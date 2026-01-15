Новини
Авто »
Данните са стряскащи: Масови съкращения и тотален колапс в автомобилната индустрия в Европа

Данните са стряскащи: Масови съкращения и тотален колапс в автомобилната индустрия в Европа

15 Януари, 2026 11:08 1 897 31

  • автомобилни производители-
  • автомобилна индустрия-
  • европа-
  • съкращения на служители

Ситуацията е критична и мнозина анализатори вече говорят за „свободно падане“

Данните са стряскащи: Масови съкращения и тотален колапс в автомобилната индустрия в Европа - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Европейската автомобилна индустрия преминава през тектонични сътресения, които заплашват да оставят незаличим отпечатък върху икономическата карта на Стария континент. Данните са стряскащи: само в рамките на последните две години секторът на производителите на автомобилни компоненти обяви планове за съкращаване на над 104 000 служители. Темпото, с което хората биват принуждавани да напуснат заводите е безпрецедентно – средно по 4300 души месечно губят прехраната си, което надхвърля дори най-черните статистически рекорди от ерата на пандемията и последвалия "глад" за полупроводници.

Ситуацията е критична и мнозина анализатори вече говорят за „свободно падане“. Якуб Фариш, оглавяващ една от асоциациите на автомобилната индустрия, подчертава, че ако прибавим и съкращенията при самите производители на превозни средства, реалната бройка на засегнатите вероятно гони психологическата граница от 200,000 души. Това не са просто цифри на хартия, а еквивалент на заличаването на 15 мащабни фабрики.

„Не успяхме да спрем кървенето“, признава с горчивина Бенджамин Кригер от CLEPA. Причините за този колапс са комплексни, но в центъра на бурята стои „драконът в стаята“ – масираната инвазия на китайски марки. Те не само подбиват цените с агресивни оферти, но вече предлагат качество и оборудване, които карат традиционните европейски гиганти да изглеждат тромави и технологично изостанали.

Проблемите се задълбочават и от затихващия ентусиазъм към електрическата мобилност. Докато политиците в Брюксел чертаеха амбициозни планове за пълна декарбонизация, пазарът реагира с хладен реализъм. Слабото търсене на скъпите електрически модели принуди компании като Audi, Mercedes и Volkswagen да преразгледат стратегиите си и да започнат болезнени преструктурирания. Доставчици от ранга на Bosch, Continental и ZF Group, които са гръбнакът на индустрията, също са принудени да затварят цели звена.

Прогнозите за бъдещето също не са никак розови. Ако китайските компании успеят да завземат траен дял от над 10% на европейския пазар – цел, която изглежда все по-близка – това ще означава милион автомобила по-малко, произведени в заводите на ЕС. Верижната реакция ще удари всички: от производителите на гуми и седалки до заводите за стъкло. Спасяването на сектора изисква не само технологичен скок, но и спешен диалог с Европейската комисия за балансиране на екологичните цели с икономическото оцеляване на индустрията.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсузз фон дер Фалитен

    60 34 Отговор
    Ура! Санкциите работят!

    11:13 15.01.2026

  • 2 Боко

    43 32 Отговор
    123456789 пакет санкции 😂👍👌💩💩💩 пълнете гушата на разни урсолити,каи,рутета, белошмръчковци…

    11:14 15.01.2026

  • 3 Всичко стана непоносимо скъпо

    30 26 Отговор
    Труда също, да идват виетнамците

    11:16 15.01.2026

  • 4 Ами

    41 30 Отговор
    още санкции за Русия и още милиарди за укристан !

    11:17 15.01.2026

  • 5 Йеронимус БОШ

    18 22 Отговор
    Това ДОБРА или ЛОША новина е ? И за кого ?

    11:17 15.01.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    35 29 Отговор
    Това се знае от години❗
    Но вече НЕ МОЖЕ ДА СЕ КРИЕ и
    ЕКСпертите започнаха да ГОВОРЯТ това което се знае, но се крие от години❗

    11:18 15.01.2026

  • 7 Истината

    38 38 Отговор
    В Китай е комунизъм, което означава евтина работна ръка, минимална заплата е 380 долара. После се чудим защо имат евтина продукция. Със сигурност не е заради технологичният им напредък, а от експлоатация на роби.

    11:19 15.01.2026

  • 8 капиталистите дето правят коли са в

    5 14 Отговор
    германия . 20 автомобилни марки . така прибират парипотоците на другите капиталисти . а за да прибират повече изнасят 60 процента от производството . най-добре е в аржентина . но те изнесоха в турска, у нас .много стоки предлагат . части за коли продават отпреди 40 години . би трябвало да са добре . сигурно е временно обедняване . да продават коли на армията .

    11:20 15.01.2026

  • 9 Боруна Лом

    25 27 Отговор
    ЯВНО САНКЦИИТЕ ДОБРЕ РАБОТЯТ!ВИВА БОРСУЛА И КАЛАС!АЛИЕНДЕ!

    11:24 15.01.2026

  • 10 Трътлю

    22 28 Отговор
    Русия си го премести от Европа в Китай. Тръбопровода. Глей кви последствия! Кой да са сети? Де толко акъл!

    11:25 15.01.2026

  • 11 Ами

    28 24 Отговор
    Да колабират! Не виждам защо трябва да се спасяват някакви евро хрантутници. Да се научат отново да бъдат конкурентни. Пазарат не търпи вакуум. Като фалират Мерцедес и БМВ на тяхно място ще дойдат други, които умеят да произвеждат по-ефективно. Мен като потребител не ме интересува дали са китайци, сомалийци или просто други европейци. Интересува ме единствено съотношението качество/цена.

    11:26 15.01.2026

  • 12 Е, какво се

    16 22 Отговор
    Оказа - крайният победител в Студената война е социализмът! Предаването на СССР ( защото той не падна, а бе предаден от горбачов ), бе само тактическо отстъпление за заблуда и отпускане на противника, за да може после китайците да нанесат разгромяващия удар!!! Ха-ха-ха!

    11:28 15.01.2026

  • 13 456

    12 13 Отговор
    Този пич сам си противоречи. 1. Проблем са му китайските автомобили, но видите те са под 10% на европейският пазар. Адаба ,как една стока която е в ограничено количество ще ти е проблем? - пич, нарича се конкуренция. Ами и вие провете коли като китайците. Но няма смелостта да каже ,че голямият проблем са огромните разходи , допълнителните заплащания и абонаменти по колите и най- вече ,неоправдано високите им цени. А тези коли вече и с една друга европейска марка не могат да се сравняват нито като екстри ,нито като качество ,а за пари да не пиша.

    11:35 15.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Факт

    9 11 Отговор
    Плановата икономика,победи пазарната.Това е на мегдана

    11:40 15.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Механик

    14 15 Отговор
    СанкциЙте работят!
    Троловете ми обясняват, че в Германия е супер и че Русия няма кокоши яйца.

    11:48 15.01.2026

  • 18 az СВО Победа 80

    10 15 Отговор
    Още една последица от самоубийствената политика, която Брюксел води!

    Нека европейската автопромишленост умре!

    11:51 15.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Берлин

    11 11 Отговор
    Заслужават еврофашистите съдбата,както и окрабандеровците.без ток,без промишленост,без валута и национални знамена, всичко под знамето на нацизма,пак ще ми изтрият коментара,ха ха.

    Коментиран от #23

    11:57 15.01.2026

  • 21 az СВО Победа 80

    6 9 Отговор
    Нагледен пример за ситуацията може да прочетете в друг материал на Факти: за китайската лимузина Maextro S800, която изпреварва луксозните лимузини на БМВ, Порше и Майбах...

    12:00 15.01.2026

  • 22 Калмук

    11 5 Отговор
    Преди 20+ години се надпреварвахте да отваряте фабрики в Китай ... Още тогава по-умни от вас ви предупреждаваха, че така само ще подарите технологиите си на китайците, ще обучите техните инженери и техници ... и, рано или късно, ще ви вземат хляба. Е, това време настана.

    12:01 15.01.2026

  • 23 аааа

    1 11 Отговор

    До коментар #20 от "Берлин":

    Копейка, пак нещо не си разбрал. В затруднение са старите производители, защото на тяхно място идват нови. А не че ЕС е в беда. ЕС е на рекордно високо ниво в икономическото си развитие и за него е без значение дали Форксваген ще му прави колите или Молксваген. Това не променя икономическата обстановка, а само променя играчите в нея.

    12:01 15.01.2026

  • 24 УдоМача

    8 6 Отговор
    Така и трябва да бъде! Европейските държави сами се прецакаха като се поведоха по акъла на Урсулите...

    12:04 15.01.2026

  • 25 ейййй

    9 5 Отговор
    А за кого гласуваха тези оставащи без работа на европейските избори? да подкрепят разни там "зелени" и Мерц за напред...

    12:05 15.01.2026

  • 26 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 3 Отговор
    Сега г-жа фон дер Някояси и оная Кая Никояси да излязат
    и да кажат, че санкциите работят...

    12:17 15.01.2026

  • 27 Стефани Бритолди

    6 4 Отговор
    Как сме брюкселски джендъри, зелениУроди и евроатлантици, Работят ли санкциите срещу Русия? Има ли пари за укрите?

    12:20 15.01.2026

  • 28 ЕСССР

    5 4 Отговор
    Другарката Урсула с голямата балтия, шат на индустрията главата!

    12:22 15.01.2026

  • 29 Перо

    6 3 Отговор
    С Фон дер Лайн, Калас и Зеленски, всяка индустрия ще е в колапс!

    12:29 15.01.2026

  • 30 Трътлю

    2 0 Отговор
    Един бот в Зимбабве струва €0.01 за пакет от десет коментара и сто плюсчета. В момента са на промоция.

    12:30 15.01.2026

  • 31 Анонимен

    0 0 Отговор
    Крайно време е вещиците на ЕСда запалят метлите си и да полетят в неопределена посока,като им се даде силно начално ускорение .Тогава ЕС ще цъфти и ще върже.

    12:48 15.01.2026