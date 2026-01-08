България с рекорд в продажбата на нови автомобили

Българският автомобилен пазар току-що затвори една историческа глава, оставяйки в миналото призрака на икономическата криза от 2008 година. Ако доскоро същата тази 2008-а се сочеше като недостижим връх и еталон за потребление, то данните за изминалата 2025 година категорично пренаписват реалността. С впечатляващите 49 389 регистрации на нови леки автомобили от категория M1, страната ни отбелязва абсолютен рекорд в своята модерна история.
Числата говорят сами по себе си – ръстът спрямо предходната година е с над 6 400 единици. Дори ако „изстискаме“ статистиката от реекспорта, който традиционно изкривява родната картина, резултатът остава безпрецедентен за последните три десетилетия и половина. Представете си само: всеки ден през изминалите 12 месеца по 135 нови возила са напускали шоурумите, за да се влеят в трафика по разбитите ни пътища. Това е темпо, което подсказва за сериозна промяна в потребителското мислене.
Защо обаче българинът, традиционно влюбен в „изпитаните“ употребявани екземпляри, изведнъж обърна поглед към чисто новите машини? Отговорът не се крие само в набъбналите портфейли. На преден план излиза прагматизмът. В средносрочен план притежанието на нов автомобил вече излиза по-изгодно от безкрайните ремонти на морално остарели „втора ръка“ коли. Модерните технологии, интегрираните системи за безопасност и драстично по-ниският разход на гориво се превърнаха в аргументи, които трудно се пренебрегват.
Разбира се, не навсякъде по веригата има поводи за отваряне на шампанското. При лекотоварните сегменти (N1) наблюдаваме свиване от около 13%, макар тук статистиката да е малко мътна поради липсата на официални данни от военното ведомство. От друга страна, тежката артилерия – камионите в категории N2 и N3 – се завръща в играта с 13% ръст, достигайки 3 445 доставени машини, което е ясен сигнал за раздвижване в логистичния сектор.
Въпреки еуфорията от рекорда при леките коли, общата картина на автопарка в България обаче остава същата. Ние продължаваме да сме фенове на автомобилите "втора ръка", като това се дължи основно на липсата на държавна воля за ограничаване на най-старите автомобили.
Но въпреки това пазарът направи своята крачка напред, демонстрирайки зрялост и желание за промяна. Сега топката е в полето на държавната администрация. Без ясна стратегия за трансформация на мобилността и стимули за екологичен транспорт, този рекорд ще остане просто една изолирана статистическа победа в океана от остарели ламарини.
1 Директора👨✈️
Все пак ще бъде интересна статистиката колко автомобила от закупените са на фирми и колко са закупени от частни лица.
Иначе това е много хубава новина. Не е редно да сме гробницата на стари коли в Европа. И като го чуя това: По-добре стара, но здрава, от колкото нова... и откачам.
Много ограничено мислене!!!
10:48 08.01.2026
2 палицай
10:49 08.01.2026
3 пране
10:56 08.01.2026