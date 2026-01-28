10-те най-надеждни употребявани немски коли

Германското автомобилостроене отдавна се е превърнало в еталон за качество, но когато става въпрос за пазара на втора ръка, изборът може да бъде истинско минно поле. Експертите от популярния портал topspeed.com решиха да внесат яснота, като подредиха десетте най-стабилни употребявани коли от Германия, които няма да разорят собствениците си с безкрайни ремонти. Резултатите са категорични: ако търсите безкомпромисна здравина, Щутгарт е вашето място.

Безапелационен лидер в класацията е Porsche 911

Става дума за екземплярите от моделната 2015 година, които постигат впечатляващия резултат от 94 от 100 възможни точки за надеждност. Този емблематичен спортист доказва, че високата производителност може да върви ръка за ръка с дълголетието. Веднага след него се нареждат „малките братя“ от същата фамилия – Porsche 718 Boxster (2021 г.) с 93 точки и Porsche 718 Cayman (2023 г.), който затваря почетната тройка с резултат от 90 пункта. Явно инженерите на Porsche са открили тайната на вечната младост при металните компоненти.

Баварският гигант BMW също показва сериозни мускули в подреждането

Четвъртата позиция е за компактното BMW Серия 1 от 2013 година, което изненадва с висока оценка от 89 точки, доказвайки се като корав играч в градски условия. Малко по-назад, с равен резултат от 88 точки, се нареждат бизнес лимузината BMW Серия 5 (2022 г.) и по-новото BMW Серия 2 от 2020 година. Тези модели успяват да балансират между модерните технологии и механиката, която не предава собственика си при първото застудяване.

В престижната десетка намират място и класическите представители на Mercedes и Audi

Легендарната Е-класа (Mercedes-Benz E-Class) от 2012 година потвърждава реномето си на „неубиваем“ автомобил с 87 точки, докато C-Class от 2014-а остава малко по-назад с 86. Честта на Инголщад защитават Audi A4 (2013 г.) и Audi A6 (2017 г.), които демонстрират стабилност и солидна сглобка дори години след излизането си от шоурума. Тази класация е ясно напомняне, че при правилната поддръжка германската машина може да бъде вярна дълго след като гаранцията ѝ е изтекла.