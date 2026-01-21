Продажби на електромобили в Европа - кой спечели и кой загуби през 2025-та?

Вече не е тайна, че 2025 година беляза края на хегемонията на Tesla на Стария континент. След години на безмилостна доминация, американският бранд претърпя остър обрат, който малцина предричаха. Марката, която диктуваше темпото в електрическата надпревара, бе изпреварена от познат съперник с коренно различна съдба.
Volkswagen официално продаде повече електрически превозни средства (BEV) в Европа от Tesla през изминалата година. Същият този концерн, който доскоро се бореше с последствията от дизеловия скандал, сега триумфира на родна земя. Според данни на Dataforce, марката VW е пласирала 274 417 чисти електромобила през 2025 година – впечатляващ скок от 56% спрямо предходната година. В същото време статистиката за Tesla е направо болезнена: продажбите на компанията на Елон Мъск се сринаха с 27%, падайки от 326 714 на 238 765 единици.
Парадоксът е, че Tesla Model Y остава най-продаваният единичен модел електромобил в Европа със 151 331 бройки, оставяйки зад себе си Skoda Elroq (94 106). Но дори и този успех е горчив, тъй като търсенето на Model Y е намаляло с 28% спрямо 2024 година. Силата на Volkswagen се оказа в многообразието – докато Tesla разчита на два основни модела, германците заляха пазара с варианти. Продажбите на ID.4 се увеличиха с близо 24%, компактният ID.3 скочи с 44%, а ID.7 записа феноменален ръст от 137%.
Германската доминация не спира дотук. VW окупира първото място и при плъг-ин хибридите (PHEV) със 159 173 продажби, изпреварвайки премиум гиганти като BMW и Mercedes-Benz. Марката води убедително и при конвенционалните бензинови (737 821 бройки) и дизелови автомобили (269 277 бройки), въпреки общия спад в интереса към конвенционалните горива.
Единствената територия, която Volkswagen все още не е покорил, са класическите хибриди, където Toyota остава недосегаема с над 626 000 продажби. Очаква се обаче 2026 година да донесе нова битка, тъй като VW подготвя лансирането на новия T-Roc с хибридно задвижване. Ясно е едно, ерата, в която Tesla беше единственият сериозен играч при електромобилите в Европа, е вече в историята.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Незнам
17:21 21.01.2026
2 Знайко
Нима не купихме шкоди и фолксвагени на полицията ( даже и бмв-та!).
И не само това- де факто ги произвеждат в Китай и заобикаляйки митата и прецакват европейските производители.
Да си ги карат със здраве, поне ще се запознаят добре със секретарките във фирмените сервизи.
Коментиран от #9
17:28 21.01.2026
3 Ироничен
Коментиран от #5
17:36 21.01.2026
4 баба Яна
17:38 21.01.2026
5 Ъъъъ
До коментар #3 от "Ироничен":Тесла са добри коли, и спада на продажбите няма нищо общо с колата! Бойкотирани са заради политиката на мъск!
17:39 21.01.2026
6 Слънчасалия
17:43 21.01.2026
7 Москвич 13
17:54 21.01.2026
8 таксиджия 🚖
Смяната на 50кв батерия е около 30к лв. По-големите батерии двойно. Скъпо е не само, заради цената на батерията 🔋, но и самият ремонт - разглабя се целата кола и се инсталира софтуер. Освен ако не е Нио!
При спортните електрички - ускорение и рязко спиране, загрява батерията и я изхабява още по-бързо. Такива няма да има по автокъщите.
Ремонт на отделни модули от батерията са пълни глупости. Трудоемко и не се прави от официалните сервизи.
18:13 21.01.2026
9 таксиджия 🚖
До коментар #2 от "Знайко":И какво трябваше да купят вместо Шкода и Гоуфове!? За бмв-тата съм съгласен, че е брутално разхищение на нашите данъци.
18:16 21.01.2026