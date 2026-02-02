Вземете 50% отстъпка за хостинг от

10 седана, които остават надеждни и след 250 000 километра пробег

2 Февруари, 2026 13:00 1 427 12

  • седани-
  • надеждност-
  • класация

На върха на хранителната верига, без изненади, се настаняват японците

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В свят, в който вещите изглеждат направени за еднократна употреба, да намериш автомобил, който не се предава след четвърт милион километра, си е направо откритие. Е, колегите от Topspeed.com запретнаха ръкави и подложиха на сериозна дисекция пазара на употребявани и нови возила, за да отсеят истинските маратонци. Резултатите са категорични – японската инженерна мисъл все още държи палмата на първенството, но корейските и американските конкуренти вече дишат в гърба ѝ.

На върха на хранителната верига, без изненади, се настанява Toyota Camry (модел 2023)

Със зашеметяващ рейтинг от 88 точки, този седан е истински паметник на здравината. При него сериозните ремонти са такова изключение, че собствениците по-скоро ще забравят къде е сервизът, отколкото да го посетят за нещо различно от смяна на масло. Бонусът тук е, че поддръжката му излиза колкото седмичния ви пазар в супермаркета.

Веднага след нея, малко неочаквано за мнозина, се нарежда Chevrolet Malibu (2023)

Макар и да изисква една идея по-голяма инвестиция в консумативи спрямо азиатските си съперници, американската машина демонстрира завидна механична издръжливост

Третото място на почетната стълбичка е за Kia Optima от 2020 година

Корейците доказаха, че знаят как да правят „неубиваеми“ коли – дори и при нередовни посещения за обслужване, вероятността да ви остави на пътя със скъсана верига или счупена скоростна кутия е пренебрежимо малка.

Ето и останалите участници в елитния клуб на дълголетниците, които заслужиха мястото си в класацията благодарение на висок потребителски интерес и липса на хронични дефекти:

Mazda6 (2021) – Красивата атлетка с 84 точки, която остарява бавно и с достойнство.
Ford Mondeo (2020) – Последният голям седан на марката, който се оказа истинско куче.
Hyundai Sonata (2023) – Модерен дизайн, подкрепен от стабилна механика.
Nissan Altima (2023) – Тихият работник, който просто продължава да върви.
Volkswagen Passat (2022) – Германската класика, която (все още) държи на бой.
Honda Accord (2023) – Традиционно качество, което оправдава всяка стотинка.
Subaru Legacy (2023) – Симетрия и здравина, които не се плашат от пробега.

Тези модели не просто „минават“ километрите – те ги „изяждат“ с лекота, доказвайки, че надеждността не е мит, а въпрос на правилен избор и навременна грижа. Ако търсите кола, която няма да ви предаде в най-неподходящия момент, този списък не е за пренебрегване.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Софийски селянин,

    13 3 Отговор
    Не ми ги хвалете тези новите коли с порцеланови блокове..
    Ще изкарат над 250к ама на куково лято...

    13:06 02.02.2026

  • 2 много машини

    14 1 Отговор
    от преди 40 години не ги притесняваше и 500 000 пробег, ся кво се хвалите с 250 000 ?

    13:08 02.02.2026

  • 3 МП4

    3 3 Отговор
    Няма.лоши коли има некадърни собственици !!

    13:09 02.02.2026

  • 4 Опааа

    6 0 Отговор
    Глупости!

    13:12 02.02.2026

  • 5 ?????

    12 0 Отговор
    Ха ха.
    Много сте свалили гарда.
    Пробег 250 000 км.
    Догодина чакаме да ни напишите за моделите които изкарват 150 000 км.

    13:13 02.02.2026

  • 6 Пенсионер ОСВ Шоп

    6 2 Отговор
    Азе карам италианка 5 cilindre от 2003 година,двигателят е на 378 хил.км и не е баран!
    Само смяна на филтри масло и антифриз!

    Коментиран от #12

    13:15 02.02.2026

  • 7 Дедовото

    4 0 Отговор
    Потвърждавам за CAMRY, карам последния модел от 3 години и удоволствието е незаменимо. Невероятно окачване с мека возия и супер динамичен. Единствения недостатък който до момента намирам е сравнително шумната при висока скорост кутия CVT. С Лексуса този проблем липсва.

    Коментиран от #9

    13:24 02.02.2026

  • 8 ссс

    4 0 Отговор
    нисан,мазда ,форд и пасат ги извадете от тук че сте смешни....

    13:32 02.02.2026

  • 9 Алекс

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дедовото":

    Комшията кара такава но фирмена,понеже е юрист, возих се и честно не ми хареса..
    Не добра шумоизолация на салона купето,чуват се гумите,и возията някак си дървена...
    Моята е с адаптивно окачване въпреки че е по стара с 15 години но вози много комфортно.

    13:37 02.02.2026

  • 10 Тиква

    1 1 Отговор
    На волвото двигатели Д-5;Д-4 много добри,.

    13:38 02.02.2026

  • 11 Така е

    1 0 Отговор
    Само Тойота и Хонда.Всичко друго е компромис!

    13:57 02.02.2026

  • 12 Госта..

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пенсионер ОСВ Шоп":

    "Алфа Ромео "не се вписва във взприятията на "журналистите "Българина " обича "немскя премиум " корейските " "уникати ".Друго си е МБ S-klase с 1,5 dci oт Рено или БМВ с1.6 от Пежо .Вчера гледах по AMS-Кристиан Менцел показваше личната си кола и.Ланчия Делта Интеграле II ???Заводски пилот на Порше .БМВ .Опел -пък то Ланча .ОПлюването да започва сега

    13:59 02.02.2026