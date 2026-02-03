Новини
Porsche може да се откаже от електрическите версии на Boxster и Cayman още преди да бъдат представени

Porsche може да се откаже от електрическите версии на Boxster и Cayman още преди да бъдат представени

3 Февруари, 2026 10:19

Намаляващото търсене на електромобили и потенциални загуби вероятно ще прекратят проекта

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Нов доклад на Bloomberg от 2 февруари разкрива, че амбициозният план на Porsche да превърне моделите 718 Cayman и Boxster в изцяло електрически е в критично състояние. Д-р Майкъл Лайтерс, бившият шеф на McLaren, който официално пое поста на главен изпълнителен директор на Porsche на 1 януари 2026 година, обмисля пълно прекратяване на проекта. Тази стъпка идва в момент, в който марката се бори с „перфектна буря“ от икономически трудности, включително шокиращ спад в продажбите от 26% в Китай и агресивни нови вносни мита в САЩ, които вече са изтрили почти 2 милиарда евро от оперативната печалба на компанията за 2025 година.

Инженери, запознати с проекта за електрически 718, предполагат, че той е „силно закъснял“, а ситуацията се влошава от фалита на доставчика на батерии Northvolt през май 2025 година. Въпреки че Porsche първоначално планираше следващото поколение 718 да бъде изцяло електрическо, реалността на забавянето на глобалното търсене на електромобили накара компанията да обяви през септември миналата година, че двигателите с вътрешно горене ще се върнат в гамата. Опитът да се „реконструира“ платформа, проектирана да бъде носещо шаси за батерии, за да побере шестцилиндров двигател, обаче се оказва финансов и инженерно кошмар.

Лейтерс, който има доказан опит в спасяването на програми с висока производителност, сега преценява „грешката на потъналите разходи“ спрямо дългосрочното оцеляване на марката. Според някои информации Porsche дори проучва вариант за Plug-in Hybrid (PHEV) в последния момент, но добавянето на трета опция за задвижване би изисквало напълно различна архитектура, което би могло да забави пускането на колата на пазара до края на десетилетието – момент, в който технологията може вече да е остаряла.

Макар да не е взето окончателно решение, настроението в Цуфенхаузен е определено прагматично. Ако Лейтерс наистина прекрати проекта, 718 EV може да остане в историята като автомобил, който е бил твърде скъп за производство и твърде противоречив за продажба. Засега излизащите модели с ДВГ, които отбелязаха 15% скок в продажбите през последната година от производството си, остават златният стандарт, доказвайки, че за верните фенове на Porsche звукът на шестцилиндров двигател все още побеждава тишината на батерията.


