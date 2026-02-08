Lynk & Co 08, който се продава и у нас, измина почти 300 км без капка бензин

Китайско-шведският модел Lynk & Co 08, който се продава и у нас, направи едно доста интересно постижение. Премиум кросоувърът, плод на сътрудничеството между Geely и Volvo, официално влезе в Книгата на рекордите на Гинес, след като успя да измине феноменалните 293 км само на електричество. С това той на практика изтри границата между хибрид и чист електромобил, поставяйки нов стандарт за мобилност без емисии.

Рекордното постижение бе регистрирано на пистата Centro Dinamico Pegaso в Мексико, където кросоувърът се движеше в продължение на повече от шест часа. Под стриктния надзор на независими експерти и телеметрични системи, Lynk & Co 08 поддържаше скорост между 50 и 60 км/ч – темпо, което симулира градски трафик. Резултатът е категоричен: нито една капка бензин не бе изразходена през целия пробег, което превръща 4.8-метровия модел в абсолютен лидер в своя сегмент.

Техническата основа на този успех е батерията с капацитет 39.6 кВтч – цифра, която доскоро беше запазена територия само за малките електромобили. Версията с предно задвижване, която постави рекорда, разполага със системна мощност от 346 конски сили, докато за любителите на високите скорости се предлага и вариант с два електромотора и стряскащите 585 конски сили. Въпреки че официалният сертифициран пробег по WLTP е около 200 км, рекордът в Мексико показа, че при интелигентно управление възможностите на колата са далеч по-големи.

Този рекорд не е просто маркетингов трик, а ясен сигнал към европейските потребители, за които Lynk & Co 08 стартира на пазара с начална цена от около 53 000 евро. С възможност за бързо DC зареждане (от 10% до 80% за 33 минути) и тристепенна DHT трансмисия, моделът предлага гъвкавост, която традиционните автомобили с вътрешно горене или ранните хибриди трудно могат да достигнат.

Зад волана на Lynk & Co 08 бъдещето изглежда не само електрическо, но и лишено от т.нар. „тревожност за пробега“. С обща автономност, надхвърляща 1000 км в хибриден режим, и способност да покрива седмичните градски нужди само на ток, този кросоувър е напът да промени правилата на играта на Стария континент.