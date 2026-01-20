Aston Martin вече няма да е автомобил за сигурност във Formula 1

Докато Formula 1 се подготвя за новата ера на технически регламенти през 2026 година, една от най-големите промени ще се случи не в боксовете на отборите, а на челото на колоната. След петгодишно партньорство, Aston Martin официално прекратява договора си за доставка на автомобили за сигурност и медицински автомобили, оставяйки Mercedes-AMG като единствен и абсолютен господар на трасето за целия сезон 2026.

Този ход слага край на ротационния принцип, въведен през 2021 година, и връща спорта към статуквото, продължило четвърт век (1996–2020). Макар от Гейдън да не посочват официална причина за оттеглянето, в падока усилено се говори, че „разводът“ е комбинация от икономически съображения и желанието на марката да се фокусира изцяло върху собствения си амбициозен отбор, който от 2026 година ще използва двигатели на Honda.

Завръщането на Mercedes като монополист в тази роля означава, че Берт Майландер отново ще прекарва целия сезон зад волана на германска машина. Поста ще запази бруталният Mercedes-AMG GT Black Series. Със своя 4,0-литров V8, той генерира 730 к.с. и разполага с аеродинамика, способна да генерира 400 кг притискаща сила при 250 км/ч. Това е директен отговор на критиките на Макс Верстапен от 2022 година, тъй като Black Series е значително по-бърз и лек от стария Vantage, позволявайки на болидите да поддържат по-висока температура в гумите.

На смяна за медицински автомобил излиза и Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+. Този четириврати звяр разполага с 639 к.с. и ускорява от 0 до 100 км/ч за едва 3,2 секунди – критично важно време, когато всяка секунда е от значение за достигане до мястото на инцидента. В купето са монтирани три таблета за следене на състезанието и директна връзка с медицинския център.

В исторически план Mercedes е синоним на сигурността във F1 от 1996 година насам, когато Оливер Гавин за първи път изведе C36 AMG на трасето. През годините видяхме еволюцията от CLK 55 AMG през иконата SLS до днешните GT модели.