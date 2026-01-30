BMW поздрави Mercedes-Benz по случай годишнината

Вчера, 29 януари 2026 година, автомобилният свят отбеляза една важна дата, която буквално постави началото на съвременните автомобили. Както вече ви разказахме, преди 140 години, Карл Бенц подава патент DRP 37435 за своя бензинов Motorwagen – годишнина, която Mercedes-Benz отпразнува като официалното раждане на автомобила. Докато в България, официалният дистрибутор прекара деня в размисъл върху своето ненадминато инженерно наследство – пътуване, което сега обхваща от триколесния пионер до високотехнологичния, задвижван от изкуствен интелект лукс на CLA и S-Class, в световен мащаб, най-близките германски конкуренти на трилъчевата отдадоха своя почит към марката.

BMW, които никога не пропускат възможност за закачаки, подходиха към празненството с типична ирония. В ход, напомнящ за закачливото им сбогуване с бившия главен изпълнителен директор на Mercedes Дитер Цетше, автомобилният производител от Мюнхен сподели дръзко изречение, което балансираше уважението с характерния им конкурентен дух. Под снимка на усмихнатия Карл Бенц BMW отбелязаха, че е било късмет, че Бенц е изобретил автомобила, за да може BMW в крайна сметка да „изобрети удоволствието от шофирането“.

Почитта на Porsche също беше майсторски урок по сантименталност към родния град, силно повлияна от споделеното ДНК на Щутгарт. Производителят на спортни автомобили със седалище в Цуфенхаузен публикува сърдечно послание, в което признава многократните пресичания на пътищата им, от дуели с висок залог на най-легендарните писти в света до общата им мисия да развълнуват човешката душа. Porsche специално подчерта легендарния 500 E (W124) като върхов момент в историята на сътрудничеството им. Този високопроизводителен „вълк в овча кожа“ е седан Mercedes с V8 двигател, който е проектиран и ръчно сглобен от Porsche в началото на 90-те години.