Новини
Авто »
Задвижването на всички колела не е решение при утъпкан сняг и лед

Задвижването на всички колела не е решение при утъпкан сняг и лед

28 Януари, 2026 10:30 1 558 16

  • 4x4-
  • awd-
  • задвижване на четирите колела-
  • съвети-
  • лед-
  • утъпкан сняг

Едно от най-големите предизвикателства при масовите системи с електромагнитен съединител е тяхната непредвидимост в критични ситуации

Задвижването на всички колела не е решение при утъпкан сняг и лед - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Фалшивото чувство за непобедимост зад волана е най-прекият път към канавката, особено когато зимата реши да покаже зъбите си. Много притежатели на модерни SUV-та и кросоувъри живеят с опасната илюзия, че магическата абревиатура AWD или 4WD ги превръща в господари на леда. Истината обаче е далеч по-сурова: физиката не се интересува от маркетинговите брошури, а четирите задвижващи колела могат да ви вкарат в беда по-бързо, отколкото двете.

Огромната заблуда се корени в объркването на понятията „проходимост“ и „сцепление“

Да, двойното предаване е безценен съюзник, когато трябва да „изплувате“ от непочистения паркинг или да потеглите в кишата пред светофара. Там системата разпределя въртящия момент, за да предотврати буксуването. Но щом скоростта се повиши и под гумите се появи коварният черен лед или утъпкан сняг, броят на задвижващите мостове губи своето значение. Когато коефициентът на триене е нищожен, няма значение колко колела се въртят – всички те се хлъзгат еднакво безпомощно.

Едно от най-големите предизвикателства при масовите системи с електромагнитен съединител е тяхната непредвидимост в критични ситуации. Често задният мост се включва с леко закъснение, което може да изиграе лоша шега. Представете си, че подавате газ в завой; внезапният тласък отзад може да провокира занасяне, което да изненада дори опитен водач. Още по-лошо е положението при по-старите системи, които „заключват“ мостовете. На чист лед това често пречи на маневреността, тъй като колелата се стремят да се въртят с еднаква скорост, докато физиката на завоя изисква точно обратното. Резултатът? Автомобилът упорито отказва да завие и продължава напред в права линия.

Бруталната реалност е, че задвижването на всички колела помага за ускорението, но е абсолютно безполезно при спиране

Всички автомобили на пътя спират с четирите си колела, което означава, че тежкото Audi Quattro или BMW xDrive има абсолютно същия спирачен път (а често и по-дълъг заради по-голямото тегло) като малка градска кола с предно предаване. Ето защо поддържането на лятна дистанция и агресивното навлизане в завоите са рецепта за катастрофа. Опасността се засилва и от факта, че модерната електроника може да прегрее при продължително буксуване в дълбок сняг, оставяйки ви внезапно само с един задвижващ мост в най-неподходящия момент.

За да оцелеете в снежното меле, първото правило е да свалите „розовите очила“ на високотехнологичната помощ. Намалявайте скоростта отрано, използвайте спирачното усилие на двигателя и избягвайте резките движения с волана. Задвижването 4x4 е прекрасен инструмент за потегляне и изкачване на заснежени хълмове, но отговорността за безопасното спиране и траекторията в завоя остава изцяло в ръцете на човека зад кормилото. В крайна сметка, най-добрата система за безопасност си остава здравият разум и правилната преценка на пътната настилка.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ти да видиш

    6 1 Отговор
    наскоро имах ситуация - 4по4, по наклон нагоре по сняг и лед без проблем, но в момента в който трябваше да паркирам назад успоредно (пак същия наклон), буксуваше много и след много опити и засилки, паркирах напред...

    10:50 28.01.2026

  • 2 Ххххх

    24 0 Отговор
    За съжаление над 80% от шофьорите не могат да разберат че автомобил се кара с глава а ръцете и краката само помагат чисто механично.

    Коментиран от #13

    10:51 28.01.2026

  • 3 Браво!

    21 0 Отговор
    1. свалете „розовите очила“
    2. намалявайте скоростта отрано и използвайте спирачното усилие на двигателя
    3. избягвайте резките движения с волана

    Браво на автора; - Подобни статии трябва да са "в рамка" и на стената преди и по време на всяка зима!

    Коментиран от #6

    10:51 28.01.2026

  • 4 аааа

    8 2 Отговор
    Така е. И друг много важен фактор, който спомага за поднасяне при завой е по-високият център на тежестта на жипките. В това отношение електрическите автомобили и тези с Боксеров двигател имат огромно предимство, защото са с по-нисък център на тежестта. Различните системи 4х4 също дават голяма разлика. Тези със заключени мостове са най-непредвидими в завой, после са "парт тайм системите", а най-надеждно е симетричното постоянно 4х4 на Субару и Куатро на Ауди. За спирането обаче, няма значение какво ти е 4х4-то.

    10:58 28.01.2026

  • 5 Механик

    4 3 Отговор
    Няма колесна формула, която ви дава стабилност на лед.
    Няма гуми за лед.
    Няма отличен водач, когато има лед.
    Извод:
    Когато има лед, бъдете изключително внимателни!

    Коментиран от #11

    11:08 28.01.2026

  • 6 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Браво!":

    Всичко е точно, с изключение на една малка подробност.
    Върху лед, спирачното усилие на двигателя в някои случаи се явява като натискане на спирачките.
    При превключване на по-ниска предавка, никога не пускайте съединителят рязко. Никога не понижавайте предавката с повече от една степен. Това ще доведе до загуба на контрол върху машината и пътя!
    И още веднъж: Бъдете много внимателни. Може да ви се струва топло, а пътят мокър, но това често е измама и имате т.нар. "черен лед" или като кават руснаците “гололёд”.

    Коментиран от #10

    11:13 28.01.2026

  • 7 Някой

    4 2 Отговор
    Не е добър примера с Audi Quattro. Високият клас Audi Quattro нямат електромагнитен съединител, а са с торсен среден диференциал. С електромагнитен съединител са ниския клас Audi 1 и 3.

    Маркетолозите на Audi направиха голяма грешка, като сложиха логото Quattro на евтините си модели.

    11:13 28.01.2026

  • 8 чичо Пешо

    5 0 Отговор
    Никъде не прочетох НАЙ-важния фактор (след главата на задкормилното естествено!) - ГУМИТЕ. Ако не са подходящи за условията, никоя система няма да помогне, защото действието й се изчерпва до главината или най-много до диска, а ЦЯЛОТО МПС контактува с проблемната повърхност само на площ едни (няма и) четири носни кърпички от протектора нататък...

    11:15 28.01.2026

  • 9 Бла бла бла

    3 6 Отговор
    В крайна сметка афторе, живееш в илюзията че знаеш всичко ама поднасяш на завоите и нямаш спирачки за разлика от СУВ 4х4.

    11:17 28.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Някой

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Има гуми за лед, наричат се гуми с шипове, работят като "котките" на алпинистите. Но са опасни за околните, ако шип се откъсне от бързо въртяща се гума, е за пешеходец каго куршум изстрелян от пистолет.
    Има състезания на лед за мотоциклети с гуми с шипове, може да потърсите в YouTube.

    11:22 28.01.2026

  • 12 Критика

    1 3 Отговор
    Написаното важи за всички видове автомобили и задвижвания, не виждам защо се набляга точно на 4х4? На лед и сняг е важна правилната оценка на водача, бързата реакция, опита. Това трябва да е основата на цялата статия а не заключението.

    11:29 28.01.2026

  • 13 Весело

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ххххх":

    За съжаление над 80% от шофьорите мислят само с долна си глава глава-тази между краката. Защото между ушите им има само ВАКУУМ Същото важи и за 93% от бг гласуващите, доказателство е състава на бг парламенга и състоянието на държавата.

    11:31 28.01.2026

  • 14 при рали състезанията е

    1 2 Отговор
    ако затъне преден мост а задния мост е свободен от там идва задвижката . по устийиво е в завоите . специалните коли също са 4 ь 4 . може да се провери . тук има 3 сезона 1 - зима, 2 - пролет и есен , 3 - лято . гръцка зима . топличкое 10 месеца в годината . а за 4 ь 4 казват оф роуд . където свърши пътя . дива природа . ливадка , поляна , поточе , хълм , у нас е така . доказано е че на чист лед гумите не могат . на ралитата им слагат стоманени шипове . на пътя им слагат вериги за сняг и лед . така могат . и при камьоните е така .

    11:37 28.01.2026

  • 15 Най-важен е шофьорският опит

    0 1 Отговор
    А опит за зимно шофиране се трупа през лятото. Тогава се научаваш да избираш най-плавните треактории с минимални центробежни сили. Тогава се учиш да избираш мястото за влизане и излизане от завоя, да контролираш скоростта в кривата, да превключваш плавно предавките във възходящ и низходящ ред. Автоматичната скоростна кутия често е пречка и понякога се налага предварително да се изключва.

    11:50 28.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.