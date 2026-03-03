Новини
Патриарх Даниил: 3 март е празник, жадуван и очакван от поколения българи през 5-вековното турско робство

3 Март, 2026 11:52 757 45

Днес политическата реалност може да е различна, но в културно отношение дължим това да засвидетелстваме онези наши предци

Патриарх Даниил: 3 март е празник, жадуван и очакван от поколения българи през 5-вековното турско робство - 1
Снимка: БГНЕС
На 3 март 1878 година всички българи, във всички български територии, са ликували и са се радвали. Този ден ни е обединил в тази радост. Това е празник, жадуван и очакван от поколения българи през 5-вековното турско робство. Това заяви патриарх Даниил пред журналисти след официалната церемония по издигане на националното знаме на България.

По думите му именно затова е празник на обединението – той обединява всички българи, включително онези, които впоследствие са откъснати от живото тяло на България.

„Празникът има значение и днес, защото 3 март е символ на осъществяването на идеала на поколения българи. След 3 март не сме успели да се обединим като народ на тези земи, на които изконно сме живели. Териториите на Санстефанска България не са случайно определени. Поколения наред нашите предци там са заявявали себе си, толкова преброявания са направени, толкова борби. Дължим днес този празник да го празнуваме в памет на онези наши предци, които са се завявали и са доказвали, че са българи, обединени от една вяра, от българския език, от това, че са наследници на един велик народ, една велика държава“, подчерта патриархът.

Според него днес политическата реалност може да е различна, но в културно отношение дължим това да засвидетелстваме онези наши предци, които са заявявали своето присъствие навсякъде, където са живели те: „Днес ние да помним това и да отстояваме своето бъдеще единни”.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мемфис

    9 22 Отговор
    Сатанаил благодари на господарите си!

    Коментиран от #5

    11:54 03.03.2026

  • 2 честен ционист

    16 7 Отговор
    Защо турците в България почиват на 3 март, а Ганчо не почива по време на Байряма?

    11:54 03.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    18 8 Отговор
    Отново сме под игото на ДПС и плащаме с чужди валути.

    Коментиран от #23

    11:54 03.03.2026

  • 4 Сталин

    8 23 Отговор
    Марш и ти бе от църквата на сатаната ,заради вас поповете България беше 5 века под турско

    Коментиран от #6

    11:56 03.03.2026

  • 5 Хасковски каунь

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "Мемфис":

    Бедна душица си.

    11:57 03.03.2026

  • 6 Последния Софиянец

    19 5 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Православието ни запази 500 години под турско.

    Коментиран от #17

    11:58 03.03.2026

  • 7 Я, руски роб на хоризонта!

    6 16 Отговор
    Вероятно му е мъчно за своите колеги аятоласите.

    11:59 03.03.2026

  • 8 Софиянец

    22 10 Отговор
    Честит 3ти Март, българи! Да живее България, благодарим Русия! 🇧🇬❤️🇷🇺

    11:59 03.03.2026

  • 9 Оня с коня

    18 11 Отговор
    русия ни е освободила цели два пъти!!
    веднъж през 1878 и пак през 1945
    прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
    моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
    сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!

    12:00 03.03.2026

  • 10 Хасковски каунь

    24 4 Отговор
    Честит 3-ти Март !
    Поклон пред руските войни и български опълченци взели участие в освобождението ни!

    12:00 03.03.2026

  • 11 Хвала на загиналите за свобода

    10 4 Отговор
    Хвала на всеки който е помогнал на България.Не виждам за какво обединение се говори и защо да е националния празник.Толкова духовен човек като Данаил дълбоко в себе си знае истината.

    12:00 03.03.2026

  • 12 Васко

    9 10 Отговор
    Срам за Велика България за великите ни царе и патриоти Държавата която 2 пъти е била Империя с хилядолетна история да чества за национален празник освобождение от робство. Тъй ли няма достойни дати в нашата история за национален празник Дати с които да се чувстваме горди. Позор е да честваме за национален празник освобождение като бившите Британски и Френски колонии в Африка

    12:01 03.03.2026

  • 13 Кокорчо Натопорчен

    2 12 Отговор
    Кая Калас ми обеща романтична целувка по бузката ако заклеймя Русия която вероломно нападна една суверенна и независима държава като Османската империя.

    12:01 03.03.2026

  • 14 Къде е Самарското знаме

    9 2 Отговор
    Под него са се били нашите опълченци.Българин съм, прадядо ми е бил опълченец. Български знамена да, те са наша светиня, но Самарскотознаме също е светиня. Това го запомнете всички Българи. Мризите Русия, това е ваш избор, но да пранабрегвате знамето под което са воювали опълченците е кощунство. Това го запомнете господа управници и политици.

    Коментиран от #18

    12:02 03.03.2026

  • 15 Хипотетично

    6 3 Отговор
    3-ти март е преломна историческа дата, след която всички следващи пречки пред въстановяване на държавата са успешно преодолявани.

    12:02 03.03.2026

  • 16 Егати робите

    12 5 Отговор
    Българските роби са най демократичните роби в света Пътували са свободно по света развивали са собствен бизнес Възрожденските им къщи са били най красивите на Балканите Имали са църкви където са изповядвали православието Носили са оръжие

    Коментиран от #45

    12:05 03.03.2026

  • 17 Сталин

    3 10 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Направи ни роби ,както казва равина на Москва християнството и исляма са филиали на юдаизма , християнството е идеология на робите

    12:05 03.03.2026

  • 18 да не се отъждествява

    8 2 Отговор

    До коментар #14 от "Къде е Самарското знаме":

    Путин, Сталин и Русия са различни понятия.

    12:05 03.03.2026

  • 19 Феникс

    12 6 Отговор
    Честит ви трети март и честито ви освобождението от турско робство! Амин! Да живее България!

    Коментиран от #22

    12:07 03.03.2026

  • 20 АГАТ а Кристи

    8 6 Отговор
    И КГБ попа взе отношение. Да му припомня - като дошли руснаците се димели на двукатните ни къщи и се чудели каква свобода искаме, / техните къщи били землянки/...

    12:07 03.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Скрий

    6 10 Отговор

    До коментар #19 от "Феникс":

    Се бе, руски !

    12:08 03.03.2026

  • 23 Ганьо

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Колко % от всичко е ДПС. Защо Ганев не излиза да гласува, а пак обвинява друг докато го мързи и злодейства. Виновен е мързела, завистта и некадърността на българина, всичко друго е оправдание....

    12:10 03.03.2026

  • 24 Кирил

    5 1 Отговор
    Радев знае най-добре!

    12:11 03.03.2026

  • 25 ИСТИНСКИЯ ПАТРИАРХ

    10 6 Отговор
    Най-после. Да му даде Господ сили да се бори със сатанистите.

    12:11 03.03.2026

  • 26 Удри копейката с лопАатето!

    6 7 Отговор
    До насс.иране!

    12:12 03.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 А Путин

    3 5 Отговор
    веднъж на дойде на Шипка!

    12:13 03.03.2026

  • 29 Когато

    4 2 Отговор
    Кирил сдъвка и изплю Радев,само Сименов го защити!Затова го изгониха от политиката!

    12:16 03.03.2026

  • 30 Сатана Z

    9 6 Отговор
    Честит празник ,хора. Помнете,че Патриарх Даниил е дар от Бога за България в тази безпътица за държавата и населението

    12:25 03.03.2026

  • 31 венсеремос

    7 6 Отговор
    Слава и дълбок Поклон към Нашата Освободителка от 500 години Турско Робство.,Русия и Нашия Освободител Император Александър II руските войни и бъйлгарските опълчеенци.

    12:29 03.03.2026

  • 32 123

    3 6 Отговор
    Патриарх Даниил да управлява България!

    Коментиран от #33

    12:29 03.03.2026

  • 33 Отивай

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "123":

    в манастир!

    12:33 03.03.2026

  • 34 Боляр

    6 1 Отговор
    Ваше Светейшество, робство не е имало. Български интелектуалци са завършвали в най-престижни университети в чужбина. А български търговци са имали представителства в Париж, Виена, Кайро и Лондон. Българските чифликчии са обработвали хиляди декари собствена земя. Това при робство не би го имало.

    12:33 03.03.2026

  • 35 незнайко

    2 0 Отговор
    ( 5-вековното турско робство ! )
    Последно - Робство или Присъствие е в умовете на Епархията а и в нашето съзнание ?

    12:33 03.03.2026

  • 36 Обективно

    1 5 Отговор
    Патриарха е единствения свестен по добре да управлява той отколкото политиците спечелили властта с помощ от вън и служещи на външни сили вредни за България.

    12:36 03.03.2026

  • 37 Р Г В

    2 1 Отговор
    О свети служителю на бога с родословно дърво от помашкия край където твоите деди в далечното минало на турското робство са се отказали от християнските традиции , обичаи , облекло а и след 148 г. свобода продължават да са облечени в шалвари , забрадки а някои с бурки и говорят турски език. Вие отче който сте били викарий на Американския патриарх и сте служили в Австралия , Нова Зенладия ги говорете тия приказки на аборигените и бушмените.

    12:36 03.03.2026

  • 38 Артилерист

    3 2 Отговор
    И патриарха говори за радост, единство, обединение и прочие на този ден, но не споменава Русия като наш Освободител. Като нищо един ден може да изкарат, че американците са ни освободили от турско робство...

    12:37 03.03.2026

  • 39 Лилава Жена

    1 2 Отговор
    Аз не съм Българче
    Нямам нищо общо с България
    Атинско произведение съм

    12:38 03.03.2026

  • 40 Луд

    3 0 Отговор
    Ама уточнете се робство ли е ,тирания ли , на гости ли са били , присъствали ли са , Русия освободили ли са ни заробили ли са ни , братя ли са ,брачеди ли са , ние в БГ джендъри ли сме , хомо ли сме , различни ли сме , луди ли сме нищо не е ясно. Политик професия ли е или диагноза.

    Коментиран от #42

    12:38 03.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Лилава Жена

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Луд":

    В България населението и е Бъгаво
    Смесица от Британски Карагьози и Жени Полицайки

    12:42 03.03.2026

  • 43 НА ШИПКА ОБЪРНАХМЕ ВОЙНАТА!!!!

    3 0 Отговор
    СЛАВА НА ОПЪЛЧЕНЦИТЕ - НАШИТЕ ДЕДИ!!!

    12:44 03.03.2026

  • 44 Евроатлантически погром

    0 0 Отговор
    Османофилите никога няма да простят това, че Столетов пристигна със гръм! Докато англичаните превозваха войската на Сюлейман паша от Албания до Дедеагач! А французи и германци помагаха на турците да колят и бесят българи!

    12:52 03.03.2026

  • 45 неослейвс

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Егати робите":

    А височината на нова църква не бива да е повече от заптие възседнало кон.

    12:53 03.03.2026

