Dacia пусна лимитиран Duster за най-верните фенове

Dacia празнува историческата си победа в рали Дакар 2026 по най-ексклузивния възможен начин. След общата победа на Насер Ал-Атия в саудитската пустиня, румънската марка представи Duster Spirit of Sand, ограничена серия от само 500 бройки за родния си пазар. Докато състезателният офроудър Sandrider се оттегля рано от пистата на Дакар, неговото ДНК оцелява в този производствен модел, създаден в негова чест.

Spirit of Sand разполага с 4x4 задвижване със 152 к.с.. Това комбинира 1,2-литров турбо двигател с 50-литров резервоар за бензин и 50-литрова бутилка за LPG, Задният електромотор е в центъра на системата 4x4, като доставя 31 к.с. и 87 Nm въртящ момент към задния мост чрез иновативна двустепенна скоростна кутия. Първата предавка е оптимизирана за бавно движение през кал и пясък, докато втората предавка позволява на задния мост да остане активен при скорости до 140 км/ч. За разлика от стандартния Duster, тази специална версия е фабрично оборудвана с 6-милиметрови дуралуминиеви предпазни плочи за двигателя и скоростната кутия.

Визуалните акценти включват медно-кафяви детайли и ексклузивни стикери по каросерията, вдъхновени от концепцията Soul of Dakar. Той е оборудван с 17-цолови алуминиеви джанти Tergan в черно и стандартна антена тип „перка на акула“. Интериорът е базиран на най-високото ниво на оборудване Extreme, с 10,1-инчов централен сензорен екран, 360-градусова камера Multiview и отопляеми предни седалки. Цената на целия пакет е 28 990 евро и се предлага ексклузивно чрез онлайн платформата за резервации на Dacia в Румъния.