Dacia пусна лимитиран Duster за най-верните фенове

24 Февруари, 2026 08:48 1 466 10

Специалната серия е направена в чест на рали Дакар

Dacia пусна лимитиран Duster за най-верните фенове - 1
Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Dacia празнува историческата си победа в рали Дакар 2026 по най-ексклузивния възможен начин. След общата победа на Насер Ал-Атия в саудитската пустиня, румънската марка представи Duster Spirit of Sand, ограничена серия от само 500 бройки за родния си пазар. Докато състезателният офроудър Sandrider се оттегля рано от пистата на Дакар, неговото ДНК оцелява в този производствен модел, създаден в негова чест.

Spirit of Sand разполага с 4x4 задвижване със 152 к.с.. Това комбинира 1,2-литров турбо двигател с 50-литров резервоар за бензин и 50-литрова бутилка за LPG, Задният електромотор е в центъра на системата 4x4, като доставя 31 к.с. и 87 Nm въртящ момент към задния мост чрез иновативна двустепенна скоростна кутия. Първата предавка е оптимизирана за бавно движение през кал и пясък, докато втората предавка позволява на задния мост да остане активен при скорости до 140 км/ч. За разлика от стандартния Duster, тази специална версия е фабрично оборудвана с 6-милиметрови дуралуминиеви предпазни плочи за двигателя и скоростната кутия.

Визуалните акценти включват медно-кафяви детайли и ексклузивни стикери по каросерията, вдъхновени от концепцията Soul of Dakar. Той е оборудван с 17-цолови алуминиеви джанти Tergan в черно и стандартна антена тип „перка на акула“. Интериорът е базиран на най-високото ниво на оборудване Extreme, с 10,1-инчов централен сензорен екран, 360-градусова камера Multiview и отопляеми предни седалки. Цената на целия пакет е 28 990 евро и се предлага ексклузивно чрез онлайн платформата за резервации на Dacia в Румъния.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    9 15 Отговор
    За най верните фенове.... Значи са пуснали общо 3 такива легена

    08:56 24.02.2026

  • 2 123

    12 5 Отговор
    Този (не точно дакар) Duster на живо изглежда страхотно. Браво на Dacia! Движат се много добре напред!

    09:11 24.02.2026

  • 3 Пич

    10 5 Отговор
    Лелииий....... този гръмотевичен 1,2 литров звяр трябва да го имам! Ако го бартеросам за Ламборгинито, дали някой ще клъвне да си даде лимитираната Дачия?!

    09:15 24.02.2026

  • 4 Васил

    6 6 Отговор
    Дачия имала фенове това вече е новина.

    10:07 24.02.2026

  • 5 Дърт

    3 2 Отговор
    Поправка. Бройките са 499. Едната още от завода е резервирана за ЕДИНСТВЕНИЯТ БГ фен на Дачия за който съм чувал- СЕКТАНТА

    10:37 24.02.2026

  • 6 таксиджия 🚖

    2 3 Отговор
    Руснаците искаха да продават новия Дъстът като новата Лада Нива в Росия, но заради санкциите далаверата се провали.

    Завода във Тойлиати беше 51% собственост на Рено. И там щяха да произвеждат тази Дачия Дъстър брандирана като Нива. А сега нова Лада Нива няма.

    Коментиран от #8, #9

    11:10 24.02.2026

  • 7 Неудачия

    2 2 Отговор
    Спринг не е лош модел, като за градска голф количка, но за дъстера 1,2 турбо е твърде малко.

    11:33 24.02.2026

  • 8 Нивелир

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "таксиджия 🚖":

    Всъщност има. По един украински канал обясняваха колко е гадна и некачествена.

    Коментиран от #10

    11:35 24.02.2026

  • 9 Много ти знае гагата,

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "таксиджия 🚖":

    ама само простотии и измислици не отговарящи на истината бълваш. Чудя се,като не си запознат въобще защо приказваш и си измисляш. Нито завода на Лада е бил собственост на Рено нито пък е вярно,че Дъстър е щял да бъде новата Нива. Там Дачия се продава под марката Рено и въобще не се бърка по никакъв начин с моделите на Лада Нива.Поинтересувай се малко повече за Нива и си я произвеждат от 4 години вече.

    12:37 24.02.2026

  • 10 Ти пък си намерил де да

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Нивелир":

    черпиш информация. Тия изроди украински гътнаха паметника на Ватутин,украинец,който освобождава Украйна от немците 1944г., на Ленин благодарение на който се появява за първи път Украйна като УССР автономна република,и да чакаш да ти хвалят нещо руско,бега мани. Погледнете Нива Тревъл и тогава пишете. А, в ютуб има доста видеа с Ниви какво правят на офроуд дори стокови машини,да не говорим за барнатите.Ето малко да се ограмотите с оня безмозъчния копърко таксиджииски.:Автоваз обяви новият вид на Lada Niva Travel
    Автоваз представи обновената версия на известния си SUV модел Lada Niva Travel, която ще започне производство в четвъртото тримесечие на 2025 година. Сред забележителните промени са нови брони с по-голяма решетка, пълно-LED осветление и нови колела.

    Под предния капак на обновената версия се намира новоразработен 1,8-литров 8-клапанов четирицилиндров двигател с мощност от 89 к.с. Този двигател е съставен от над 50 нови компонента, включително нови системи за всмукване, изхвърляне, охлаждане и захранване с гориво.

    Външни промени и осъвременяване
    Обновяването на Lada Niva Travel включва по-голяма решетка с октагонална форма, нови осветителни тела и модернизирана броня, които подобряват както външния вид, така и охлаждането на двигателя.

    „Този модел предлага значително по-добро управление и комфорт благодарение на новата рамка против преобръщане и вентилирани дискове.“

    Новият дизайн на автомобила е съчетан с нови алуминиеви колела, които и

    12:45 24.02.2026