Асен Василев: Направим ли 60% избирателна активност, нищо няма да им помогне. Борисов и Пеевски ще потекат в канала

25 Февруари, 2026 22:16 1 021 74

Избори със Сарафов не могат да се правят. Вместо да подаде оставка и да си тръгне, след като изтекоха два пъти по шест месеца, той започна проверка на министъра на вътрешните работи, каза Ивайло Мирчев пред протестиращите пред Съдебната палата.

Асен Василев: Направим ли 60% избирателна активност, нищо няма да им помогне. Борисов и Пеевски ще потекат в канала - 1
Снимка: Да, България
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Граждани протестират пред Съдебната палата в София с искане за оставка на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Събитието е организирано от инициативата "Правосъдие за всеки" и е под наслов "Операция: Нищожен 2". Протестиращите проведоха и шествие до сградата на ВСС, съобщават от БНР.

Адвокат Величков Величков от "Правосъдие за всеки" заяви, че докато Сарафов не освободи кабинета си, протестите ще продължат и ще бъде сигнализирана Европейската прокуратура за погазване на върховенството на правото. Утре е последната възможност за Висшия съдебен съвет (ВСС) за поправителен изпит, каза Величков.

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България" допълни, че избори със Сарафов не могат да се правят. Вместо да подаде оставка и да си тръгне, след като изтекоха два пъти по шест месеца, той започна проверка на министъра на вътрешните работи, каза Мирчев пред протестиращите. Той допълни, че Пеевски е изнервен и привиква хора от ВСС и от други институции в съдебната власт и им се кара защо не вървят нещата. Конструкцията обаче се пропуква – днес 15 прокурори от Асоциацията на прокурорите в България са подкрепили прокурор Владимир Николов, заяви Мирчев.

За да не трябва да се събираме през месец на площада, е много важно на изборите всички да гласуват, защото ако Борисов и Пеевски паднат под 80 депутати, ще има възможност да се излъчи ВСС без тяхно участие, без ГЕРБ и ДПС, каза Асен Василев от "Продължаваме Промяната". Направим ли 60% избирателна активност, нищо няма да им помогне, ще потекат в канала, където им е мястото, убеден е Василев. Спасител няма да дойде, ние сами трябва да си отвоюваме държавата, добави още той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    30 11 Отговор
    Излезе стария Герак...... не, обърках........ излезе стария Гей Рак, и заразправя че бил активен, а всички знаем че е пасивен......

    Коментиран от #21

    22:18 25.02.2026

  • 2 Дядо ви Курти от село пиперково

    22 15 Отговор
    От 60% гласуващи,40% ще са за Румен Радев, гаранция...

    Коментиран от #42

    22:19 25.02.2026

  • 3 Мафиотската шайка

    22 10 Отговор
    ББ-ДП е отвратила милиони българи. Но по-голямата част от тях за съжаление са пасивни жертви.

    Коментиран от #13, #16, #47

    22:21 25.02.2026

  • 5 Верно ли

    35 12 Отговор
    Хахаха, а вие къде ще изтечете при 60% избирателна активност, пеньоарче?

    22:22 25.02.2026

  • 7 Яяяяяяя

    12 2 Отговор
    За да я направи, доста шашми трябва да пусне в ход. Но ще се постараят да стъкмят цифрите

    22:23 25.02.2026

  • 9 Стара чанта

    18 7 Отговор
    А ти и сбирщината - на къде ще поемете, ококорен примат ?

    22:24 25.02.2026

  • 10 Промяна

    15 17 Отговор
    БОРИСОВ ИМА 700 ХИРЯДИ ЗАД НЕГО ПЕЕВСКИ МОЖЕ БИ 300 ХИЛЯДИ А ВИЕ СТЕ ПЛАТЕНИ СЛУГИ НА ЧЕРВЕНАТА ОЛИГАРХИЯ

    Коментиран от #14

    22:24 25.02.2026

  • 11 Пенсионер

    17 7 Отговор
    Аз за шарлатани повече няма да гласувам, викате,крякате и накрая се целувате с тиквата, демек с мафията..
    Твърдо ще гласувам за Радев, от вас и вашата украйна файда няма...

    22:25 25.02.2026

  • 12 Звездоброец

    16 2 Отговор
    Всички вкупом оттечете в канала за да има България . Всички вкупом .

    22:26 25.02.2026

  • 14 Дидо

    9 10 Отговор

    До коментар #10 от "Промяна":

    Борисов повече от 350 хил гласа не може да извади, дебелия му взе дилърите на гласове..
    Изборите в Пазарджик са живо доказателство за това..

    Коментиран от #20, #26

    22:27 25.02.2026

  • 15 Приказки….

    7 2 Отговор
    …за Шехерезада от 1001 нощ! На вярващите дечица честито!

    22:27 25.02.2026

  • 16 Промяна

    15 5 Отговор

    До коментар #3 от "Мафиотската шайка":

    ПЕТРОХАНЦИТЕ СА ТИ СКЪПИ НАЛИ ХАХАХАХА ПИШИ ОТ СВОЕ ИМЕ ШАЙКАТА СТЕ ВИЕ

    22:28 25.02.2026

  • 17 Сталин

    19 3 Отговор
    А Кукорчо се обажда от септичната яма където им е мястото

    22:28 25.02.2026

  • 18 чичо Пей

    21 4 Отговор
    Болен мозък всичко от ПП е откачено

    22:29 25.02.2026

  • 19 Всичко това

    1 10 Отговор
    дължим на Борисов, който абдикира от властта и тръгна към поредната сглобка с Радев и Доган.

    22:30 25.02.2026

  • 20 Промяна

    12 8 Отговор

    До коментар #14 от "Дидо":

    НЕЩО МНОГО МНОГО СИ СЕ ОБЪРКАЛ НЕ ГО МИСЛИ БОРИСОВ ГРЕДАЙ ТИ ПЕТРОХАНСКИТЕ СМЯТАТ ЧЕ КАТО НАПРАВИХА ПРЕВРАТ ВСИЧКО И Е ВЪРЗАНО В КЪРПА АРАБА.АТА ИГРАЕ НАШЕ МВР НАШИ ХОРА НАВСЯКЪДЕ ЩЕ ХОДИМ ДА ЗАПЛАШВАМЕ НАЛИ ТАКА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #28, #49

    22:30 25.02.2026

  • 21 Пич

    7 17 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Най много меки китки има при герболяците. Простата Тиква Борисов ги държи с компромати и те слушат, папкат и му се отчитат.

    Коментиран от #35, #58

    22:30 25.02.2026

  • 22 Сталин

    13 5 Отговор
    Пилота се прави на скрита лимонка ,сложиха хайдут Гюро от пепейците да прави избори и с машините ще направят ала-бала с президента и ще направят коалиция

    22:31 25.02.2026

  • 23 Пчелата

    9 4 Отговор
    Пълни малоумници сте събрани в ппдб.
    След изборите пак ще се целувате с тиквата и прасето, само и само да не може радев да стане министър председател, за вас никога няма да гласувам повече.Само за ПРЕЗИДЕНТА РАДЕВ..

    22:31 25.02.2026

  • 24 Обаче

    2 5 Отговор
    Асоциацията на прокурорите е ДПС (доброволно професионално сдружение) и като всяко НПО си има водач за лама.

    22:31 25.02.2026

  • 25 Малеееее

    0 9 Отговор

    До коментар #13 от "Промяна":

    Гербава бабо, загоря ти манджата и ще те бие мъжо ти. Ще ти паднат жълтите зъби от злоба.

    Коментиран от #29

    22:32 25.02.2026

  • 26 Промяна

    9 3 Отговор

    До коментар #14 от "Дидо":

    АМА ЗА КАКВИ ДИЛЪРИ БЪЛНУВАШ Я СТИГА СТАРИ ДЪВКИ ШАРЛАТАНИТЕ КУПИХА ЦЯРАТА ВЛАСТ ТИ МИ ГОВОРИШ ЗА ДИЛЪРИ АЙДЕ СТИГА ВЕЧЕ ЛЪЖИ ПЛОСКИ ЛЪЖИ

    22:32 25.02.2026

  • 27 Оппааа

    7 2 Отговор
    А ако направите и вие изтечете в канала, кой ще е виновен? И как възнамерявате да я направите тази активност? Със свой прокурор? Със свой шеф на МВР? Със свой софтуер? Със "ала бала"? Или всичко това заедно?

    22:34 25.02.2026

  • 28 Шомпи

    2 8 Отговор

    До коментар #20 от "Промяна":

    Тиквата много скоро ще видиш какво ще стане с него, само стои и гледай..Бухахахаха хахаха Хахаха Хахаха Хахаха Хахаха Хахаха Хахаха Хахаха Хахаха...

    Коментиран от #33

    22:34 25.02.2026

  • 29 Промяна

    9 3 Отговор

    До коментар #25 от "Малеееее":

    Злоба омраза жлъч има при ПЕТРОХАНЦИТЕ КОИТО СЕГА С ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ СЛУЖЕБНИ СТАНАХА НАШЕ МВР НАШИ ХОРА ША ЛЪЖЕМ ША СА ТЪРКАЛЯМЕ ША ПЛАШИМ АМА СА СЕ ОБЪРКАЛИ

    22:34 25.02.2026

  • 30 Сталин

    13 2 Отговор
    Кукорчу да се моли да не направим 60% избирателна активност,защото пепейците директно отиват в канала

    22:35 25.02.2026

  • 31 Оффф..

    5 1 Отговор
    Пръдльооооо...... !

    22:35 25.02.2026

  • 32 Тука вече,

    5 1 Отговор
    Съм обсолютно сигурен 😂ти ще ги изпревариш 😂👋тяхните са платени👍

    22:36 25.02.2026

  • 33 Промяна

    5 3 Отговор

    До коментар #28 от "Шомпи":

    ЩО ТИ ЛИЧНО ЛИ ЩЕ СЕ САМОРАЗПРАВИШ С БОРИСОВ ХАХАХАХА АМА ТОЛКОВА САМОЗВАНЦИ ОСТАВИ ТОВА НА РАДЕВ НАЛИ ТОЙ Е НАЙ МЕСИЯТА ЗАКАНВА СЕ СЕГА СА ВИДИТЕ КАКВО ХАХАХАХАХА

    22:36 25.02.2026

  • 34 Кукорчу

    8 1 Отговор
    Абе къде е батко Киру

    22:37 25.02.2026

  • 35 Пич

    8 2 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    Не схващаш, защото си обратен! А си обратен, защото си от ПП !!! А си от ПП, защото който не е тежко извратен, от ПП не го вземет!!!

    22:37 25.02.2026

  • 36 Сократ

    9 2 Отговор
    При 60% активност и вие от пп-дб сте в канала.

    22:38 25.02.2026

  • 37 Хехе

    5 2 Отговор
    С тези протести вече се случи един Петрохан! Да не последват и други Петрохани ???

    22:38 25.02.2026

  • 38 Имената могат да се сменят

    1 2 Отговор
    Идеята е за смяна на модела но в рисков граничен регион ме съмнява както казваше един познат от уккра на такова място трябва да можеш да ае освободиш от всичко за чадове (място нестабилно и нетрайно)

    22:38 25.02.2026

  • 39 На всички по един минус

    2 1 Отговор
    от мен.
    Да се научите да не лъжете в коментарите.

    22:38 25.02.2026

  • 40 Промяна

    8 2 Отговор
    АМА ВАСИ..ЕВ ТИ ДАЖЕ НЕ СИ МЪЖ ХАХАХАХАХА

    22:39 25.02.2026

  • 41 Перо

    7 1 Отговор
    Това недоразумение си мисли, че хората ще гласуват за третополовите и меки китки от ПП/ДБ!

    22:41 25.02.2026

  • 43 Георги

    6 0 Отговор
    и за кого смята, че ще гласуват допълнителните 30% тоя нежния? За тях ли? Няма как избирателната активност да стане 60% защото все по-малко хора вярват на политиците и все повече не виждат смисъл да гласуват.

    22:42 25.02.2026

  • 44 Кокора си мисли,

    4 1 Отговор
    че повече гладуващи автоматично означава повече гласове за Шарлатаните на Радев.

    От къде накъде?!

    22:43 25.02.2026

  • 46 Кокора си мисли,

    4 1 Отговор
    че повече гласуващи автоматично означава повече гласове за Шарлатаните на Радев.

    От къде накъде?!

    22:44 25.02.2026

  • 47 големдебил

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мафиотската шайка":

    Ах,разчувства ме ,с пасивните жертви,имаш ли кърпички да си изтрия сополите?

    22:45 25.02.2026

  • 48 Единствения лидер Радостин Василев

    3 3 Отговор
    На политическа формация който не е проект и зависим от мафията и олигархията Радостин Василев!
    ПП/ДБ вдигнаха шоково пенсиите и в момента средната е 1215 лв.а максималната 4800 лв. а има 2 млн.и 120 хиляди пенсионери а работещите са също толкова! Откъде пари ? От заеми разбира се!
    ГЕРБ - ИТН - БСП под командването на пееев свиня вдигна миналата година заплати на търтеи полицаи ,военни и 420 хиляди администрация със 70 процента!
    Откъде пари? От заеми разбира се!
    Затова инфлацията е галопираща а заемите на държавата са 56 милиарда евро ( 110 милиарда лева).
    А всички активи на държавата ( валутен и фискален резерв ,влогове на гражданите и задължителните резерви на банките) са 104 милиарда лева. България е в реален фалит!
    Единствената надежда и лъч за спасение е партия МЕЧ!

    Коментиран от #56

    22:45 25.02.2026

  • 50 Конспиратор

    1 1 Отговор
    ✔️Борисов и Пеевски ще потекат в канала✔️
    Такъв непристоен език понякога се среща в коментарите, но не допусках , че Кокорчо ги редактира литературно.

    22:47 25.02.2026

  • 51 Гечко

    2 0 Отговор
    Ще има даже и по-висока активност…Днес гласувахте с Пеевски и Апс нали?

    22:47 25.02.2026

  • 52 Промяна

    3 1 Отговор
    А ИЗБОРИ С ГЮРО СЛУГАТА НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ПОДПРЯН ОТ РАДЕВ АЗ ПЪК НЕ ИСКАМ ВАСИЛЕВ АНТИМЪЖ СИ Я СЕ ВИЖ КАКЪВ СИ РОЗОВ ДАЖЕ ШАРЛАТАНИТЕ ЕДИН МЪЖКАР НЕ МОГАТ ДА СИ ИЗБЕРАТ

    22:47 25.02.2026

  • 53 Промяна

    4 1 Отговор
    А ИЗБОРИ С ГЮРО СЛУГАТА НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ПОДПРЯН ОТ РАДЕВ АЗ ПЪК НЕ ИСКАМ ВАСИЛЕВ АНТИМЪЖ СИ Я СЕ ВИЖ КАКЪВ СИ РОЗОВ ДАЖЕ ШАРЛАТАНИТЕ ЕДИН МЪЖКАР НЕ МОГАТ ДА СИ ИЗБЕРАТ

    22:48 25.02.2026

  • 54 от любознателност

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Радев":

    Подготвяш ли вече лопати за заканата си?

    22:49 25.02.2026

  • 55 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Радев":

    ХАХАХАХАХА АМА ОТКЪДЕ ТОГАВА РОБИ ДА ВИ ПРИВНАСЯТ ПАРИЧКИ В БЮДЖЕТА КАТО ОСТАНЕТЕ САМО ВИЕ ХАХАХАХАХА

    22:49 25.02.2026

  • 56 Сталин

    5 4 Отговор

    До коментар #48 от "Единствения лидер Радостин Василев":

    Верно Радостин Василев е единствения мъж с топки в парламента ,видяхте ли как нарита наглия гаджал,а пепейците тиквите и прасетата фалираха държавата със заеми

    22:49 25.02.2026

  • 57 Я да започнем отначало

    1 0 Отговор
    Конопът, ниското съдържание на THC на растението Cannabis Sativa L., се различава от канабиса и марихуаната. Научете повече за разликите на нашата страница за коноп срещу марихуана. Култури отглеждат коноп за промишлени цели повече от 12 000 години. Влакната, семената и маслото (включително CBD, получено от коноп) предлагат безценни приложения като дрехи, лекарства, храни, горива и материали за строителство. Със своята издръжливост и бърз растеж, индустриалният коноп си печели титлата най-полезното растение на планетата.

    22:51 25.02.2026

  • 58 драги ми смехурко

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    Е съвсем откачате,всеки говори каквото му хрумне,бе дайте доказателства бе.На теб Бойко ли ти сподели това дет си написал.Пфуууу многознайковци.Рибата още в морето вие сте турили тигана..

    22:52 25.02.2026

  • 59 Анджо

    8 3 Отговор
    Ще гласувам за Кеш БОТАШОВ, за тоя който създаде шарлатаните и заедно съсипаха държавата за четири години.

    22:52 25.02.2026

  • 60 НЯКОЙ

    6 4 Отговор
    Кокорчо каза - всички трябва да гласуват за Партия Петрохан

    22:56 25.02.2026

  • 61 Сарафов вън!!

    1 2 Отговор
    Само ПП-ДБ и Румун Радев ще спасят Бъргария от Мафията ГЕРБ-ДПС.

    Коментиран от #70

    23:06 25.02.2026

  • 62 Я да започнем отначало

    1 0 Отговор
    Провалената реклама: Поуки от възхода и падението на мечтата за конопени батерии
    Новини за конопа
    Когато един стартъп обещае, че конопените батерии ще заменят лития, инвеститорите и градовете действат бързо - докато реалността на продукта, техническите препятствия и финансовите проблеми не доведат до внезапен колапс. Последиците са поучителни.

    В обещанието за зелена батерия, направена от конопени влакна, се крие опияняващ разказ: ниска цена, по-нисък въглероден отпечатък и потенциал за местно производство. През последната година някои стартъпи рекламираха амбициозни пътни карти - от потребителски батерии за слухови апарати до съхранение на електроенергия - и повишиха местния оптимизъм и инвестиции.

    23:07 25.02.2026

  • 63 Анджо

    3 0 Отговор
    Кеша сам ги създаде и сам ги кръсти шарлатани.🙊

    23:07 25.02.2026

  • 64 Архимандрисандрит Бибиян

    3 0 Отговор
    Голема убавица е Асенчето! Че мо скинеме бузелите од щипане!

    23:07 25.02.2026

  • 65 Някой

    2 0 Отговор
    Хаха хаха тоя пък. Какви 60% те гонят? Ти и партията ти ще сте едноцифрено число!

    23:09 25.02.2026

  • 66 Тео

    1 0 Отговор
    Тоя ще има 60%, само ако избирателната активност е 20 човека.

    23:10 25.02.2026

  • 67 Перо

    2 0 Отговор
    И как ще се оправи глупака с корпоративния вот, фирмаджиите с обществените поръчки са роднини, приятели, земляци, съпартийци, фенове, интересчии, на тиквата и Шиши! Какво общо имат полицайте и областните управители? Малък процент са евтино платените гласоподаватели от гетата, където има конспиративна родствена връзка и полицията не смее да влиза там!

    23:10 25.02.2026

  • 68 Браво на Асен Василев! Винаги точен!!

    1 1 Отговор
    Подкрепям напълно позицията на Асен Василев. Когато институциите са поставени под съмнение, единственият легитимен отговор е висока избирателна активност и ясно гражданско участие. Само така може да се прекъсне порочният модел, свързван с фигури като Бойко Борисов и Делян Пеевски.

    23:12 25.02.2026

  • 69 Чест и почитания на Асен Василев!

    2 0 Отговор
    Време е хората да поемат отговорност и да покажат, че държавата не принадлежи на задкулисието, а на гражданите. Активното гласуване е най-силният инструмент за Промяна.

    23:13 25.02.2026

  • 70 Анджо

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Сарафов вън!!":

    Той БОТАШОВ вече я оправи , още ли трябва да я дооправя, или викаш този път ще ни вкара в руският ареал и ептен ще ни оправи.

    23:14 25.02.2026

  • 71 Парадокс БГ

    1 0 Отговор
    Подкрепям напълно Асен Василев! Време е гражданите да вземат съдбата в свои ръце. Ако всички излезем да гласуваме и постигнем 60% активност, моделът на Борисов и Пеевски рухва окончателно – няма спасител, освен ние самите! Това е моментът да покажем, че държавата принадлежи на хората, а не на задкулисието. Нека всички се обединим и отвоюваме бъдещето си!

    23:14 25.02.2026

  • 72 Само така ПП!

    1 0 Отговор
    Спасител няма да дойде отвън. Само ние, българите, можем да си върнем държавата и да покажем, че обичаме Родината си. Всеки глас има значение – когато сме обединени, нищо и никой не може да спре промяната!

    23:16 25.02.2026

  • 73 България се нуждае от политици като Асен

    1 0 Отговор
    💪🇧🇬 Спасител няма да дойде отвън – само ние можем да отвоюваме държавата си!
    БЪЛГАРИТЕ, които обичаме Родината си, трябва да се обединим и да покажем силата на нашия глас!
    Изборите са нашият шанс – всеки глас е удар срещу задкулисието на Борисов и Пеевски.
    Нека бъдем активни, защото бъдещето на България зависи от нас!

    23:17 25.02.2026

  • 74 кой разбрал, разбрал...

    0 0 Отговор
    „Помогни си сам, за да ти помогне и Господ“ (народна поговорка)
    „Нека никой не чака от другиго да го освободи. Нашата свобода от нас зависи!“ (Георги Раковски)
    “Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)
    Ха наздраве!

    23:18 25.02.2026

