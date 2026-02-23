Всичко което знаем за „малката“ G-Class на Mercedes

Mercedes-Benz официално разширява разбирането за емблемата „G“ и го прави с прагматичен подход. Докато „Baby G“ (временното име на модела,което вероятно ще премине към GLG) първоначално беше представен като чисто електрически проект, реалността наложи стратегическа промяна. Щутгарт потвърди, че предстоящият малък офроудър ще разполага с мултиенергийна гама, предлагаща както високотехнологична електромобилна задвижваща система, така и традиционен двигател с вътрешно горене, за да задоволи глобалния пазар, който все още не е готов да се откаже от бензина.

С дължина от около 4,4 метра, Little G ще бъде значително по-компактен и по-нисък от „пълноразмерния“ G-Class, но Mercedes полага изключителни усилия, за да гарантира, че той не е просто умален и орязан кросоувър. Маркус Шефер разкри, че автомобилът ще се основава на уникална архитектура с рама, вместо да споделя платформа с C-Class, което ще гарантира, че разполага с автентичния хардуер, необходим, за да се съревновава с Toyota Land Cruiser FJ и Land Rover Defender Sport.

В ход, който подчертава новата ера на марката, Little G с двигател с вътрешно горене ще заимства двигателя си от новия CLA. Това означава 1,5-литров двигател с турбокомпресор с четири цилиндъра, разработен от Mercedes, но произведен от Horse Powertrain (съвместното предприятие на Renault-Geely-Aramco). В това приложение се очакват около 190 к.с., съчетани с електрически мотор, монтиран на скоростната кутия, за безпроблемно движение при ниска скорост.

Електрическият вариант ще използва системата с два мотора eATS2.0, осигуряваща постояннозадвижване на всички колела. Захранван от 85kWh NMC батерия, Mercedes се стреми към високо конкурентен WLTP пробег от 650 километра, благодарение на по-аеродинамичния (макар и все още квадратен) профил в сравнение с по-големия си брат.

Изтекли шпионски снимки от последните седмици, показват автомобил, който се познава като G-Class, но в умалена форма.Той запазва емблематичните кръгли фарове, индикаторите, монтирани на калниците, и външния носител за резервно колело, които са неотменими за ДНК-то на G-Class. Въпреки по-малкия си размер, шефът на дизайна Горден Вагенер настоява, че автомобилът използва „изключително“ голям брой уникални каросерийни панели, за да запази здравите си пропорции.

Независимо от източника на гориво, Little G ще разполага с усъвършенствана система за разпределение на въртящия момент, която имитира усещането за трикратно заключване на диференциала на по-големите модели от серия 463, което го прави „водещ в класа си“ по отношение на представянето на неравен терен.

Изпълнителният директор на Mercedes Ола Калениус ясно заяви, че марката е „тактически гъвкава”. С електрическата версия, чието представяне е планирано за края на 2027 година, хибридната версия ще последва скоро след това, за да се гарантира, че Mercedes няма да загуби клиенти в региони с по-бавно въвеждане на електромобили. Позиционирайки Little G като здрав, ориентиран към начина на живот вход, Mercedes ефективно превръща „G” в самостоятелна подмарка, подобно на AMG или Maybach.