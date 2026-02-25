Асен Василев: Направим ли 60% избирателна активност, нищо няма да им помогне. Борисов и Пеевски ще потекат в канала

Граждани протестират пред Съдебната палата в София с искане за оставка на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Събитието е организирано от инициативата "Правосъдие за всеки" и е под наслов "Операция: Нищожен 2". Протестиращите проведоха и шествие до сградата на ВСС, съобщават от БНР.
Адвокат Величков Величков от "Правосъдие за всеки" заяви, че докато Сарафов не освободи кабинета си, протестите ще продължат и ще бъде сигнализирана Европейската прокуратура за погазване на върховенството на правото. Утре е последната възможност за Висшия съдебен съвет (ВСС) за поправителен изпит, каза Величков.
Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България" допълни, че избори със Сарафов не могат да се правят. Вместо да подаде оставка и да си тръгне, след като изтекоха два пъти по шест месеца, той започна проверка на министъра на вътрешните работи, каза Мирчев пред протестиращите. Той допълни, че Пеевски е изнервен и привиква хора от ВСС и от други институции в съдебната власт и им се кара защо не вървят нещата. Конструкцията обаче се пропуква – днес 15 прокурори от Асоциацията на прокурорите в България са подкрепили прокурор Владимир Николов, заяви Мирчев.
За да не трябва да се събираме през месец на площада, е много важно на изборите всички да гласуват, защото ако Борисов и Пеевски паднат под 80 депутати, ще има възможност да се излъчи ВСС без тяхно участие, без ГЕРБ и ДПС, каза Асен Василев от "Продължаваме Промяната". Направим ли 60% избирателна активност, нищо няма да им помогне, ще потекат в канала, където им е мястото, убеден е Василев. Спасител няма да дойде, ние сами трябва да си отвоюваме държавата, добави още той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #21
22:18 25.02.2026
2 Дядо ви Курти от село пиперково
Коментиран от #42
22:19 25.02.2026
3 Мафиотската шайка
Коментиран от #13, #16, #47
22:21 25.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Верно ли
22:22 25.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Яяяяяяя
22:23 25.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Стара чанта
22:24 25.02.2026
10 Промяна
Коментиран от #14
22:24 25.02.2026
11 Пенсионер
Твърдо ще гласувам за Радев, от вас и вашата украйна файда няма...
22:25 25.02.2026
12 Звездоброец
22:26 25.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Дидо
До коментар #10 от "Промяна":Борисов повече от 350 хил гласа не може да извади, дебелия му взе дилърите на гласове..
Изборите в Пазарджик са живо доказателство за това..
Коментиран от #20, #26
22:27 25.02.2026
15 Приказки….
22:27 25.02.2026
16 Промяна
До коментар #3 от "Мафиотската шайка":ПЕТРОХАНЦИТЕ СА ТИ СКЪПИ НАЛИ ХАХАХАХА ПИШИ ОТ СВОЕ ИМЕ ШАЙКАТА СТЕ ВИЕ
22:28 25.02.2026
17 Сталин
22:28 25.02.2026
18 чичо Пей
22:29 25.02.2026
19 Всичко това
22:30 25.02.2026
20 Промяна
До коментар #14 от "Дидо":НЕЩО МНОГО МНОГО СИ СЕ ОБЪРКАЛ НЕ ГО МИСЛИ БОРИСОВ ГРЕДАЙ ТИ ПЕТРОХАНСКИТЕ СМЯТАТ ЧЕ КАТО НАПРАВИХА ПРЕВРАТ ВСИЧКО И Е ВЪРЗАНО В КЪРПА АРАБА.АТА ИГРАЕ НАШЕ МВР НАШИ ХОРА НАВСЯКЪДЕ ЩЕ ХОДИМ ДА ЗАПЛАШВАМЕ НАЛИ ТАКА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #28, #49
22:30 25.02.2026
21 Пич
До коментар #1 от "Пич":Най много меки китки има при герболяците. Простата Тиква Борисов ги държи с компромати и те слушат, папкат и му се отчитат.
Коментиран от #35, #58
22:30 25.02.2026
22 Сталин
22:31 25.02.2026
23 Пчелата
След изборите пак ще се целувате с тиквата и прасето, само и само да не може радев да стане министър председател, за вас никога няма да гласувам повече.Само за ПРЕЗИДЕНТА РАДЕВ..
22:31 25.02.2026
24 Обаче
22:31 25.02.2026
25 Малеееее
До коментар #13 от "Промяна":Гербава бабо, загоря ти манджата и ще те бие мъжо ти. Ще ти паднат жълтите зъби от злоба.
Коментиран от #29
22:32 25.02.2026
26 Промяна
До коментар #14 от "Дидо":АМА ЗА КАКВИ ДИЛЪРИ БЪЛНУВАШ Я СТИГА СТАРИ ДЪВКИ ШАРЛАТАНИТЕ КУПИХА ЦЯРАТА ВЛАСТ ТИ МИ ГОВОРИШ ЗА ДИЛЪРИ АЙДЕ СТИГА ВЕЧЕ ЛЪЖИ ПЛОСКИ ЛЪЖИ
22:32 25.02.2026
27 Оппааа
22:34 25.02.2026
28 Шомпи
До коментар #20 от "Промяна":Тиквата много скоро ще видиш какво ще стане с него, само стои и гледай..Бухахахаха хахаха Хахаха Хахаха Хахаха Хахаха Хахаха Хахаха Хахаха Хахаха...
Коментиран от #33
22:34 25.02.2026
29 Промяна
До коментар #25 от "Малеееее":Злоба омраза жлъч има при ПЕТРОХАНЦИТЕ КОИТО СЕГА С ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ СЛУЖЕБНИ СТАНАХА НАШЕ МВР НАШИ ХОРА ША ЛЪЖЕМ ША СА ТЪРКАЛЯМЕ ША ПЛАШИМ АМА СА СЕ ОБЪРКАЛИ
22:34 25.02.2026
30 Сталин
22:35 25.02.2026
31 Оффф..
22:35 25.02.2026
32 Тука вече,
22:36 25.02.2026
33 Промяна
До коментар #28 от "Шомпи":ЩО ТИ ЛИЧНО ЛИ ЩЕ СЕ САМОРАЗПРАВИШ С БОРИСОВ ХАХАХАХА АМА ТОЛКОВА САМОЗВАНЦИ ОСТАВИ ТОВА НА РАДЕВ НАЛИ ТОЙ Е НАЙ МЕСИЯТА ЗАКАНВА СЕ СЕГА СА ВИДИТЕ КАКВО ХАХАХАХАХА
22:36 25.02.2026
34 Кукорчу
22:37 25.02.2026
35 Пич
До коментар #21 от "Пич":Не схващаш, защото си обратен! А си обратен, защото си от ПП !!! А си от ПП, защото който не е тежко извратен, от ПП не го вземет!!!
22:37 25.02.2026
36 Сократ
22:38 25.02.2026
37 Хехе
22:38 25.02.2026
38 Имената могат да се сменят
22:38 25.02.2026
39 На всички по един минус
Да се научите да не лъжете в коментарите.
22:38 25.02.2026
40 Промяна
22:39 25.02.2026
41 Перо
22:41 25.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Георги
22:42 25.02.2026
44 Кокора си мисли,
От къде накъде?!
22:43 25.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Кокора си мисли,
От къде накъде?!
22:44 25.02.2026
47 големдебил
До коментар #3 от "Мафиотската шайка":Ах,разчувства ме ,с пасивните жертви,имаш ли кърпички да си изтрия сополите?
22:45 25.02.2026
48 Единствения лидер Радостин Василев
ПП/ДБ вдигнаха шоково пенсиите и в момента средната е 1215 лв.а максималната 4800 лв. а има 2 млн.и 120 хиляди пенсионери а работещите са също толкова! Откъде пари ? От заеми разбира се!
ГЕРБ - ИТН - БСП под командването на пееев свиня вдигна миналата година заплати на търтеи полицаи ,военни и 420 хиляди администрация със 70 процента!
Откъде пари? От заеми разбира се!
Затова инфлацията е галопираща а заемите на държавата са 56 милиарда евро ( 110 милиарда лева).
А всички активи на държавата ( валутен и фискален резерв ,влогове на гражданите и задължителните резерви на банките) са 104 милиарда лева. България е в реален фалит!
Единствената надежда и лъч за спасение е партия МЕЧ!
Коментиран от #56
22:45 25.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Конспиратор
Такъв непристоен език понякога се среща в коментарите, но не допусках , че Кокорчо ги редактира литературно.
22:47 25.02.2026
51 Гечко
22:47 25.02.2026
52 Промяна
22:47 25.02.2026
53 Промяна
22:48 25.02.2026
54 от любознателност
До коментар #49 от "Радев":Подготвяш ли вече лопати за заканата си?
22:49 25.02.2026
55 Промяна
До коментар #49 от "Радев":ХАХАХАХАХА АМА ОТКЪДЕ ТОГАВА РОБИ ДА ВИ ПРИВНАСЯТ ПАРИЧКИ В БЮДЖЕТА КАТО ОСТАНЕТЕ САМО ВИЕ ХАХАХАХАХА
22:49 25.02.2026
56 Сталин
До коментар #48 от "Единствения лидер Радостин Василев":Верно Радостин Василев е единствения мъж с топки в парламента ,видяхте ли как нарита наглия гаджал,а пепейците тиквите и прасетата фалираха държавата със заеми
22:49 25.02.2026
57 Я да започнем отначало
22:51 25.02.2026
58 драги ми смехурко
До коментар #21 от "Пич":Е съвсем откачате,всеки говори каквото му хрумне,бе дайте доказателства бе.На теб Бойко ли ти сподели това дет си написал.Пфуууу многознайковци.Рибата още в морето вие сте турили тигана..
22:52 25.02.2026
59 Анджо
22:52 25.02.2026
60 НЯКОЙ
22:56 25.02.2026
61 Сарафов вън!!
Коментиран от #70
23:06 25.02.2026
62 Я да започнем отначало
Новини за конопа
Когато един стартъп обещае, че конопените батерии ще заменят лития, инвеститорите и градовете действат бързо - докато реалността на продукта, техническите препятствия и финансовите проблеми не доведат до внезапен колапс. Последиците са поучителни.
В обещанието за зелена батерия, направена от конопени влакна, се крие опияняващ разказ: ниска цена, по-нисък въглероден отпечатък и потенциал за местно производство. През последната година някои стартъпи рекламираха амбициозни пътни карти - от потребителски батерии за слухови апарати до съхранение на електроенергия - и повишиха местния оптимизъм и инвестиции.
23:07 25.02.2026
63 Анджо
23:07 25.02.2026
64 Архимандрисандрит Бибиян
23:07 25.02.2026
65 Някой
23:09 25.02.2026
66 Тео
23:10 25.02.2026
67 Перо
23:10 25.02.2026
68 Браво на Асен Василев! Винаги точен!!
23:12 25.02.2026
69 Чест и почитания на Асен Василев!
23:13 25.02.2026
70 Анджо
До коментар #61 от "Сарафов вън!!":Той БОТАШОВ вече я оправи , още ли трябва да я дооправя, или викаш този път ще ни вкара в руският ареал и ептен ще ни оправи.
23:14 25.02.2026
71 Парадокс БГ
23:14 25.02.2026
72 Само така ПП!
23:16 25.02.2026
73 България се нуждае от политици като Асен
БЪЛГАРИТЕ, които обичаме Родината си, трябва да се обединим и да покажем силата на нашия глас!
Изборите са нашият шанс – всеки глас е удар срещу задкулисието на Борисов и Пеевски.
Нека бъдем активни, защото бъдещето на България зависи от нас!
23:17 25.02.2026
74 кой разбрал, разбрал...
„Нека никой не чака от другиго да го освободи. Нашата свобода от нас зависи!“ (Георги Раковски)
“Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)
Ха наздраве!
23:18 25.02.2026