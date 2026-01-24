Honda и Aston Martin не отрекоха създаването на обща суперкола

Honda официално приключи своите взаимоотношения с Red Bull Racing, преминавайки към ролята на ексклузивен партньор за задвижващи системи на отбора на Aston Martin във Fормула 1. Макар партньорството да е все още в начален етап, и двата производителя вече намекват за бъдеще, което се простира далеч отвъд пистите.

Наскоро на събитие в Токио Лоурънс Строл, изпълнителен председател на Aston Martin, даде ясно да се разбере, че макар основната цел да е създаването на болид за Formula 1, който да спечели световното първенство, компанията е повече от готова да проучи възможностите за сътрудничество в областта на серийните автомобили. Строл подчерта, че макар все още да няма официални планове за суперкола или хиперкола, синергията между тези два инженерни гиганта прави такъв проект логична следваща стъпка в задълбочаването на отношенията им.

Ръководството на Honda изглежда също толкова заинтригувано от възможността да превърне успеха на подиума в желана стока в шоурума. Изпълнителният директор Тошихиро Мибе призна, че макар преговорите за масово производство да не са започнали, уроците, научени от напрежението на състезанията във Formula 1, са безценни за бъдещите високопроизводителни автомобили. Това партньорство може да се прояви по няколко начина, може би като ултра-ексклузивен флагман на Aston Martin със задвижваща система на Honda, или дори като дългоочакваното възраждане на емблематичния NSX. Засега фокусът остава върху техническите регламенти за 2026 година, но с толкова голям ентусиазъм от двете страни, изглежда по-малко като въпрос на „дали“, а по-скоро като въпрос на „кога“ ще видим тези две имена да споделят шаси на обществените пътища.