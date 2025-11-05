Европейският пазар продължава да обръща гръб на Tesla

Продажбите на Tesla в Европа отново дадоха силно да се разбере, че американският EV гигант се намира в сериозен регионален смут. Данните за октомври са недвусмислени и сигнализират за продължаващо и дори задълбочаващо се отчуждение от страна на европейските потребители.

Статистиката, която служи като ярък индикатор за търсенето, е повече от драстична. В скандинавските страни сривът е почти апокалиптичен: в Швеция регистрациите на нови автомобили Tesla се сгромолясват с цели 89%, в Дания ситуацията е почти огледална с 86% спад, а дори традиционно силната Норвегия отчита сериозен отлив от 50%.

Най-показателното в тази мрачна картина е фактът, че докато Tesla изпитва тези тежки затруднения, общият пазар на електромобили в Европа всъщност продължава да расте. Този дисонанс не просто подчертава, а направо крещи за намаляващия пазарен дял на компанията на Илон Мъск. Единствената светла точка, която може да бъде открита, е Франция, където е регистриран скромен ръст от 2.4% за втори пореден месец. Уви, това е по-скоро изключение, което потвърждава правилото на общата тенденция към понижение, която се наблюдава от месеци в ключови страни като Швеция и Нидерландия.

Автомобилните анализатори посочват няколко основни причини за този низходящ тренд. На първо място, Tesla разчита на сравнително малка и остаряваща моделна гама. Това се случва в момент, когато както утвърдените европейски производители, така и агресивните китайски брандове, бързо насищат пазара с нови, свежи и атрактивни електрически предложения. В Дания, например, няколко китайски EV марки, сред които BYD, Xpeng и Zeekr (собственост на Geely), вече успяха да изпреварят Tesla по продажби.

Спадът е толкова сериозен, че през октомври в Швеция Tesla е успяла да реализира едва 133 автомобила, изоставайки дори от Porsche, които са продали 172 луксозни модела. Погледнато в по-широк план, за периода януари-октомври, шведските продажби на американския производител са надолу с 67% спрямо предходната година – истинско свободно падане.

Наред с изострената конкуренция, експертите не пропускат да отбележат и другия, по-деликатен фактор: публичните скандали и политическите позиции на изпълнителния директор Илон Мъск. Изглежда, че това негативно влияе върху имиджа на марката сред европейските потребители, които, водени от своите ценности, просто се отдръпват от покупка.

До септември продажбите на Tesla в Европа вече бяха отбелязали спад от 28.5% спрямо предходната година, а октомврийските данни само затвърждават този обезпокоителен низходящ курс. Европейският пазар явно става все по-труден терен за американския пионер, който изглежда губи инерция в битката за електрическо господство.