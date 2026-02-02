10 седана, които остават надеждни и след 250 000 километра пробег

В свят, в който вещите изглеждат направени за еднократна употреба, да намериш автомобил, който не се предава след четвърт милион километра, си е направо откритие. Е, колегите от Topspeed.com запретнаха ръкави и подложиха на сериозна дисекция пазара на употребявани и нови возила, за да отсеят истинските маратонци. Резултатите са категорични – японската инженерна мисъл все още държи палмата на първенството, но корейските и американските конкуренти вече дишат в гърба ѝ.
На върха на хранителната верига, без изненади, се настанява Toyota Camry (модел 2023)
Със зашеметяващ рейтинг от 88 точки, този седан е истински паметник на здравината. При него сериозните ремонти са такова изключение, че собствениците по-скоро ще забравят къде е сервизът, отколкото да го посетят за нещо различно от смяна на масло. Бонусът тук е, че поддръжката му излиза колкото седмичния ви пазар в супермаркета.
Веднага след нея, малко неочаквано за мнозина, се нарежда Chevrolet Malibu (2023)
Макар и да изисква една идея по-голяма инвестиция в консумативи спрямо азиатските си съперници, американската машина демонстрира завидна механична издръжливост
Третото място на почетната стълбичка е за Kia Optima от 2020 година
Корейците доказаха, че знаят как да правят „неубиваеми“ коли – дори и при нередовни посещения за обслужване, вероятността да ви остави на пътя със скъсана верига или счупена скоростна кутия е пренебрежимо малка.
Ето и останалите участници в елитния клуб на дълголетниците, които заслужиха мястото си в класацията благодарение на висок потребителски интерес и липса на хронични дефекти:
Mazda6 (2021) – Красивата атлетка с 84 точки, която остарява бавно и с достойнство.
Ford Mondeo (2020) – Последният голям седан на марката, който се оказа истинско куче.
Hyundai Sonata (2023) – Модерен дизайн, подкрепен от стабилна механика.
Nissan Altima (2023) – Тихият работник, който просто продължава да върви.
Volkswagen Passat (2022) – Германската класика, която (все още) държи на бой.
Honda Accord (2023) – Традиционно качество, което оправдава всяка стотинка.
Subaru Legacy (2023) – Симетрия и здравина, които не се плашат от пробега.
Тези модели не просто „минават“ километрите – те ги „изяждат“ с лекота, доказвайки, че надеждността не е мит, а въпрос на правилен избор и навременна грижа. Ако търсите кола, която няма да ви предаде в най-неподходящия момент, този списък не е за пренебрегване.
1 Софийски селянин,
Ще изкарат над 250к ама на куково лято...
13:06 02.02.2026
2 много машини
13:08 02.02.2026
3 МП4
13:09 02.02.2026
4 Опааа
13:12 02.02.2026
5 ?????
Много сте свалили гарда.
Пробег 250 000 км.
Догодина чакаме да ни напишите за моделите които изкарват 150 000 км.
13:13 02.02.2026
6 Пенсионер ОСВ Шоп
Само смяна на филтри масло и антифриз!
Коментиран от #12
13:15 02.02.2026
7 Дедовото
Коментиран от #9
13:24 02.02.2026
9 Алекс
До коментар #7 от "Дедовото":Комшията кара такава но фирмена,понеже е юрист, возих се и честно не ми хареса..
Не добра шумоизолация на салона купето,чуват се гумите,и возията някак си дървена...
Моята е с адаптивно окачване въпреки че е по стара с 15 години но вози много комфортно.
13:37 02.02.2026
12 Госта..
До коментар #6 от "Пенсионер ОСВ Шоп":"Алфа Ромео "не се вписва във взприятията на "журналистите "Българина " обича "немскя премиум " корейските " "уникати ".Друго си е МБ S-klase с 1,5 dci oт Рено или БМВ с1.6 от Пежо .Вчера гледах по AMS-Кристиан Менцел показваше личната си кола и.Ланчия Делта Интеграле II ???Заводски пилот на Порше .БМВ .Опел -пък то Ланча .ОПлюването да започва сега
13:59 02.02.2026