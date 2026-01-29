Новини
Тези 5 стъпки ще ви предпазят от умора при шофиране

29 Януари, 2026 15:12 2 534 0

Това са петте златни правила за перфектната стойка зад волана

Тези 5 стъпки ще ви предпазят от умора при шофиране - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Много водачи смятат, че умората при дълъг път е неизбежна. Истината обаче е по-проста – често проблемът не е в километрите, а в начина, по който седите. Легендарният дрифт гуру Кейичи Цучия разкрива как правилното „настройване“ на седалката при шофиране може да ви спаси от схващания и да изостри рефлексите ви. И още нещо - позицията на водача е въпрос и на безопасност. Когато седите неправилно, тялото ви се бори с гравитацията и инерцията, вместо да се фокусира върху пътя. Ето 5-те стъпки, по които да проверите дали сте „в час“ с ергономията:

1. Краката: Сила без напрежение

Настройте седалката така, че когато натиснете педалите (особено съединителя или спирачката) докрай, коленете ви да останат леко свити. Никога не карайте с напълно изпънати крака – при евентуален удар това е сигурен начин да получите тежки фрактури.

2. Гърбът: Вертикалната облегалка е ваш приятел

Облегалката на седалката трябва да е почти вертикална. Много хора обичат позицията „тип шезлонг“, но тя отдалечава раменете ви от волана и пречи на прецизното управление. Дръжте лопатките си плътно до седалката – това ви дава по-добра обратна връзка за движението на колата.

3. Ръцете: Златният ъгъл

Когато държите волана в класическата позиция „9 и 3 часа“, лактите ви трябва да са свити. Ето и бързият тест: поставете китките си върху горната точка на волана. Ако ръцете ви са прави, а гърбът ви не се отлепва от седалката – позицията е перфектна.

4. Височина и видимост

Не се крийте „в мазето“ на колата, но и не опирайте тавана. Настройте височината така, че да виждате ясно всички прибори, като същевременно имате максимален поглед върху пътя. Очите ви трябва да са приблизително на средата на предното стъкло.

5. Вторични настройки: Детайлите, които пазят

Лумбалната опора трябва да запълва извивката на кръста ви, а подглавникът да е на нивото на горната част на ушите ви. Той не е възглавница за сън, а предпазител срещу камшичен удар при сблъсък.

И още един трик бонус: Методът на Кейичи Цучия

Японският „Drift King“ предлага интересен трик за проверка на позицията: поставете ръцете си на „2 без 10 часа“. В този момент китките ви трябва да са на нивото на раменете. Това гарантира, че имате максимален лост и сила за маневриране в критична ситуация. А нашият съвет е: Отделете 5 минути за тези настройки, преди да потеглите. Тялото ви ще ви благодари след третия час на магистралата, а вниманието ви ще остане на 100%.


