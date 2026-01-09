Subaru представи нов WRX STI с механична трансмисия

Едноседмичната тийзър кампания на Subaru, която много ентусиасти се надяваха да доведе до дългоочакваното възкресение на пълноценния WRX STI, доведе до по-различен резултат: още един концепт. Дебютиращ на Tokyo Auto Salon, WRX STI Sport# (Sport-sharp) Prototype е с агресивна каросерия и характерните за STI акценти в цвят „Cherry Red”, но засега остава строго предпроизводствен модел. Макар че естетиката – с 19-цолови джанти и високопроизводителни спирачки Brembo – подсказва, че това е готов за шоурума флагман, марката не се ангажира с пълно производство, оставяйки феновете в състояние на продължително очакване.

Под капака прототипът се придържа към утвърдената стратегия, като използва 2,4-литров турбокомпресор боксер двигател, който се намира в стандартния WRX. В настоящото си състояние, двигателят развива 271 конски сили – цифри, които, макар и завидни, не достигат високата мощност, традиционно свързана с името STI. Въпреки това, истинската новина за японския пазар е включването на шестстепенна ръчна скоростна кутия, която липсва в настоящото поколение WRX в родната му страна. Тази ръчна скоростна кутия е съчетана с характерната за Subaru симетрична система за задвижване на четирите колела, което подсилва ориентираната към водача мисия на прототипа.

Въпреки етикета „прототип“ и липсата на конкретни данни за производителността, на хоризонта се вижда лъч надежда. Официалната страница на Subaru за автомобила вече носи етикета „Coming Soon“ (Очаквайте скоро), което подсказва, че производствената версия може да се появи в японските шоурумове още тази пролет. Макар да не е чудовището с над 300 конски сили, което светът очаква, STI Sport# е най-близкото, до което марката е стигнала до възстановяването на своя герой по отношение на производителността, откакто предишното поколение беше изтеглено от пазара. Засега автомобилната общност остава да стиска палци, че този концепт е просто генерална репетиция за серия с ограничено производство.