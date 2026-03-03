Патриарх Даниил: 3 март е празник, жадуван и очакван от поколения българи през 5-вековното турско робство

На 3 март 1878 година всички българи, във всички български територии, са ликували и са се радвали. Този ден ни е обединил в тази радост. Това е празник, жадуван и очакван от поколения българи през 5-вековното турско робство. Това заяви патриарх Даниил пред журналисти след официалната церемония по издигане на националното знаме на България.

По думите му именно затова е празник на обединението – той обединява всички българи, включително онези, които впоследствие са откъснати от живото тяло на България.

„Празникът има значение и днес, защото 3 март е символ на осъществяването на идеала на поколения българи. След 3 март не сме успели да се обединим като народ на тези земи, на които изконно сме живели. Териториите на Санстефанска България не са случайно определени. Поколения наред нашите предци там са заявявали себе си, толкова преброявания са направени, толкова борби. Дължим днес този празник да го празнуваме в памет на онези наши предци, които са се завявали и са доказвали, че са българи, обединени от една вяра, от българския език, от това, че са наследници на един велик народ, една велика държава“, подчерта патриархът.

Според него днес политическата реалност може да е различна, но в културно отношение дължим това да засвидетелстваме онези наши предци, които са заявявали своето присъствие навсякъде, където са живели те: „Днес ние да помним това и да отстояваме своето бъдеще единни”.