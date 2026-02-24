Stellantis отчита първата си година със загуби на автомобилния пазар

Автомобилният гигант Stellantis се готви за най-трудния си финансов отчет от създаването си през 2021 година. По-късно тази седмица се очаква компанията да официализира мащабно стратегическо отстъпление, което вече предизвика шок в индустрията. Под новото ръководство на главния изпълнителен директор Антонио Филоса, конгломератът обяви зашеметяваща „рестартираща“ загуба в размер на 22,2 милиарда евро (26 милиарда долара) – ход, който на практика е признание, че предишната агресивна пътна карта за електрификация не е била в синхрон с реалното търсене на пазара.

Този финансов шок произтича от поредица от рисковани решения за отмяна на нерентабилни проекти за електромобили, отписване на стойността на специализирани електрически платформи и преоразмеряване на веригата за доставки на батерии, която беше изградена за бъдеще, което все още не е настъпило. Най-забележително е, че компанията официално прекрати производството на Ram 1500 BEV..

Предварителните данни за втората половина на 2025-та рисуват мрачна картина на компания в преход. Stellantis очаква коригирана оперативна загуба от 1,2 до 1,5 милиарда евро за последните шест месеца на изминалата година. Общата нетна загуба за втората половина на годината се оценява на между 19 и 21 милиарда евро, което е първият случай, в който компанията отчита годишна загуба.

В пряк удар към инвеститорите, бордът потвърди, че през 2026 година няма да бъде изплатен годишен дивидент, като се дава приоритет на стабилизирането на баланса пред незабавни изплащания. Въпреки масивните отписвания, компанията поддържа значителна резерва от 46 млрд. евро в индустриална ликвидност, която планира да използва за финансиране на новата си продуктова стратегия „свобода на избора“.

Изпълнителният директор Антонио Филоса, който пое поста след внезапното напускане на Карлос Тавареш в края на 2024 година, открито заяви, че ще преориентира компанията към по-прагматичен подход. Филоса описа 2026 година като „година на изпълнение“, в която фокусът ще се премести обратно към мултиенергийни платформи, които могат да се адаптират към двигатели с вътрешно горене, хибридни и електрически задвижващи системи на едни и същи сглобяващи линии.

Първите резултати от този поворот вече са видими на американския пазар, където обновените модели Ram с V8 двигатели и хибридни варианти на Jeep са допринесли за 30% от годишния ръст на марката през последното тримесечие на 2025 година. Чрез удължаване на жизнения цикъл на двигателите с вътрешно горене с висока печалба, докато пазарът на електромобилите узрява, Stellantis се стреми да възвърне рентабилността си до края на тази година.