Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Технологии »
Кога е оправдан ремонтът на стар автомобил

Кога е оправдан ремонтът на стар автомобил

12 Февруари, 2026 12:04 750 7

  • употребяван автомобил-
  • автомобилът на старо-
  • ремонт-
  • съвети

Ремонт или закупуване на нова кола: какво да правите

Кога е оправдан ремонтът на стар автомобил - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Непрекъснатото увеличаване на цените на новите автомобили и финансовата реалност на средностатистическия българи от доста време принуждава все повече шофьори да се замислят: дали да вдъхнат нов живот на стария си автомобил, или да скочат в дълбокото с покупка на нов модел. На фона на застаряващия автомобилен парк и главоломно растящите цени в автосалоните, дилемата „ремонт или раздяла“ става по-актуална от всякога. Експертите са категорични – емоциите нямат място тук, всичко е въпрос на хладнокръвни сметки и прецизна диагностика, преди да посегнете към портфейла.

Оказва се, че „магическата граница“, отвъд която инвестицията започва да губи смисъл, се крие някъде до отметката 250 000 изминати километра. Ако колата ви е в този диапазон, все още има надежда, но само при едно златно правило: стойността на планираното възстановяване не трябва да надхвърля 30-40% от текущата пазарна цена на возилото. Прекрачите ли този праг, наливането на средства се превръща в каца без дъно, а препродажбата и преминаването към по-свеж екземпляр се очертават като далеч по-разумен ход.

Прогнозите за пазара на авточасти също не вещаят спокойствие, тъй като се очаква нов скок в цените на компонентите и сервизния труд с до 15% до края на календарната година. Интересното е, че потребителите вече не гонят най-евтиното на всяка цена, а започват да ценят издръжливостта. В свят, в който средната възраст на автомобилите гони пълнолетие изборът на качествени резервни детайли е единственият начин да не останете на пътя в най-неподходящия момент. В крайна сметка, навременната подмяна на амортизираната машина може да ви спести купища пари и бели коси в дългосрочен план.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ремонта

    3 1 Отговор
    на стар автомобил е НЕ оправдан, когато наредба забранява използването му в населеното място с депутати.

    12:14 12.02.2026

  • 2 Пак платени партенки!

    5 1 Отговор
    Ако слушаме такива "експерти", то в България би трябвало изобщо да не съществува вторичен пазар, имайки в предвид, че автомобилите, които идват тук са над 250 000 километра и то в добрия случай! Ясно е едно - масовият потребител и средностатистически Българин пари за нови играчки няма! Няма как да се бръкне и да извади 70-80 000 ЕВРО за чисто нов автомобил в предвид мизерните заплати у нас.А малкият процент богати могат да си позволят този лукс, но те няма как да променят тренда, понеже са малцинство!

    Коментиран от #6

    12:24 12.02.2026

  • 3 Селянин

    6 1 Отговор
    Страшно андрешковска статия. Значи казвате, че ако ремонта струва над 40% от цената на автомобила да не го ремонтираме ами да го продадем и да вземем по нов. Ами този който го купи, какво ще го прави? А този, който ние купуваме с идеята да е здрав, дали няма да се продава от някой, като нас който има ремонт за 40% от стойноста на колата. И както знаем у нас всички коли са на около 200к км. без значение дали колата е произведена 2020 или 1990. И всички са на 100% реални километри. Аз съм правил ремонт на автомобил на над 50% от пазарната му цена с ясното съзнанние, че ще го карам още доста време и километри и ремонта ще се избие от това. И съм продавал автомобил за ремонт на 30% под пазарната му цена с ясната информация, че е за ремонт. Бъдете като мен, не като автора на статията.

    12:24 12.02.2026

  • 4 когато няма пари

    0 0 Отговор
    почти винаги

    12:34 12.02.2026

  • 5 Браво номер 3

    1 0 Отговор
    И аз шофирам стар автомобил, който е 10% от годишния ми доход.По-старият такъв продадох за скрап и части.Този който карам си го избрах внимателно и си го поддържам като нов.Считам, че всеки трябва да полага грижа за вещите си за да му служат дълго и вярно.

    12:48 12.02.2026

  • 6 Променя се

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пак платени партенки!":

    с времето покрай номиналното качване на заплатите у нас - все повече хора си купуват нови автомобили - виж статистиката какви марки са с най-много продажби, ясно, че доста са фирмени, но човек със сериозни средства като за България няма да купува Дачия, Фв, Рено, Киа, Тойота освен Ленд Крузер и прочие. Мотивите варират защо да купят чисто нова, но на някои им е писнало от измислени майстори и мислят, че с нова едва ли не евро повече за ремонт няма да дадат. Да, ама като им сменят на фирмени цени масло, филтри, окачване като консумативи идва отрезвяване, това е по време на гаранцията. Други искат да пътуват и си мислят, че кола около и над 10 години едва ли не от София може да те откара до Банско, ама с уговорки. Това от познати около мен като масови мотиви. На мен друго ми е смешно - панелен комплекс в областен град, тъжна гледка, очукани фасади, 10 цвята изолация, разбити улички, паркинг няма - има кал и чакъл за спиране, боклуци летящи от непочистени кофи за смет. Цена на квадрат - малко над 1000 евро средно. Апартаментите варират между 45 и 85 квадрата, средно да сложим 65, средна цена - около 70 000 евро. Спрели пред подобен блок нова Дачия Бигстър - около 30К евро, някакъв нов китайски сув пак за толкова, разни немски премиуми за около 20К средно. Да живееш в нещо като Припят без радиация и да си купиш кола за около една трета до половината на цената на жилището. Примерът с разните панелките в покрайнините на София не е много по-различен, ама там цени

    12:49 12.02.2026

  • 7 радо пръче

    1 0 Отговор
    младо па се е из с р а л на метеното...стискай ги бе радке тия пусти напъни

    12:50 12.02.2026