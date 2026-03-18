Секретар на СИК от село Вълкосел отива на съд за подправени гласове

Районната прокуратура в Благоевград, Териториално отделение – Гоце Делчев, внесе в съда обвинителен акт срещу мъж, обвинен за извършени три престъпления – документно престъпление, извършено от длъжностно лице, преправяне на резултати от избори и съставяне на официален документ в кръга на службата, удостоверяващ неверни обстоятелства.
С решение от 9 май 2024 г. на Районната избирателна комисия - Благоевград обвиняемият М.Ш. бил назначен за секретар на секционна избирателна комисия в село Вълкосел, община Сатовча, за изборите за членове на Европейския парламент и за народни представители на Република България, насрочени за 09.06.2024 г.
В деня изборите, при изпълнение на служебните си задължения, той отразил в избирателния списък, че трима граждани - Ю.А., Ю.К. и Ю.А., са гласували на изборите за народни представители на Република България. Обвиняемият попълнил техните лични данни (ЕГН и документ за самоличност) и положил подписи от тяхно име.
С тези си действия е съставил три неистински частни документа.
Впоследствие обвиняемият, в качеството си на член на СИК, заедно с останалите членове на комисията, съставил протокол, като използвал съставените от него неистински частни документи, имплементирани в избирателния списък. По този начин той удостоверил съществуването на правно отношение – упражняване на избирателно право от тримата граждани в избирателната секция в селото. В действителност нито един от тях не е гласувал.
В съставения по този начин протокол било отразено, че в избирателната секция са гласували 362 избиратели вместо 359, които реално упражнили правото си на глас. В този вид документът бил предаден по надлежния ред в Районната избирателна комисия – Благоевград за отчитане на изборните резултати.
В хода на разследването са назначени и изготвени графически експертизи, които са установили, че ръкописните текстове в избирателния списък и в протокола, както и подписите на тримата избиратели, са изпълнени и положени от обвиняемия.
Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Де га демокрацията, питам?
Коментиран от #7, #10
15:39 18.03.2026
7 Дориана
До коментар #3 от "Интересно":Точно това стана при коалиция Магнитски при Главчев и Калин Стоянов , който беше прибран от Пеевски за благодарност в Парламента. Тотални кражби и фалшифициране на хартиени бюлетини и на изборни резултати.
15:45 18.03.2026
10 Шишо Бакшишо
До коментар #3 от "Интересно":Четеш ли ДАТИТЕ???? Друг е въпроса за скоростта на българското правосъдие.
15:54 18.03.2026
11 Промяната е близо
Коментиран от #16
15:55 18.03.2026
12 наоми
Коментиран от #14
15:56 18.03.2026
14 не може
До коментар #12 от "наоми":Щото не ги даваш ти имената.
16:00 18.03.2026
16 Да да
До коментар #11 от "Промяната е близо":Величие разровиха лай..та преди 1 г.
16:04 18.03.2026
19 Тервел
Коментиран от #21
16:34 18.03.2026
21 смехурко
До коментар #19 от "Тервел":У факултето и у сто липиново вече набират ексел файлове с електронни подписи за бизнес колекция при изборите в ерата на изкуствения интелект.
16:40 18.03.2026