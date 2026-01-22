Запознайте се с FKP Hommage - модерен Veyron произведен в една единствена бройка

Bugatti показа най-новия си шедьовър - FKP Hommage. Това второ попълнение в ултра-ексклузивната програма Solitaire отдава почит към модела, който изтласка марката напред в модерната ѝ история, като също така служи като почит към Фердинанд Пиех, визионерът, който възроди марката и даде на света оригиналния Veyron. Докато силуетът е дълбока почит към колата, която предефинирамодерния свят на хиперколите преди две десетилетия, тази специално създадена кола е построена върху модерно W16 шаси, което е усъвършенствано до последни детайл.

Под капака работи познат двигател с четири турбини обем от 8000 кубика, който стои в Chiron Super Sport, но се отличава с по-големи турбини, оптимизирани системи за охлаждане и подсилена скоростна кутия, за да може да се справи още по-добре с мощността от 1600 конски сили.

Дизайнът на FKP Hommage е пример за това как могат да се съчетаят формите от началото на този век с характерната за Veyron заоблена форма, като същевременно интегрира съвременни елементи като тънки LED фарове, приличащи на тези от вече пенсионирания Chiron. Каросерията е изработена изцяло по поръчка и е разположена върху 20-цолови предни и 21-цолови задни колела. Купето е решено в червено покритие, което контрастира с черни части от карбон. Тази двуцветна схема е пряк поклон към класическата естетика на Veyron.

Влизайки в интериора, дизайнерите на Bugatti са се спрели на класически кръгъл волан, който отразява оригиналните пилотски контроли на Veyron, допълнен от централна конзола, изработена от един блок алуминий. В последния щрих на часовникарското съвършенство, таблото е оборудвано с вграден 41-милиметров Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon. Този FKP Hommage представлява абсолютния връх на Programme Solitaire, едно ниво над стандартната персонализация Sur Mesure, като гарантира, че само две такива машини ще излязат от работилницата всяка година.