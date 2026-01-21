Продажби на електромобили в Европа - кой спечели и кой загуби през 2025-та?

Вече не е тайна, че 2025 година беляза края на хегемонията на Tesla на Стария континент. След години на безмилостна доминация, американският бранд претърпя остър обрат, който малцина предричаха. Марката, която диктуваше темпото в електрическата надпревара, бе изпреварена от познат съперник с коренно различна съдба.

Volkswagen официално продаде повече електрически превозни средства (BEV) в Европа от Tesla през изминалата година. Същият този концерн, който доскоро се бореше с последствията от дизеловия скандал, сега триумфира на родна земя. Според данни на Dataforce, марката VW е пласирала 274 417 чисти електромобила през 2025 година – впечатляващ скок от 56% спрямо предходната година. В същото време статистиката за Tesla е направо болезнена: продажбите на компанията на Елон Мъск се сринаха с 27%, падайки от 326 714 на 238 765 единици.

Парадоксът е, че Tesla Model Y остава най-продаваният единичен модел електромобил в Европа със 151 331 бройки, оставяйки зад себе си Skoda Elroq (94 106). Но дори и този успех е горчив, тъй като търсенето на Model Y е намаляло с 28% спрямо 2024 година. Силата на Volkswagen се оказа в многообразието – докато Tesla разчита на два основни модела, германците заляха пазара с варианти. Продажбите на ID.4 се увеличиха с близо 24%, компактният ID.3 скочи с 44%, а ID.7 записа феноменален ръст от 137%.

Германската доминация не спира дотук. VW окупира първото място и при плъг-ин хибридите (PHEV) със 159 173 продажби, изпреварвайки премиум гиганти като BMW и Mercedes-Benz. Марката води убедително и при конвенционалните бензинови (737 821 бройки) и дизелови автомобили (269 277 бройки), въпреки общия спад в интереса към конвенционалните горива.

Единствената територия, която Volkswagen все още не е покорил, са класическите хибриди, където Toyota остава недосегаема с над 626 000 продажби. Очаква се обаче 2026 година да донесе нова битка, тъй като VW подготвя лансирането на новия T-Roc с хибридно задвижване. Ясно е едно, ерата, в която Tesla беше единственият сериозен играч при електромобилите в Европа, е вече в историята.