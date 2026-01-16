Идва ли краят на ДВГ? Porsche продаде повече електрифицирани автомобили от всякога

Porsche за първи път в историята на марката продаде повече електрифицирани модели (EV и PHEV) отколкото такива с конвенционални двигатели. Според финалните данни за годината, общо 57,9% от новите регистрации на марката в Европа са били за хибриди или изцяло електрически коли, като всяко трето доставено Porsche е било без резервоар за конвенционално гориво.

Въпреки технологичния триумф, 2025 година ще остане в историята на Цуфенхаузен като „година на прехода“ и сериозни предизвикателства. Глобалните доставки спаднаха с 10% до 279 449 автомобила, което е най-сериозният спад от финансовата криза през 2009 година. Причината се крие в редица фактори: строгите кибер разпоредби на ЕС, които принудиха компанията да изтегли бензиновите Macan и 718 от пазара още в средата на 2024 година, и икономическото забавяне в Китай, където продажбите се сринаха с 26%.

Ето как се подредиха продажбите на Porsche през изминалата година:

Porsche Macan (84 328 бройки, +2%): Абсолютният лидер, който успя да се задържи на върха благодарение на новия електрически модел. Над половината от продажбите ( 45 367 ) са били за Macan EV, докато бензиновият модел (38 961 бройки) продължава да се купува активно извън пределите на ЕС.

Porsche Cayenne (80 886 бройки, -21%): Макар и на второ място, големият SUV отчете сериозен спад. Надеждите на марката са насочени към новия изцяло електрически модел, чиито доставки стартират през пролетта на 2026 година, като той ще се предлага успоредно с бензиновите версии поне до 2030 година.

Porsche 911 (51 583 бройки, +1%): Вечната икона постави нов исторически рекорд. Въпреки глобалните сътресения, търсенето на 911 остава непоклатимо, подсилено от премиерата на първия T-Hybrid модел.

Porsche Panamera (27 701 бройки, -6%): Моделът пострада от отпадането на комби версията Sport Turismo, но остава стабилен играч в сегмента на луксозните PHEV модели.

Porsche 718 Boxster/Cayman (18 612 бройки, -21%): Краят на една ера настъпи през октомври 2025 година, когато производството официално спря. Феновете ще трябва да чакат до 2027-ма за наследниците, които за щастие ще запазят и ДВГ опции.

Porsche Taycan (16 339 бройки, -22%): Първият електрически модел на марката премина през трудна година, което компанията отдава на „забавеното адаптиране към електромобилността" и силната конкуренция в сегмента на луксозните EV.

Въпреки спада в обемите, стратегията на Porsche за 2026 година остава „стойност пред обем“. С навлизането на електрическия Cayenne и подготовката за новия супер-SUV (над Cayenne), компанията се стреми да върне двуцифрените маржове на печалба, доказвайки, че луксът и електрификацията могат да вървят ръка за ръка, дори когато пътят е осеян с препятствия.