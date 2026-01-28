Новини
Авто »
Xiaomi официално надмина Tesla по продажби

28 Януари, 2026 13:11 720 2

SU7 е по-предпочитан от Model 3 в Китай

Xiaomi официално надмина Tesla по продажби - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Xiaomi официално постигна това, което някога се смяташе за немислимо, като детронира Tesla Model 3 и се превърна в най-продавания седан на китайския пазар за 2025 година. Тази историческа промяна бележи края на доминиращата серия на Tesla, която се простираше от 2019 година, сигнализирайки за смяна, тъй като гигантът в потребителската електроника успешно победи утвърдения пионер в областта на електромобилите в собствената му игра. Данните, публикувани от Китайската асоциация за леки автомобили, потвърждават мащаба на тази промяна на пазара, като показват, че Xiaomi е доставила зашеметяващите 256 164 бройки през последната календарна година. Това представяне представлява почти 30-процентно предимство пред Model 3, който е регистрирал 200 361 бройки за същия период.

Тайната на успеха на SU7 изглежда е класическата стратегия за висока производителност: предлагане на повече хардуер за по-малко пари. Седанът на Xiaomi навлезе на пазара с цена, която е с около 9% по-ниска от тази на Model 3, но успя да надмине американския лидер в няколко ключови категории. От техническа гледна точка, базовият SU7 предлага пробег от 700 км по CLTC, което значително надминава пробега от 634 км на базовия модел Model 3 RWD. Освен това, решението на Xiaomi да включи като стандартно оборудване премиум технологии като LiDAR и цялостен набор от усъвършенствани функции за подпомагане на водача, му дава значително предимство сред китайското население, ориентирано към технологиите.

Недоволна само от завоюването на титлата в сегмента на седаните, Xiaomi вече е насочила поглед към другия високопродаван модел на Tesla, Model Y. Наскоро пуснатият на пазара средноразмерен YU7 беше посрещнат с положителни отзиви както от журналисти, така и от първите потребители, което показва, че Xiaomi е готова да се бори за първото място и в сегмента на SUV автомобилите. Макар Model Y да остава мащабен глобален еталон, самото темпо на растежа на Xiaomi подсказва, че наследството на утвърдените производители на електромобили е подложено на по-ожесточена конкуренция от всякога.


Оценка 5 от 3 гласа.
Оценка 5 от 3 гласа.
  • 1 Имам

    0 2 Отговор
    Такава прахосмукачка ,добра е

    13:15 28.01.2026

  • 2 Руснак

    0 4 Отговор
    И при нас Лада показа ръст ,що нема други

    13:16 28.01.2026