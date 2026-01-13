Наследникът на Kia Ceed вече се предлага и като комби

Kia потвърждава ангажимента си към сегмента на автомобилите с дълъг покрив с глобалното представяне на K4 Sportswagon. Насочен изцяло към европейските купувачи, които все още не са се поддали на тенденцията за SUV, това ново комби е по същество удължена версия на хечбека K4, като добавя 265 мм заден надвес, запазвайки същото междуосие от 2720 мм. С дължина 4695 мм, Sportswagon се вписва в дизайн езика „Opposites United“, със скрити задни дръжки на вратите и характерното за марката LED осветление „Star Map“. Докато смелият стил се отличава от консервативния Ceed, който замества, включването на стандартен електрически багажник – за първи път в линията K4 – добавя много необходима доза премиум практичност към пакета.

Вътрешността е изцяло цифрова, което отразява останалата част от семейството K4, с масивен панорамен дисплей. Тази конфигурация интегрира два 12,3-инчови екрана с отделен 5,3-инчов панел за климатичен контрол, разположен между тях. Sportswagon предлага 604 литра багажно пространство зад задните седалки, което се разширява до 1439 литра, когато седалката е сгъната. Въпреки това, потенциалните купувачи трябва да имат предвид, че изборът на меко хибридно задвижване значително намалява този обем, като първоначалният капацитет спада до едва 482 литра. Въпреки че тези цифри са завидни, K4 все още остава в сянката на Skoda Octavia Combi и Volkswagen Golf Estate, които продължават да водят в класа по отношение на „багажното пространство“.

Под капака европейската гама се придържа към стратегия за чисто гориво и хибридно задвижване. Входната точка е 1,0-литров турбо трицилиндров двигател с мощност 113 к.с., който може да бъде съчетан с шестстепенна ръчна или седемстепенна трансмисия с двоен съединител в мекохибридна форма. За тези, които се нуждаят от повече „мощ” за шофиране по магистрала, се предлага 1,6-литров турбо двигател с мощност 148 к.с. или 177 к.с. Забележително е, че Kia официално премахва дизеловия вариант за това поколение, насочвайки клиентите, заинтересовани от ефективността, към изцяло хибриден вариант, чието пускане на пазара е планирано за по-късно през 2026 година.

Въпреки фокуса си върху европейския пазар, K4 Sportswagon ще се произвежда във високотехнологичния завод на Kia в Пескерия, Мексико, който вече е започнал пробно производство за износ. Използвайки този глобален производствен център, Kia е в състояние да поддържа конкурентни цени, като ранните прогнози сочат начална цена около 28 000 евро. Докато първите бройки се подготвят за доставка в шоурумите в края на 2026 година, K4 Sportswagon се очертава като смела, макар и поляризираща алтернатива за традиционния семеен шофьор.