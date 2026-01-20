Xiaomi SU7 Max измина 4264 километра за 24 часа

Електрическите автомобили постепенно спират да се борят за това кой има най-голямата батерия или най-лъскавия екран, а в Китай производителите преминават към по-брутален начин да докажат способностите си за издръжливост. В последната подобна демонстрация, новото поколение Xiaomi SU7 Max (модел 2026) излезе на високоскоростна писта, за да покаже колко разстояние може да измине за едно денонощие. Когато часовникът спря след 24 часа непрекъснато шофиране и зареждане, седанът беше изминал колосалните 4 264 км.

Това постижение е нов световен рекорд за серийни електромобили, подобрявайки миналогодишния резултат на Xpeng P7 (3 961 км) и оставяйки далеч зад себе си премиум гиганти като Mercedes-Benz CLA (3 717 км) и Porsche Taycan (3 425 км). Тестът се проведе на 7,8-километровия овал в Янгченг, където SU7 Max поддържаше постоянна скорост до 240 км/ч. Изпълнителният директор на Xiaomi, Лей Джун, описа събитието като „бягане на маратон със скорост на спринт“, което поставя екстремни изисквания към термалния мениджмънт на батерията и моторите.

Тайната на този маратонски успех се крие в обновения хардуер за 2026 година. Новият SU7 Max е оборудван с електромотори V6s Plus, които достигат 22 000 об/мин, осигурявайки пикова мощност от 673 к.с. и максимална скорост от 265 км/ч. Благодарение на своята 897V архитектура, колата успяваше да добави 670 км пробег само за 15 минути престой на зарядната станция.

Макар Xiaomi да е технологичен гигант, стартирал от смартфоните, компанията вече се утвърждава като сериозен играч на автомобилния пазар с над 411 000 доставени единици през 2025 година. Официалните поръчки за обновения модел 2026 стартираха на 7 януари, като базовата цена в Китай е около 309 900 юана (приблизително 37 000 евро). За европейските потребители обаче чакането ще продължи малко по-дълго – стъпването на марката на Стария континент е планирано за 2027 година, като цените тук вероятно ще бъдат с около 40-50% по-високи поради мита и логистика.