Lancia Delta integrale се завръща със същите култови форми и с 4х4, но с платформа от Peugeot и на ток

След като Stellantis даде зелена светлина за пълното възраждане на италианската марка, следващата глава в историята ще бъде написана през 2028 година. Новината, която наистина кара сърцето на всеки автомобилен ентусиаст да забие лудо, е официалното потвърждение за завръщането на емблематичния шилд HF Integrale – име, което не е украсявало каросерията на модела от цели три десетилетия. Помните ли какви времена бяха, когато оригиналната "кралица" доминираше рали трасетата и завоюва шест последователни световни титли между 1987 и 1992 година?

Новото, четвърто поред поколение на Lancia Delta обаче няма да е точно такова, като старото. То ще се позиционира в сърцето на С-сегмента, заемайки технологичната архитектура на Peugeot 308. Макар да споделя обща ДНК с френския си братовчед, италианците обещават автентичен дух и дизайн, който директно ще ни препрати към ръбатите, но съвършени форми на машината от 80-те години. С дължина от около 4.4 метра, предстоящата Lancia Delta ще бъде по-внушителна от първообраза си, но далеч по-компактна и атлетична от позабравената трета генерация. Тук не става въпрос за обикновен хечбек, а за естетическо намигване към златната ера на моторните спортове.

Под капака обаче вятърът на промяната духа със силата на ураган. Макар окончателното решение за задвижването все още да се обмисля внимателно, почти сигурно е, че новата Lancia Delta HF Integrale ще заложи на електричеството. Инженерите планират конфигурация с два електромотора – по един на всеки мост – което ще осигури така жадуваното задвижване на четирите колела и системна мощност от внушителните 450 к.с. Това ще постави модела в изцяло нова лига, далеч над стандартния Ypsilon HF, който се задоволява с предно предаване и 280 к.с.

Възраждането на бранда обаче не е само маркетингов трик за шоурумите. Lancia вече направи първата голяма крачка обратно към корените си, обявявайки участието на Ypsilon Rally2 HF Integrale в Световния рали шампионат. Дебютът е насрочен за Рали Монте Карло през 2026 година, където зад волана ще седнат асове като Николай Грязин и Йохан Росел. Всичко това е част от мащабния план, включващ и бъдещия флагман Gamma, който ще стъпи на платформата STLA Medium. Ясно е едно: Идеята на италианците е Lancia не просто да оцелява, а да атакува с характер, стил и онази неподражаема италианска харизма, която толкова ни липсваше.