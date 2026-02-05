Как новото Volvo успя да измами очите на публиката по време на световната си премиера (ВИДЕО)

Наскоро състоялият се дебют на електрическото Volvo EX60, за което ви разказахме подробно, остави присъстващите не само с впечатление от изчистените скандинавски линии, но и с доза здравословно недоумение. Докато новият кросоувър бавно преминаваше пред обективите, мнозина забелязаха нещо почти сюрреалистично: колелата на автомобила сякаш се въртяха с бясна скорост, несъответстваща на темпото на движение, а понякога продължаваха своя танц дори след като колата бе напълно неподвижна. Търсен ефект или технически гаф?
Шведите побързаха да внесат яснота, преди интернет да бъде залят от конспиративни теории. Оказа се, че това, което видяхме, е умело инсцениран „спектакъл в спектакъла“. За да постигнат този хипнотизиращ ефект, инженерите от Гьотеборг са подменили стандартните алуминиеви джанти със специално конструирани стоманени макети. Вътре в тях са скрити компактни безчеткови електромотори, собствено захранване и интелигентни контролери. Резултатът? Аеродинамичните капаци на джантите се въртят абсолютно независимо от реалните колела, създавайки илюзията за „жива“ машина дори в статично положение.
„Уау ефектът“ бе гарантиран, но от Volvo веднага свалиха картите – тази технология няма никакво практическо приложение на пътя. Системата се захранва от отделна 12-волтова батерия и е създадена единствено за сценични нужди. Не очаквайте да я откриете в ценоразписа или като допълнителна екстра, когато поръчвате своя EX60. Това е чисто инженерен трик, целящ да подчертае динамиката на модела в изложбената зала, където колите обикновено стоят скучно и неподвижно.
Краткият отговор е не точно, макар че китайското влияние е огромно. Ситуацията е малко по-нюансирана, тъй като трябва да правим разлика между леките автомобили (Volvo Cars) и камионите (Volvo Group).
Ето как стоят нещата към 2026 г.:
1. Volvo Cars (Леки автомобили)
Марката, която виждаме по пътищата, не е изцяло китайска, но е под китайски контрол.
Мажоритарен собственик: Китайският холдинг Geely Holding притежава основния пакет акции (около 78.7%).
Публична компания: От 2021 г. Volvo Cars е листвана на фондовата борса в Стокхолм (Nasdaq Stockholm). Това означава, че останалата част от акциите се държат от институционални и индивидуални инвеститори от цял свят.
Произход и управление: Централата, дизайнът и основните инженерни дейности остават в Гьотеборг, Швеция. Въпреки че имат заводи в Китай и САЩ, компанията все още се идентифицира като шведска марка с глобално присъствие.
2. Volvo Group (Камиони, автобуси и строителна техника)
Това е отделна компания (AB Volvo), която се отдели от леките автомобили още през 1999 г.
Тя е шведска собственост в много по-голяма степен.
Geely притежава миноритарен дял (около 6-8%), което ги прави един от големите акционери, но далеч не са собственици на компанията.
