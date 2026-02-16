Ferrari раздава рекордни бонуси на служителите си

Маранело доказва, че в света на суперколите ексклузивността е най-ценната валута. Въпреки че през 2025 година са продадени 13 640 автомобила от марката, със 112 бройки по-малко от предходната година, Ferrari е превърнала по-малко ключове в значително повече пари. Нетните приходи са се повишили с 7% до зашеметяващите 7,15 милиарда евро, а оперативната печалба е скочила с 12% до 2,11 милиарда евро. Тази стратегия, която избира стойността пред обема се е отразила и на хората, които се грижат автомобилите да бъдат във вида в който ги познаваме, като 5000-те италиански служители на Ferrari ще получат рекорден бонус за резултати в размер до 14 900 евро. За средния работник в Маранело това е по същество „безплатен“ Fiat Grande Panda като допълнително възнаграждение за добре свършената работа.

Въпреки електрическата революция, водена от Luce, главният изпълнителен директор на Ferrari не е готов да обяви края на двигателя с вътрешно горене. Преработеният „Стратегически план за 2030 година“ на марката очертава изненадващо балансирано бъдеще.

Ferrari ще продължи да подобрява своите V6, V8 и V12 двигатели, като се фокусира върху синтетичните горива и повишава още повече специфичната мощност на 296, като чистите ДВГ ще заемат около 40% от продажбите. Сегмента на хибридите вероятно ще бъде подкрепен от слуховете за Purosangue Plug-in Hybrid, който ще замени V12 с високопроизводителна електрифицирана V6 или V8 конфигурация. Luce ще остане единствения представител за електическите „кончета“, като втори електромобил не се очаква поне до 2028 година.

Поръчките показват, че залогът на Ferrari на „технологична неутралност” се отплаща. Производството за 2026 година вече е ефективно изчерпано, а по-голямата част от 2027 година също е резервирана. С 20 нови модела, които се очаква да се появят до 2030-та включително потенциална кабриолет версия на Amalfi, която ще замести Roma, марката се движи с пълна скорост към нови рекордни постижения.