ЕС и Китай се разбраха за вноса на евтини електромобили. Как това ще повлияе на цените?

ЕС и Китай се разбраха за вноса на евтини електромобили. Как това ще повлияе на цените?

13 Януари, 2026 12:55

Очаква се Европейската комисия да публикува допълнителна информация

ЕС и Китай се разбраха за вноса на евтини електромобили. Как това ще повлияе на цените? - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В знакова стъпка за стабилизиране на глобалната верига за доставки в автомобилната промишленост, Китай и Европейският съюз официално сложиха край на ескалиращата търговска война. На 12 януари 2026 г. двете икономически сили обявиха всеобхватно споразумение за „ценови ангажимент“, което осигурява дипломатичен заобиколен път около тежките антисубсидийни тарифи, наложени преди повече от година. Съгласно новата рамка, китайските производители на електрически автомобили с батерии (BEV) вече могат да заобиколят наказателните мита, които за някои марки достигнаха 35,3%, като се ангажират с минимална импортна цена (MIP) за всеки модел и конфигурация, продавани в ЕС.

Споразумението бележи края на конфликта, започнал в края на 2024 година, когато Брюксел наложи допълнителни такси на китайски марки като BYD, Geely и SAIC, за да компенсира предполагаемите държавни субсидии. Макар тези тарифи да остават законни по подразбиране, новият „Насочващ документ“, публикуван от Европейската комисия, предоставя стандартизирана пътна карта за производителите, за да заменят тези данъци с доброволни минимални цени. Тези минимални цени се изчисляват, като се използват две различни системи или чрез добавяне на оригиналното мито към предишната експортна цена на производителя, или чрез сравняване на цената с подобен, несубсидиран електромобил, произведен в Европа.

За потребителите тази сделка служи по-скоро като „стабилизатор на пазара“, отколкото като отстъпка. Макар да предотвратява китайските електромобили да подбиват драстично цените на европейските си конкуренти, тя също така гарантира, че марки като Nio и XPeng могат да поддържат дейността си в Европа без тежките разходи от 20% до 45% общо вносни мита. От решаващо значение е, че сделката включва строги правила за предотвратяване на заобикаляне, за да се предотврати „кръстосаното компенсиране“ – блокиране на производителите да понижават изкуствено цената на своите хибриди, за да компенсират по-високите задължителни цени на своите чисто електрически модели.

Анализаторите от индустрията приветстваха споразумението, което запазва избора за европейските купувачи, като същевременно предпазва местните фабрики от „нелоялни“ цени. Може би най-важното е, че ЕС даде сигнал, че ще разгледа благосклонно ценовите оферти на компании, които се ангажират да локализират производството си в рамките на блока. Докато BYD се подготвя за пробно производство в новия си завод в Унгария по-късно тази година, става ясно, че бъдещето на европейския пазар на електромобили не зависи само от мястото, където е проектирана колата, а и от мястото, където са направени инвестициите.


  • 1 Традиционно

    16 0 Отговор
    Ще повлияе ! Както винаги - тромпета ще го надуват германците ! Като Сачмо ще го надуват!

    13:02 13.01.2026

  • 2 преминаващ

    9 0 Отговор
    С две думи нищо... Ще го дух@т в клуба на "богатите" нищо не става ясно от написаното... Едва ли ще има 35% намаление това значи че в Германия почват да затварят заводите веднага. Цените няма да мръднат и ще продължат да ги обявяват като достъпни и че това е за защита на потребителите....

    Коментиран от #4

    13:15 13.01.2026

  • 3 Рускии троль

    5 6 Отговор
    Опорная точка:
    Китайски ли са електричките - значи са убави. А западни ли са бензините и дизелите - значи за нищо не стават.

    13:15 13.01.2026

  • 4 ще ще ще

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "преминаващ":

    ще ще ще ще
    много ще много нещо в това дето измъдри.

    13:16 13.01.2026

  • 5 Асен

    5 0 Отговор
    Отговора е лесен никак! Цените ще се запазят.

    13:17 13.01.2026

  • 6 Обаче

    3 1 Отговор
    са пропуснали въвеждането на минимални цени за внос на тези автомобили. Когато ЕС се разпадне ще има и по-поносими цени. Това време не е толкова далече.

    13:26 13.01.2026

  • 7 Не е ясно написана статия

    9 0 Отговор
    Накратко казано - казаха на китайците че няма да ги наказват със мита, само ако държат цените на автомобилите си високи, като вместо 35% мито, това ще им е чиста печалба.


    Целта на Европа никога не е била да наказва китайците, А да държи цените на автомобилите в Европа високи. И дълги години успешно постига целта си, защото от цял свят един и същ модел автомобил има най-високи цени в Европа

    13:28 13.01.2026

  • 8 Жоро

    1 0 Отговор
    Нали само Тръмп раздаваше мита?

    Коментиран от #9

    13:43 13.01.2026

  • 9 Има разлика

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Жоро":

    Тръмп не ги слага за да ги отмени. Неговите мита си стоят.

    Основната разлика с Европа е, че САЩ влагът милиарди в собствената си промишленост, А чак след това слагат мита за да защитят своята промишленост.

    Европа всячески се стреми да унищожи своята промишленост. Всъщност митата към Китай в Европа бяха продиктувани от САЩ. А Европа просто се подчини, въпреки че това е в нейна вреда.

    13:57 13.01.2026

  • 10 Инж. Минчев

    2 2 Отговор
    Ще повлияе така, че ще получим много китайски скрап и, когато батериите гръмнат ще отиде в Надин и подобните нему. Но батериите ще тровят земята десетилетия, защото се рециклират трудно, скъпо и частично.
    Не е повод за радост. Да не говорим за европейските граждани, които ще губят работни места за славата на Китайската комунистическа партия.

    14:24 13.01.2026

  • 11 SDEЧЕВ

    1 0 Отговор
    С две думи ограничават възможността на гражданите на ЕС да притежават екологичен автомобил за да крепим Франция и Германия като основни производители на скъп скраб. После мръсен бил въздуха. Ала бала-всичко е едни пари ,но за Немци и французи, а за нас бедните бахур..

    14:28 13.01.2026