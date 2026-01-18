Новини
Авто »
Lancia Delta integrale се завръща със същите култови форми и с 4х4, но с платформа от Peugeot и на ток

Lancia Delta integrale се завръща със същите култови форми и с 4х4, но с платформа от Peugeot и на ток

18 Януари, 2026 12:15 1 210 6

  • lancia-
  • delta-
  • hf integrale

Макар да споделя обща ДНК с френския си братовчед, италианците обещават автентичен дух и дизайн

Lancia Delta integrale се завръща със същите култови форми и с 4х4, но с платформа от Peugeot и на ток - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

След като Stellantis даде зелена светлина за пълното възраждане на италианската марка, следващата глава в историята ще бъде написана през 2028 година. Новината, която наистина кара сърцето на всеки автомобилен ентусиаст да забие лудо, е официалното потвърждение за завръщането на емблематичния шилд HF Integrale – име, което не е украсявало каросерията на модела от цели три десетилетия. Помните ли какви времена бяха, когато оригиналната "кралица" доминираше рали трасетата и завоюва шест последователни световни титли между 1987 и 1992 година?

Новото, четвърто поред поколение на Lancia Delta обаче няма да е точно такова, като старото. То ще се позиционира в сърцето на С-сегмента, заемайки технологичната архитектура на Peugeot 308. Макар да споделя обща ДНК с френския си братовчед, италианците обещават автентичен дух и дизайн, който директно ще ни препрати към ръбатите, но съвършени форми на машината от 80-те години. С дължина от около 4.4 метра, предстоящата Lancia Delta ще бъде по-внушителна от първообраза си, но далеч по-компактна и атлетична от позабравената трета генерация. Тук не става въпрос за обикновен хечбек, а за естетическо намигване към златната ера на моторните спортове.

Под капака обаче вятърът на промяната духа със силата на ураган. Макар окончателното решение за задвижването все още да се обмисля внимателно, почти сигурно е, че новата Lancia Delta HF Integrale ще заложи на електричеството. Инженерите планират конфигурация с два електромотора – по един на всеки мост – което ще осигури така жадуваното задвижване на четирите колела и системна мощност от внушителните 450 к.с. Това ще постави модела в изцяло нова лига, далеч над стандартния Ypsilon HF, който се задоволява с предно предаване и 280 к.с.

Възраждането на бранда обаче не е само маркетингов трик за шоурумите. Lancia вече направи първата голяма крачка обратно към корените си, обявявайки участието на Ypsilon Rally2 HF Integrale в Световния рали шампионат. Дебютът е насрочен за Рали Монте Карло през 2026 година, където зад волана ще седнат асове като Николай Грязин и Йохан Росел. Всичко това е част от мащабния план, включващ и бъдещия флагман Gamma, който ще стъпи на платформата STLA Medium. Ясно е едно: Идеята на италианците е Lancia не просто да оцелява, а да атакува с характер, стил и онази неподражаема италианска харизма, която толкова ни липсваше.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 карчи

    16 0 Отговор
    "Не били компютри а компоти , не били за Япония а за България и не сме ги изнесли , а са ни ги върнали"😉
    Поредният преоблечен миксер накичен със старо име и слава😉

    12:28 18.01.2026

  • 2 Ужас безкрай

    10 0 Отговор
    "Макар да споделя обща ДНК с френския си братовчед, италианците обещават автентичен дух и дизайн".

    Обещаваха и за Alfa Romeo Junior, но...освен емблемата и надписа, нищо общо.

    12:29 18.01.2026

  • 3 Трагедия

    9 0 Отговор
    Електрическа шевна машина и спорт

    12:38 18.01.2026

  • 4 Езвенете

    9 0 Отговор
    А мощното ръмжене на двигателя по касетофона ля го пускат?!

    Коментиран от #5

    12:40 18.01.2026

  • 5 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Езвенете":

    да, след светналите емблени за да си различават електричките, производителите ще искат и звук запазена марка. При мерно електрическо мини като "профучи" покрай теб ще се чува "ааам гееи"

    12:58 18.01.2026

  • 6 Не остана

    4 0 Отговор
    Неорезилена кола и марка....

    12:59 18.01.2026