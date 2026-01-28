Задвижването на всички колела не е решение при утъпкан сняг и лед

Фалшивото чувство за непобедимост зад волана е най-прекият път към канавката, особено когато зимата реши да покаже зъбите си. Много притежатели на модерни SUV-та и кросоувъри живеят с опасната илюзия, че магическата абревиатура AWD или 4WD ги превръща в господари на леда. Истината обаче е далеч по-сурова: физиката не се интересува от маркетинговите брошури, а четирите задвижващи колела могат да ви вкарат в беда по-бързо, отколкото двете.

Огромната заблуда се корени в объркването на понятията „проходимост“ и „сцепление“

Да, двойното предаване е безценен съюзник, когато трябва да „изплувате“ от непочистения паркинг или да потеглите в кишата пред светофара. Там системата разпределя въртящия момент, за да предотврати буксуването. Но щом скоростта се повиши и под гумите се появи коварният черен лед или утъпкан сняг, броят на задвижващите мостове губи своето значение. Когато коефициентът на триене е нищожен, няма значение колко колела се въртят – всички те се хлъзгат еднакво безпомощно.

Едно от най-големите предизвикателства при масовите системи с електромагнитен съединител е тяхната непредвидимост в критични ситуации. Често задният мост се включва с леко закъснение, което може да изиграе лоша шега. Представете си, че подавате газ в завой; внезапният тласък отзад може да провокира занасяне, което да изненада дори опитен водач. Още по-лошо е положението при по-старите системи, които „заключват“ мостовете. На чист лед това често пречи на маневреността, тъй като колелата се стремят да се въртят с еднаква скорост, докато физиката на завоя изисква точно обратното. Резултатът? Автомобилът упорито отказва да завие и продължава напред в права линия.

Бруталната реалност е, че задвижването на всички колела помага за ускорението, но е абсолютно безполезно при спиране

Всички автомобили на пътя спират с четирите си колела, което означава, че тежкото Audi Quattro или BMW xDrive има абсолютно същия спирачен път (а често и по-дълъг заради по-голямото тегло) като малка градска кола с предно предаване. Ето защо поддържането на лятна дистанция и агресивното навлизане в завоите са рецепта за катастрофа. Опасността се засилва и от факта, че модерната електроника може да прегрее при продължително буксуване в дълбок сняг, оставяйки ви внезапно само с един задвижващ мост в най-неподходящия момент.

За да оцелеете в снежното меле, първото правило е да свалите „розовите очила“ на високотехнологичната помощ. Намалявайте скоростта отрано, използвайте спирачното усилие на двигателя и избягвайте резките движения с волана. Задвижването 4x4 е прекрасен инструмент за потегляне и изкачване на заснежени хълмове, но отговорността за безопасното спиране и траекторията в завоя остава изцяло в ръцете на човека зад кормилото. В крайна сметка, най-добрата система за безопасност си остава здравият разум и правилната преценка на пътната настилка.