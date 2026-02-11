Новини
Авто »
Знаете ли, че новата суперкола на Ferrari, всъщност носи името на класическа Mazda

11 Февруари, 2026 17:46 627 0

  • ferrari-
  • ev-
  • luce-
  • електромобил-
  • mazda

Luce се използва от японците още в средата на миналия век

Знаете ли, че новата суперкола на Ferrari, всъщност носи името на класическа Mazda - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Както ви разкрихме по-рано тази седмица, Ferrari официално представи името на своя първи електромобил. Макар че от компанията отбелязват, че Luce се превежда като „светлина“ на италиански, то несъзнателно (или може би стратегически) възкресява името, което в продължение на 25 години е било флагманът на Mazda.

От 1966 до 1991 година моделът, Luce представя върха на японския лукс. Моделът все пак не остава толкова познат в Еврпоа, тъй като тук той носи емблемата 929, а след това е заменен от RX-4. Подобно на японския бранд, емблемата Luce ще бъде също толкова важна и за италианците, като има тежката задача да накара автомобилните фенове да харесат Ferrari на ток, нещо което само допреди десетилетие, дори и най-големите фенове на електрическите автомобили не са си представяли.

Знаете ли, че новата суперкола на Ferrari, всъщност носи името на класическа Mazda

Въпреки че пълното разкриване на екстериора е насрочено за май 2026 година в Италия, техническата архитектура вече предизвиква вълнение в индустрията. Luce се основава на специално разработена 880V „Elettrica“ платформа, разработена в новата е-сграда на Ferrari в Маранело. Luce бележи началото на по-широка трансформация за Ferrari. Компанията в момента е в продуктова офанзива, като само за 2026 година са планирани дебюти на пет нови модела. Според слуховете тази гама ще включва Amalfi Spyder и високопроизводителния 849 Testarossa.


