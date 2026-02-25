Асен Василев: Направим ли 60% избирателна активност, нищо няма да им помогне. Борисов и Пеевски ще потекат в канала

Граждани протестират пред Съдебната палата в София с искане за оставка на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Събитието е организирано от инициативата "Правосъдие за всеки" и е под наслов "Операция: Нищожен 2". Протестиращите проведоха и шествие до сградата на ВСС, съобщават от БНР.

Адвокат Величков Величков от "Правосъдие за всеки" заяви, че докато Сарафов не освободи кабинета си, протестите ще продължат и ще бъде сигнализирана Европейската прокуратура за погазване на върховенството на правото. Утре е последната възможност за Висшия съдебен съвет (ВСС) за поправителен изпит, каза Величков.

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България" допълни, че избори със Сарафов не могат да се правят. Вместо да подаде оставка и да си тръгне, след като изтекоха два пъти по шест месеца, той започна проверка на министъра на вътрешните работи, каза Мирчев пред протестиращите. Той допълни, че Пеевски е изнервен и привиква хора от ВСС и от други институции в съдебната власт и им се кара защо не вървят нещата. Конструкцията обаче се пропуква – днес 15 прокурори от Асоциацията на прокурорите в България са подкрепили прокурор Владимир Николов, заяви Мирчев.

За да не трябва да се събираме през месец на площада, е много важно на изборите всички да гласуват, защото ако Борисов и Пеевски паднат под 80 депутати, ще има възможност да се излъчи ВСС без тяхно участие, без ГЕРБ и ДПС, каза Асен Василев от "Продължаваме Промяната". Направим ли 60% избирателна активност, нищо няма да им помогне, ще потекат в канала, където им е мястото, убеден е Василев. Спасител няма да дойде, ние сами трябва да си отвоюваме държавата, добави още той.