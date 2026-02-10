Знаете ли, че Bugatti прави седан с над 1000 к.с., който води до появата на Chiron?

Музеят Autostadt във Волфсбург остава хранилище на историята, а малцина автомобили в колекцията предизвикват толкова силни емоции, колкото Bugatti 16C Galibier. Bugatti планираше Galibier да бъде флагманският наследник на Veyron. Представен през 2009 година, този четириврат фастбек беше проектиран да бъде „най-ексклузивният, елегантен и мощен четириврат автомобил в света“, построен върху модифицирано шаси Bentley Arnage, но доведен до абсолютната инженерна граница на Volkswagen Group.

Докато Veyron се характеризираше с четири турбокомпресора, Galibier промени малко тази стратегия. Той използва 8,0-литров W16 двигател, монтиран в предната средна част, но замени турбокомпресорите с двоен суперчарджър. Това решение е продиктувано от това, че суперкомпресорите осигуряват мигновения нисък въртящ момент, необходим за достоен гранд турер. Въпреки това, конфигурацията осигурява над 1000 конски сили, предавани към всичките четири колела чрез осемстепенна автоматична трансмисия. За да охлажда масивното 16-цилиндрово сърце, Galibier разполага с интересен капак тип „пеперуда“, който се отваря на две симетрични половинки.

Интериорът на Galibier също е изцяло променен в луксозен стил, съчетаващ високотехнологични амбиции с традиционни занаятчийски умения. Таблото е оборудвано с подвижен часовник Parmigiani Fleurier Tourbillon. Той функционира като часовник на колата, но може да се отдели и да се закрепи към гривна, позволявайки на собственика да носи част от душата на колата на стойност 100 000 долара.

За разлика от аналоговия кокпит на Veyron, Galibier разполага с голям цифров инструментален панел и въртящ се заден инфоразвлекателен екран – революционни характеристики за 2009 година. За да се контролира теглото, каросерията е изработена от смес от алуминий и въглеродни влакна, като последните са покрити с деветслойна тъмно синя боя, която позволява на въглеродната структура да блести под пряка светлина.

Въпреки всички тези инженерни постижения, след като първоначалният концепт от 2009 година получи смесени отзиви относно пространството за краката на задните седалки и „кандалността му, ръководството на Bugatti нареди мащабни промени в дизайна. Колата нарасна с 15 см на височина и с невероятните 152 см на дължина, губейки елегантната си форма на фастбек в полза на по-нетрадиционна форма, за да задоволи китайския пазар.

Според бившия главен стилист на Bugatti Ахим Аншайдт, окончателният производствен прототип изглеждал като „дакел отстрани“ и „калпак на колела“ отзад. Когато Фердинанд Пиех видя преувеличения окончателен дизайн през май 2012 година, той според слуховете „скърцал със зъби от гняв“ и отменил проекта на място. Това внезапно принудило Bugatti да се върне към двуместен автомобил със среден двигател, което в крайна сметка довело до раждането на Chiron.