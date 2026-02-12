Кога е оправдан ремонтът на стар автомобил

Непрекъснатото увеличаване на цените на новите автомобили и финансовата реалност на средностатистическия българи от доста време принуждава все повече шофьори да се замислят: дали да вдъхнат нов живот на стария си автомобил, или да скочат в дълбокото с покупка на нов модел. На фона на застаряващия автомобилен парк и главоломно растящите цени в автосалоните, дилемата „ремонт или раздяла“ става по-актуална от всякога. Експертите са категорични – емоциите нямат място тук, всичко е въпрос на хладнокръвни сметки и прецизна диагностика, преди да посегнете към портфейла.
Оказва се, че „магическата граница“, отвъд която инвестицията започва да губи смисъл, се крие някъде до отметката 250 000 изминати километра. Ако колата ви е в този диапазон, все още има надежда, но само при едно златно правило: стойността на планираното възстановяване не трябва да надхвърля 30-40% от текущата пазарна цена на возилото. Прекрачите ли този праг, наливането на средства се превръща в каца без дъно, а препродажбата и преминаването към по-свеж екземпляр се очертават като далеч по-разумен ход.
Прогнозите за пазара на авточасти също не вещаят спокойствие, тъй като се очаква нов скок в цените на компонентите и сервизния труд с до 15% до края на календарната година. Интересното е, че потребителите вече не гонят най-евтиното на всяка цена, а започват да ценят издръжливостта. В свят, в който средната възраст на автомобилите гони пълнолетие изборът на качествени резервни детайли е единственият начин да не останете на пътя в най-неподходящия момент. В крайна сметка, навременната подмяна на амортизираната машина може да ви спести купища пари и бели коси в дългосрочен план.
6 Променя се
До коментар #2 от "Пак платени партенки!":с времето покрай номиналното качване на заплатите у нас - все повече хора си купуват нови автомобили - виж статистиката какви марки са с най-много продажби, ясно, че доста са фирмени, но човек със сериозни средства като за България няма да купува Дачия, Фв, Рено, Киа, Тойота освен Ленд Крузер и прочие. Мотивите варират защо да купят чисто нова, но на някои им е писнало от измислени майстори и мислят, че с нова едва ли не евро повече за ремонт няма да дадат. Да, ама като им сменят на фирмени цени масло, филтри, окачване като консумативи идва отрезвяване, това е по време на гаранцията. Други искат да пътуват и си мислят, че кола около и над 10 години едва ли не от София може да те откара до Банско, ама с уговорки. Това от познати около мен като масови мотиви. На мен друго ми е смешно - панелен комплекс в областен град, тъжна гледка, очукани фасади, 10 цвята изолация, разбити улички, паркинг няма - има кал и чакъл за спиране, боклуци летящи от непочистени кофи за смет. Цена на квадрат - малко над 1000 евро средно. Апартаментите варират между 45 и 85 квадрата, средно да сложим 65, средна цена - около 70 000 евро. Спрели пред подобен блок нова Дачия Бигстър - около 30К евро, някакъв нов китайски сув пак за толкова, разни немски премиуми за около 20К средно. Да живееш в нещо като Припят без радиация и да си купиш кола за около една трета до половината на цената на жилището. Примерът с разните панелките в покрайнините на София не е много по-различен, ама там цени
