Промяна в плана: Golf GTI остава с ДВГ, заедно с наточените R модели

Докато европейският сегмент на хотхечовете прекара последните няколко години с все по-малко участници след загубата на легенди като Megane RS и Civic Type R, Volkswagen отказва да изключи своите модели от този списък. Въпреки надвисващата сянка на стандарта за емисии Euro 7, който официално започва да се въвежда поетапно през ноември 2026 година, ръководството във Волфсбург потвърди, че моделите GTI и R с бензинови двигатели няма да бъдат изтеглени от пазара. Себастиан Уилман, ръководител на отдела за разработка на шасита във VW, ясно заяви, че докато има търсене на двигателя, Volkswagen ще запази тези модели на пазара.

Тайната на това дълголетие се крие под капака, където уважаваният двигател EA888 преминава през най-важната си еволюция. За да преодолее Euro 7, VW подготвя версията „Evo5” на своя 2,0-литров четирицилиндров турбо двигател. Вече видяхме първите плодове на този хардуер в Tiguan, където той развива солидните 268 конски сили.

Намеци от екипа за разработка подсказват, че следващите версии на най-мощните модификации може да се доближат до границата от 400 конски сили. Макар Volkswagen да не обещава официално да детронира конкурентите си, те оставят вратата отворена за R модификация с двигател с вътрешно горене с повече мощност.

Въпреки това, това не означава, че Волфсбург игнорира прехода към електромобилите. Скоро на пазара ще се появи и ID. Polo GTI, електрически хечбек с предно задвижване, който се очаква да развива 223 конски сили. За тези, които чакат изцяло електрическия Golf, обаче, чакането се удължи значително. След като се потвърди, че деветото поколение Golf, което ще бъде само с електрозадвижване, е отложено за 2029 година поради сложността на софтуера с новата платформа SSP, традиционните Golf GTI и R с вътрешно горене ще останат основните стандарти за остатъка от десетилетието.