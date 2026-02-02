10 седана, които остават надеждни и след 250 000 километра пробег

В свят, в който вещите изглеждат направени за еднократна употреба, да намериш автомобил, който не се предава след четвърт милион километра, си е направо откритие. Е, колегите от Topspeed.com запретнаха ръкави и подложиха на сериозна дисекция пазара на употребявани и нови возила, за да отсеят истинските маратонци. Резултатите са категорични – японската инженерна мисъл все още държи палмата на първенството, но корейските и американските конкуренти вече дишат в гърба ѝ.

На върха на хранителната верига, без изненади, се настанява Toyota Camry (модел 2023)

Със зашеметяващ рейтинг от 88 точки, този седан е истински паметник на здравината. При него сериозните ремонти са такова изключение, че собствениците по-скоро ще забравят къде е сервизът, отколкото да го посетят за нещо различно от смяна на масло. Бонусът тук е, че поддръжката му излиза колкото седмичния ви пазар в супермаркета.

Веднага след нея, малко неочаквано за мнозина, се нарежда Chevrolet Malibu (2023)

Макар и да изисква една идея по-голяма инвестиция в консумативи спрямо азиатските си съперници, американската машина демонстрира завидна механична издръжливост

Третото място на почетната стълбичка е за Kia Optima от 2020 година

Корейците доказаха, че знаят как да правят „неубиваеми“ коли – дори и при нередовни посещения за обслужване, вероятността да ви остави на пътя със скъсана верига или счупена скоростна кутия е пренебрежимо малка.

Ето и останалите участници в елитния клуб на дълголетниците, които заслужиха мястото си в класацията благодарение на висок потребителски интерес и липса на хронични дефекти:

Mazda6 (2021) – Красивата атлетка с 84 точки, която остарява бавно и с достойнство.

Ford Mondeo (2020) – Последният голям седан на марката, който се оказа истинско куче.

Hyundai Sonata (2023) – Модерен дизайн, подкрепен от стабилна механика.

Nissan Altima (2023) – Тихият работник, който просто продължава да върви.

Volkswagen Passat (2022) – Германската класика, която (все още) държи на бой.

Honda Accord (2023) – Традиционно качество, което оправдава всяка стотинка.

Subaru Legacy (2023) – Симетрия и здравина, които не се плашат от пробега.

Тези модели не просто „минават“ километрите – те ги „изяждат“ с лекота, доказвайки, че надеждността не е мит, а въпрос на правилен избор и навременна грижа. Ако търсите кола, която няма да ви предаде в най-неподходящия момент, този списък не е за пренебрегване.