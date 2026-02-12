Кога е оправдан ремонтът на стар автомобил

Непрекъснатото увеличаване на цените на новите автомобили и финансовата реалност на средностатистическия българи от доста време принуждава все повече шофьори да се замислят: дали да вдъхнат нов живот на стария си автомобил, или да скочат в дълбокото с покупка на нов модел. На фона на застаряващия автомобилен парк и главоломно растящите цени в автосалоните, дилемата „ремонт или раздяла“ става по-актуална от всякога. Експертите са категорични – емоциите нямат място тук, всичко е въпрос на хладнокръвни сметки и прецизна диагностика, преди да посегнете към портфейла.

Оказва се, че „магическата граница“, отвъд която инвестицията започва да губи смисъл, се крие някъде до отметката 250 000 изминати километра. Ако колата ви е в този диапазон, все още има надежда, но само при едно златно правило: стойността на планираното възстановяване не трябва да надхвърля 30-40% от текущата пазарна цена на возилото. Прекрачите ли този праг, наливането на средства се превръща в каца без дъно, а препродажбата и преминаването към по-свеж екземпляр се очертават като далеч по-разумен ход.

Прогнозите за пазара на авточасти също не вещаят спокойствие, тъй като се очаква нов скок в цените на компонентите и сервизния труд с до 15% до края на календарната година. Интересното е, че потребителите вече не гонят най-евтиното на всяка цена, а започват да ценят издръжливостта. В свят, в който средната възраст на автомобилите гони пълнолетие изборът на качествени резервни детайли е единственият начин да не останете на пътя в най-неподходящия момент. В крайна сметка, навременната подмяна на амортизираната машина може да ви спести купища пари и бели коси в дългосрочен план.