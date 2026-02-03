Още една европейска държава забранява китайските коли, поради опасения за шпионаж над военни

Полша е последната европейска страна, която третира съвременните електрически автомобили, не само като транспортно средство, но и като потенциални инструменти за държавно наблюдение. Доклади от Варшава потвърждават, че генерал Вислав Кукула, началник на Генералния щаб на полската армия, финализира официална директива, която ще забрани китайските автомобили във всички военни съоръжения и прилежащите им паркинги. Мярката произтича от класифицирана военна оценка на риска и публично проучване на Центъра за източни изследвания (OSW), което предупреждава, че високоразделителните LiDAR, камери и 3D-картографски сензори, интегрирани в китайските електромобили, могат да бъдат използвани за извличане на чувствителни данни за геолокация и модели на движение на високопоставени лица.

Проектът на политиката, потвърден от Министерството на националната отбрана, се очаква да има широк обхват. Той е насочен към утвърдени китайски производители като BYD, MG, Nio и Xpeng, но включва и всички превозни средства, които използват софтуер или сензорни компоненти с китайски произход. По-специално, полските власти дори са сигнализирали, че моделите на Tesla могат да се сблъскат с подобни локални ограничения. Според съобщенията, на най-малко двама войници вече е бил отказан достъп до базите с личните им автомобили Tesla поради възможностите за запис на „Sentry Mode“.

Маневрата на Полша е част от по-широката „цифрова желязна завеса“, която се спуска над европейските военни зони. Министерството на отбраната на Обединеното кралство наскоро започна да поставя червени предупредителни стикери на превозните средства от китайско производство, като изрично забрани на персонала да свързва официални устройства или да обсъжда класифицирана информация в тях.

В Израел, военните власти са направили още една крачка напред, като според съобщенията са премахнали изцяло превозните средства от китайско производство от официалния си автопарк за офицери.

На 20 януари 2026 г. Европейската комисия предложи преразглеждане на Закона за киберсигурността, за да позволи на блока да определи „високорискови“ страни и потенциално да изключи техните технологии от веригите за доставки на критична инфраструктура.

Макар че основният фокус остава върху военната сигурност, анализатори от индустрията предполагат, че тези ограничения скоро могат да „проникнат“ и в гражданския сектор. Нарастват спекулациите, че летищата и електроцентралите може да последват този пример, като потенциално създадат „зони без шофиране“ за китайските смарт автомобили. Тъй като тези автомобили продължават да наводняват европейския пазар с конкурентни цени и модерни технологии, директивата на Варшава служи като сурово напомняне, че през 2026 година най-опасната част на автомобила може да не е двигателят, а сензорите.