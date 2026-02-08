Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Lynk & Co 08, който се продава и у нас, измина почти 300 км без капка бензин

8 Февруари, 2026 13:15 853 8

  • lynk & co-
  • 08-
  • рекорд-
  • гинес

Въпреки че официалният сертифициран пробег по WLTP е около 200 км, рекордът в Мексико показа, че при интелигентно управление възможностите на колата са далеч по-големи

Lynk & Co 08, който се продава и у нас, измина почти 300 км без капка бензин - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайско-шведският модел Lynk & Co 08, който се продава и у нас, направи едно доста интересно постижение. Премиум кросоувърът, плод на сътрудничеството между Geely и Volvo, официално влезе в Книгата на рекордите на Гинес, след като успя да измине феноменалните 293 км само на електричество. С това той на практика изтри границата между хибрид и чист електромобил, поставяйки нов стандарт за мобилност без емисии.

Рекордното постижение бе регистрирано на пистата Centro Dinamico Pegaso в Мексико, където кросоувърът се движеше в продължение на повече от шест часа. Под стриктния надзор на независими експерти и телеметрични системи, Lynk & Co 08 поддържаше скорост между 50 и 60 км/ч – темпо, което симулира градски трафик. Резултатът е категоричен: нито една капка бензин не бе изразходена през целия пробег, което превръща 4.8-метровия модел в абсолютен лидер в своя сегмент.

Техническата основа на този успех е батерията с капацитет 39.6 кВтч – цифра, която доскоро беше запазена територия само за малките електромобили. Версията с предно задвижване, която постави рекорда, разполага със системна мощност от 346 конски сили, докато за любителите на високите скорости се предлага и вариант с два електромотора и стряскащите 585 конски сили. Въпреки че официалният сертифициран пробег по WLTP е около 200 км, рекордът в Мексико показа, че при интелигентно управление възможностите на колата са далеч по-големи.

Този рекорд не е просто маркетингов трик, а ясен сигнал към европейските потребители, за които Lynk & Co 08 стартира на пазара с начална цена от около 53 000 евро. С възможност за бързо DC зареждане (от 10% до 80% за 33 минути) и тристепенна DHT трансмисия, моделът предлага гъвкавост, която традиционните автомобили с вътрешно горене или ранните хибриди трудно могат да достигнат.

Зад волана на Lynk & Co 08 бъдещето изглежда не само електрическо, но и лишено от т.нар. „тревожност за пробега“. С обща автономност, надхвърляща 1000 км в хибриден режим, и способност да покрива седмичните градски нужди само на ток, този кросоувър е напът да промени правилата на играта на Стария континент.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Линда

    8 6 Отговор
    Избягвайте китайските боклуци

    13:17 08.02.2026

  • 2 Шиваров кмета

    3 0 Отговор
    Един познат си е купил Киа Рио и се оказа с китайски двигател, и се оплаква от течове на масло и други проблеми.....

    13:34 08.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хайл 14/88

    2 1 Отговор
    Ако го бутат ще мине над 1000 км...може 2000.....

    13:53 08.02.2026

  • 5 Васил

    0 1 Отговор
    Рашистите реват от китайските боклуци а тука не спират да ни ги предлагат.

    13:58 08.02.2026

  • 6 таксиджия 🚖

    0 1 Отговор
    Гледах тест драйв на Джеко 5 в ютюб канала на поляка Джо Блек.

    Пълен буклук! Тропа и трака от всяка неравност на пътя, подскача като каручка. 1.6 4 цилиндъра 145кс турбо - много шумен и бавен. Скоростната кутия с 2 съединителя е мудна и се чуди коя предавка да включи. Висок разход 12л смесено!

    Джо написа, че не му харесва колата. Цената е колкото Опел Грандланд, което е далеч по-добре.

    14:02 08.02.2026

  • 7 За 5 метра кола

    1 0 Отговор
    е много добре

    14:20 08.02.2026

  • 8 Слънчасалия

    0 1 Отговор
    Тесла изминава по 1000 километра с едно зареждане.Статистически е доказано.

    14:34 08.02.2026