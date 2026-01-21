Новини
Авто »
Класически Ferrari-та достигнаха своя връх на пазара за употребявани коли

Класически Ferrari-та достигнаха своя връх на пазара за употребявани коли

21 Януари, 2026 11:42 426 0

  • ferrari-
  • рекорд-
  • enzo-
  • gto-
  • f40

Няколко модела поставиха абсолютни световни рекорди

Класически Ferrari-та достигнаха своя връх на пазара за употребявани коли - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Светът на автомобилните аукциони току-що преживя своя „голям взрив“ в Кисими, Флорида. Докато през 2014 година в Пебъл Бийч последното Ferrari Enzo (номер 400), подарено на папа Франциск, постави рекорд от 6 милиона долара, скорошен търг пренаписа историята. Жълтото Ferrari Enzo от легендарната колекция на Фил Бахман беше продадено за умопомрачителните 17 875 000 долара (около 15,2 млн. евро), поставяйки нов световен рекорд за модела.

Тази продажба не е просто пазарен скок – тя е истинска сеизмична промяна. Защо цената се утрои за малко повече от десетилетие? Отговорът се крие в три думи: произход, спецификация и състояние. Екземплярът в цвят Giallo Modena е един от едва 36-те в този нюанс и един от само 11-те, доставени в САЩ. Нещо повече, колата е на практика нова – на километража са отбелязани едва 1 044 км (649 мили). Бахман, известен със своята страст към жълтия цвят, е поръчал автомобила с безброй персонализации директно от Маранело, включително прагове и заден дифузьор в цвета на каросерията, както и уникални седалки в червено и жълто.

Класически Ferrari-та достигнаха своя връх на пазара за употребявани коли

Аукционът на Mecum в Кисими се превърна в истински бенефис за „Скудерията“. Цялата „Света петорка“ на Ferrari постави нови рекорди в рамките на един ден, след като F50 се продаде за $12,210,000 (световен рекорд, бивша собственост на голфъра Иън Пултър). Заедно с него LaFerrari Aperta бе продадено за $11,000,000 (световен рекорд), 288 GTO за $8,525,000 (почти двойно над предишния рекорд) и F40 за $6,600,000 (рекорд за стандартен екземпляр)

Класически Ferrari-та достигнаха своя връх на пазара за употребявани коли

Този резултат затвърждава статута на Enzo като последната велика икона с чист V12 атмосферен двигател (660 к.с.), преди ерата на хибридизацията, започнала с LaFerrari и продължила с новия F80.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ