Продажби на електромобили в Европа - кой спечели и кой загуби през 2025-та?

21 Януари, 2026 17:05 675 9

VW грабна първото място с най-много успешни сделки 

Продажби на електромобили в Европа - кой спечели и кой загуби през 2025-та? - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Вече не е тайна, че 2025 година беляза края на хегемонията на Tesla на Стария континент. След години на безмилостна доминация, американският бранд претърпя остър обрат, който малцина предричаха. Марката, която диктуваше темпото в електрическата надпревара, бе изпреварена от познат съперник с коренно различна съдба.

Volkswagen официално продаде повече електрически превозни средства (BEV) в Европа от Tesla през изминалата година. Същият този концерн, който доскоро се бореше с последствията от дизеловия скандал, сега триумфира на родна земя. Според данни на Dataforce, марката VW е пласирала 274 417 чисти електромобила през 2025 година – впечатляващ скок от 56% спрямо предходната година. В същото време статистиката за Tesla е направо болезнена: продажбите на компанията на Елон Мъск се сринаха с 27%, падайки от 326 714 на 238 765 единици.

Парадоксът е, че Tesla Model Y остава най-продаваният единичен модел електромобил в Европа със 151 331 бройки, оставяйки зад себе си Skoda Elroq (94 106). Но дори и този успех е горчив, тъй като търсенето на Model Y е намаляло с 28% спрямо 2024 година. Силата на Volkswagen се оказа в многообразието – докато Tesla разчита на два основни модела, германците заляха пазара с варианти. Продажбите на ID.4 се увеличиха с близо 24%, компактният ID.3 скочи с 44%, а ID.7 записа феноменален ръст от 137%.

Германската доминация не спира дотук. VW окупира първото място и при плъг-ин хибридите (PHEV) със 159 173 продажби, изпреварвайки премиум гиганти като BMW и Mercedes-Benz. Марката води убедително и при конвенционалните бензинови (737 821 бройки) и дизелови автомобили (269 277 бройки), въпреки общия спад в интереса към конвенционалните горива.

Единствената територия, която Volkswagen все още не е покорил, са класическите хибриди, където Toyota остава недосегаема с над 626 000 продажби. Очаква се обаче 2026 година да донесе нова битка, тъй като VW подготвя лансирането на новия T-Roc с хибридно задвижване. Ясно е едно, ерата, в която Tesla беше единственият сериозен играч при електромобилите в Европа, е вече в историята.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Незнам

    4 3 Отговор
    кой печели, но губи крайня клинет. Дали защото го цакато за "детска играчка" като за бутиков автомобил или защото се опитват да му наложат нещо, което не иска..

    17:21 21.01.2026

  • 2 Знайко

    4 2 Отговор
    ПОловината от продажбите им са субсидирани от европейските правителства, купувайки ги на завишени цени, въпреки че всички знаят че са боклуци.
    Нима не купихме шкоди и фолксвагени на полицията ( даже и бмв-та!).
    И не само това- де факто ги произвеждат в Китай и заобикаляйки митата и прецакват европейските производители.
    Да си ги карат със здраве, поне ще се запознаят добре със секретарките във фирмените сервизи.

    Коментиран от #9

    17:28 21.01.2026

  • 3 Ироничен

    7 2 Отговор
    Тесла и нейната хегемония бяха продукт на истерия. Многократно съм писал, че Мъск бе съвършеният олигарх, но получавах отговори, че съм тъпак, а Мъск визионер. Едва след като се се подложи на Тръмп, а после се скараха, хората се усетиха, че този е просто един ултрапечалбар.

    Коментиран от #5

    17:36 21.01.2026

  • 4 баба Яна

    0 2 Отговор
    Все ми е чудно защо електрокарите имат такива хубави форми и дизайн?

    17:38 21.01.2026

  • 5 Ъъъъ

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ироничен":

    Тесла са добри коли, и спада на продажбите няма нищо общо с колата! Бойкотирани са заради политиката на мъск!

    17:39 21.01.2026

  • 6 Слънчасалия

    1 3 Отговор
    Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 20 милиона електромобила Тесла през 2030 година.Статистически е доказано.

    17:43 21.01.2026

  • 7 Москвич 13

    0 1 Отговор
    Ние не сме ..

    17:54 21.01.2026

  • 8 таксиджия 🚖

    0 1 Отговор
    Разберете едно нещо за електичките - батерията след 250к става неизползваема! Тези 250к се навъртат за 4,5 години! Нов внос на електрички в България са 90% Юбер таксита минали 250к!

    Смяната на 50кв батерия е около 30к лв. По-големите батерии двойно. Скъпо е не само, заради цената на батерията 🔋, но и самият ремонт - разглабя се целата кола и се инсталира софтуер. Освен ако не е Нио!

    При спортните електрички - ускорение и рязко спиране, загрява батерията и я изхабява още по-бързо. Такива няма да има по автокъщите.

    Ремонт на отделни модули от батерията са пълни глупости. Трудоемко и не се прави от официалните сервизи.

    18:13 21.01.2026

  • 9 таксиджия 🚖

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Знайко":

    И какво трябваше да купят вместо Шкода и Гоуфове!? За бмв-тата съм съгласен, че е брутално разхищение на нашите данъци.

    18:16 21.01.2026