ЕС и Китай се разбраха за вноса на евтини електромобили. Как това ще повлияе на цените?

В знакова стъпка за стабилизиране на глобалната верига за доставки в автомобилната промишленост, Китай и Европейският съюз официално сложиха край на ескалиращата търговска война. На 12 януари 2026 г. двете икономически сили обявиха всеобхватно споразумение за „ценови ангажимент“, което осигурява дипломатичен заобиколен път около тежките антисубсидийни тарифи, наложени преди повече от година. Съгласно новата рамка, китайските производители на електрически автомобили с батерии (BEV) вече могат да заобиколят наказателните мита, които за някои марки достигнаха 35,3%, като се ангажират с минимална импортна цена (MIP) за всеки модел и конфигурация, продавани в ЕС.

Споразумението бележи края на конфликта, започнал в края на 2024 година, когато Брюксел наложи допълнителни такси на китайски марки като BYD, Geely и SAIC, за да компенсира предполагаемите държавни субсидии. Макар тези тарифи да остават законни по подразбиране, новият „Насочващ документ“, публикуван от Европейската комисия, предоставя стандартизирана пътна карта за производителите, за да заменят тези данъци с доброволни минимални цени. Тези минимални цени се изчисляват, като се използват две различни системи или чрез добавяне на оригиналното мито към предишната експортна цена на производителя, или чрез сравняване на цената с подобен, несубсидиран електромобил, произведен в Европа.

За потребителите тази сделка служи по-скоро като „стабилизатор на пазара“, отколкото като отстъпка. Макар да предотвратява китайските електромобили да подбиват драстично цените на европейските си конкуренти, тя също така гарантира, че марки като Nio и XPeng могат да поддържат дейността си в Европа без тежките разходи от 20% до 45% общо вносни мита. От решаващо значение е, че сделката включва строги правила за предотвратяване на заобикаляне, за да се предотврати „кръстосаното компенсиране“ – блокиране на производителите да понижават изкуствено цената на своите хибриди, за да компенсират по-високите задължителни цени на своите чисто електрически модели.

Анализаторите от индустрията приветстваха споразумението, което запазва избора за европейските купувачи, като същевременно предпазва местните фабрики от „нелоялни“ цени. Може би най-важното е, че ЕС даде сигнал, че ще разгледа благосклонно ценовите оферти на компании, които се ангажират да локализират производството си в рамките на блока. Докато BYD се подготвя за пробно производство в новия си завод в Унгария по-късно тази година, става ясно, че бъдещето на европейския пазар на електромобили не зависи само от мястото, където е проектирана колата, а и от мястото, където са направени инвестициите.