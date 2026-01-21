Класически Ferrari-та достигнаха своя връх на пазара за употребявани коли

Светът на автомобилните аукциони току-що преживя своя „голям взрив“ в Кисими, Флорида. Докато през 2014 година в Пебъл Бийч последното Ferrari Enzo (номер 400), подарено на папа Франциск, постави рекорд от 6 милиона долара, скорошен търг пренаписа историята. Жълтото Ferrari Enzo от легендарната колекция на Фил Бахман беше продадено за умопомрачителните 17 875 000 долара (около 15,2 млн. евро), поставяйки нов световен рекорд за модела.

Тази продажба не е просто пазарен скок – тя е истинска сеизмична промяна. Защо цената се утрои за малко повече от десетилетие? Отговорът се крие в три думи: произход, спецификация и състояние. Екземплярът в цвят Giallo Modena е един от едва 36-те в този нюанс и един от само 11-те, доставени в САЩ. Нещо повече, колата е на практика нова – на километража са отбелязани едва 1 044 км (649 мили). Бахман, известен със своята страст към жълтия цвят, е поръчал автомобила с безброй персонализации директно от Маранело, включително прагове и заден дифузьор в цвета на каросерията, както и уникални седалки в червено и жълто.

Аукционът на Mecum в Кисими се превърна в истински бенефис за „Скудерията“. Цялата „Света петорка“ на Ferrari постави нови рекорди в рамките на един ден, след като F50 се продаде за $12,210,000 (световен рекорд, бивша собственост на голфъра Иън Пултър). Заедно с него LaFerrari Aperta бе продадено за $11,000,000 (световен рекорд), 288 GTO за $8,525,000 (почти двойно над предишния рекорд) и F40 за $6,600,000 (рекорд за стандартен екземпляр)

Този резултат затвърждава статута на Enzo като последната велика икона с чист V12 атмосферен двигател (660 к.с.), преди ерата на хибридизацията, започнала с LaFerrari и продължила с новия F80.