америка никога не е била толкова велика! 50 трилиона дълг, убийства всеки ден, чудно местенце! Велико!!

    Коментиран от #9

    09:34 25.02.2026

  • 8 Ами всъщност

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    Това си е нормално ежедневие в обора, просто скучен вторник!

    Коментиран от #12

    09:41 25.02.2026

  • 9 Ааааа

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Лопата Орешник":

    Няма така да злепоставяш краваристанските другари, дългът е само 40 трилиона.......

    09:43 25.02.2026

  • 10 Ношката и Гушката

    2 1 Отговор
    -Ззззззззззт! - казала Ношката

    -Хрлопхрлоло... - казала Гушката

    09:53 25.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.