Секретар на СИК от село Вълкосел отива на съд за подправени гласове

18 Март, 2026 15:36 889 21

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Районната прокуратура в Благоевград, Териториално отделение – Гоце Делчев, внесе в съда обвинителен акт срещу мъж, обвинен за извършени три престъпления – документно престъпление, извършено от длъжностно лице, преправяне на резултати от избори и съставяне на официален документ в кръга на службата, удостоверяващ неверни обстоятелства.

С решение от 9 май 2024 г. на Районната избирателна комисия - Благоевград обвиняемият М.Ш. бил назначен за секретар на секционна избирателна комисия в село Вълкосел, община Сатовча, за изборите за членове на Европейския парламент и за народни представители на Република България, насрочени за 09.06.2024 г.

В деня изборите, при изпълнение на служебните си задължения, той отразил в избирателния списък, че трима граждани - Ю.А., Ю.К. и Ю.А., са гласували на изборите за народни представители на Република България. Обвиняемият попълнил техните лични данни (ЕГН и документ за самоличност) и положил подписи от тяхно име.

С тези си действия е съставил три неистински частни документа.

Впоследствие обвиняемият, в качеството си на член на СИК, заедно с останалите членове на комисията, съставил протокол, като използвал съставените от него неистински частни документи, имплементирани в избирателния списък. По този начин той удостоверил съществуването на правно отношение – упражняване на избирателно право от тримата граждани в избирателната секция в селото. В действителност нито един от тях не е гласувал.

В съставения по този начин протокол било отразено, че в избирателната секция са гласували 362 избиратели вместо 359, които реално упражнили правото си на глас. В този вид документът бил предаден по надлежния ред в Районната избирателна комисия – Благоевград за отчитане на изборните резултати.

В хода на разследването са назначени и изготвени графически експертизи, които са установили, че ръкописните текстове в избирателния списък и в протокола, както и подписите на тримата избиратели, са изпълнени и положени от обвиняемия.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъъ

    16 0 Отговор
    Заедно с тях трябва да са и избраните

    15:38 18.03.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    10 1 Отговор
    Нещо за някой от "Ипон" ???

    15:38 18.03.2026

  • 3 Интересно

    13 0 Отговор
    При установени и доказани нарушения на изборният процес, редно е да не се признават резултатите от гласуването. Иначе ще ни управлява правителство, което е избрано с нелегитимни резултати.
    Де га демокрацията, питам?

    Коментиран от #7, #10

    15:39 18.03.2026

  • 4 Дориана

    9 1 Отговор
    Борисов и Пеевски използваха ИТН като маша да саботират машинното гласуване точно с тази цел да откраднат и фалшифицират хартиените бюлетини и вота на избирателите. Кой купуваше цели секции и с обещания и пари малограмотни хора, безработни, роми и от турския етнос?

    15:41 18.03.2026

  • 5 зелен петел

    3 0 Отговор
    Имаме ли си Вълкоград?!

    15:41 18.03.2026

  • 6 раз

    8 1 Отговор
    трима граждани - Ю.К. и Ю.А. на квадрат,

    15:43 18.03.2026

  • 7 Дориана

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Интересно":

    Точно това стана при коалиция Магнитски при Главчев и Калин Стоянов , който беше прибран от Пеевски за благодарност в Парламента. Тотални кражби и фалшифициране на хартиени бюлетини и на изборни резултати.

    15:45 18.03.2026

  • 8 Сатана Z

    5 5 Отговор
    А Кирчо,кога?

    15:47 18.03.2026

  • 9 Мануил

    0 4 Отговор
    Благоевград е наречен на Благо Дж.

    15:52 18.03.2026

  • 10 Шишо Бакшишо

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Интересно":

    Четеш ли ДАТИТЕ???? Друг е въпроса за скоростта на българското правосъдие.

    15:54 18.03.2026

  • 11 Промяната е близо

    10 0 Отговор
    След изборите и след смяната на Имитиращия прокурор Сарафов, ГЕРБ и слугите им трябва да бъдат разследвани за кражби в особено големи размери и вкарани в затвора.

    Коментиран от #16

    15:55 18.03.2026

  • 12 наоми

    1 1 Отговор
    Вместо село Вълкосел,може ли да е Лисосел,или Лисицосел?

    Коментиран от #14

    15:56 18.03.2026

  • 13 БРАВО

    3 0 Отговор
    Още не са почнали изборите, а вече почнаха с мушенгиите!

    15:59 18.03.2026

  • 14 не може

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "наоми":

    Щото не ги даваш ти имената.

    16:00 18.03.2026

  • 15 А ДВАТА НЕ...

    4 0 Отговор
    ...РЕЗА КОГА???

    16:03 18.03.2026

  • 16 Да да

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Промяната е близо":

    Величие разровиха лай..та преди 1 г.

    16:04 18.03.2026

  • 17 Да да

    2 2 Отговор
    Величие разровиха лай..та преди 1 г.

    16:05 18.03.2026

  • 18 хартиената бюлетина

    0 0 Отговор
    Ръчно фалшифицирани са три ключово важни гласа за изборите и предизборно чак сега се търси отговорност, а какви са възможностите на изборната машина за изкривяване на резултатите по брой от въпросния обвиняем, ако той имаше достъп до софтуера (други имат)?

    16:29 18.03.2026

  • 19 Тервел

    0 0 Отговор
    В ерата на изкуствения интелект,да се гласува само с хартия е безумие. Двамата Дебели и Чалгаря , искат да ни върнат в каменната ера. Гласуването вече трябва да става ,само с електронен подпис. Нямаш ли електронен подпис отивай да копаеш на нивата .

    Коментиран от #21

    16:34 18.03.2026

  • 20 Невинни

    0 0 Отговор
    Условна с 1 г испитателен

    16:35 18.03.2026

  • 21 смехурко

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Тервел":

    У факултето и у сто липиново вече набират ексел файлове с електронни подписи за бизнес колекция при изборите в ерата на изкуствения интелект.

    16:40 18.03.2026

