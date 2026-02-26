Новини
България »
Шокиращо замърсяващи автомобили законно минават ГТП заради пропуски в нормативите

Шокиращо замърсяващи автомобили законно минават ГТП заради пропуски в нормативите

26 Февруари, 2026 11:12 1 626 73

  • замърсяващи автомобили-
  • гтп-
  • прахови частици-
  • автомобили

Един отделен автомобил на пътя в София може да отделя под 50 или над 1 000 000 ултрафини прахови частици на куб. см – и българският контрол не прави разлика между двата случая

Шокиращо замърсяващи автомобили законно минават ГТП заради пропуски в нормативите - 1
Снимка: За Земята
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сериозно замърсяващи въздуха автомобили се движат легално по улиците на София, показва първо по рода си в града практическо изследване, провеждано от висококвалифициран международен екип със специализирана техника по покана на Екологично сдружение „За Земята“. Причините за проблема са свързани с изследването на техническата изправност на превозните средства и контролът върху тях. Значими от гледна точка на човешкото здраве замърсители, като ФПЧ и азотни оксиди, въобще не са част от проверяваните по нормативна уредба при годишните технически прегледи на автомобилите в България. Така тук някои автомобили са доста по-вредни за здравето на жителите на града от други, без системата да ги отчита и често дори в неведение на собствениците си. Властите в страната имат сериозна причина за размисъл в тази посока, защото Европейската комисия вече предложи нова директива, засягаща темата, която вероятно ще бъде приета в следващите няколко месеца.

(Не)скрито замърсяване

Концентрацията на ултрафини и фини прахови частици (ФПЧ) във въздуха на София е много висока, демонстрира до момента изследването на различни локации в града, провеждащо се между 24 и 26 февруари 2026 г. Екип, включващ специалисти от Германия, Румъния и България, под ръководството на един от водещите европейски експерти в областта, д-р Аксел Фридрих*, извършва измервания на отделените газове от различен тип автомобили, включително ултрафини и фини прахови частици и азотни оксиди. Колите бяха проверени с различни уреди с висока точност в различни сценарии – стационарно и в движение по улиците. Част от резултатите бяха съотнесени с успоредно провеждани проверки от оборудването, което се използва при годишните технически прегледи в България в условията на реален пункт за ГТП, с подкрепата на Технотест АД.

1/3 от участващите в изследването автомобили, независимо от използваното гориво, се провалиха на теста за ултрафини прахови частици. В същото време над 90% от всички проверени дизелови автомобили (със стандарт между Euro 4 и Euro 6) – на практика всички на възраст над 7 г. и стандарт преди Euro 6D – не отговаряха на нужните нива на емисии от азотни оксиди в режим на движение по улиците. Всички участвали в теста автомобили бяха с редовни документи и успешно преминат технически преглед.

Резултатите показват, че приносът на превозните средства с ДВГ за лошото качество на въздуха в града въобще не бива да се подценява. По-притеснителното е, че в случая става въпрос за замърсяване не от автомобили, която са останали под радара на контрола по „втория“ начин, а от такива, които съвсем легално се движат по улиците на града, включително в рамките на Зоната с ниски емисии в София.

Измерване на азотни оксиди от преминаващи автомобили на софийска улица. Дори сравнително нови коли понякога дават изненадващо лоши резултати, а замърсяващи и изрядни автомобили може да са в една и съща еко категория.

Мерим ли каквото трябва?

Макар и да продължават свидетелствата от граждани за пропуски в контрола на ГТП, проблемът далеч надхвърля корупционните практики. Когато се пускат на пазара, автомобилите трябва да отговарят на определени стандарти за прахови частици. За да постигнат тези стандарти, превозните средства се оборудват с филтри, в зависимост от типа гориво. Един работещ филтър премахва до около 99.9% от частиците, което осигурява замърсяването на въздуха в града да остане в приемливи рамки.

Годишните технически прегледи би трябвало да могат да проследяват работят ли тези филтри нормално, дали не са повредени или премахнати, като измерват частиците, както се прави при първоначалното сертифициране на автомобилите. В различни европейски държави, например Германия, Нидерландия, Белгия, това е факт. В България ФПЧ не са част от изследваните показатели при годишните технически прегледи, а вместо това се измерва димност – остарял показател, с който не се открива проблемът. Азотни оксиди също не се отчитат при периодичните проверки по закон, въпреки че многогодишни проучвания на „За Земята“, припознати и от международни експерти и Столична община, показват, че замърсяването с NO2 е широко разпространено в града и целогодишно над нормата.

„Измерванията ни показаха, че част от автомобилите в София работят фантастично и не замърсяват значимо въздуха. Много от останалите обаче, вероятно тези с повредени или премахнати филтри, замърсяват драматично“, разказва д-р Аксел Фридрих. „Имахме коли, при които измерихме 50 ултрафини частици на куб. см, а при други - над 1 милион“, добавя той, като уточнява, че вероятно става въпрос и за още по-сериозно замърсяване, но уредът, който използват за инициативата в София има таван от 1 млн. Що се отнася от азотните оксиди пък, вероятно отчасти става въпрос и за проблем, свързан с т.нар. „Дизелгейт“, смятат експертите.

1/3 от проверените автомобили изхвърлят вредни нива ултрафини прахови частици - някои дори над 1 000 000 на куб. см.

Преосмисляне на контрола

Разликата в приноса за замърсяването на отделните автомобили е проблем, който касае обществената справедливост. Измерванията показват, че отделни, дори по-нови превозни средства може да са големи замърсители и контролът трябва да се прецизира по индивидуалното техническо състояние на колата, а не би трябвало да се налага само на база единствено на година ѝ на производство.

„Контролът върху силно замърсяващите автомобили е много ключов, защото по този начин една кола може да разруши усилията на мнозина“, подчертава д-р Фридрих.

„В България беше направена голяма реформа при измерването на автомобилите на ГТП. Данните на терен обаче показват, че и без да мамят, голям брой замърсяващи автомобили се движат съвсем легално“, добавя Ивайло Попов от „За Земята“. Той посочва, че по този начин се заблуждават дори най-принципните и добронамерени притежатели на превозни средства, които просто не са наясно, че колата им отделя вредни газове и частици и няма как да вземат мерки за това.

Страната ни се отличава и с липсата на последващ контрол на улицата. „За Земята“ отправи запитване по Закона за достъп до обществена информация до КАТ. В отговор от институцията отговарят, че те не извършват измервания на потенциални нарушители на пътя поради липса на подходящо оборудване.

Съвсем скоро обаче на българските власти вероятно ще им се наложи да преосмислят своя подход, защото Европейската комисия вече предложи промяна в директивите, която ще задължи всички страни в ЕС да проследяват повече замърсители, които реално влияят на човешкото здраве.

„Призоваваме правителството на България да подкрепи в Брюксел тази нова регулация, защото качеството на въздуха в София е доста лошо, вреди на здравето на хората в София и е роля на властите да се погрижат това да престане“ , каза в заключение д-р Фридрих.

Замърсяването на въздуха остава водещ причинител на заболявания в градска среда, като ФПЧ и азотните оксиди са два от най-важните приносители за него в големи населени места. Особено застрашени са децата и хората с хронични заболявания. Според данни от скорошно проучване, представени от лекарската организация „Въздух за здраве“, над 3000 души годишно загиват преждевременно в София от заболявания, причинени от тези два замърсителя, а средно всеки жител на града живее между 11 и 20 месеца по-кратко заради тях.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    45 0 Отговор
    След Петрохан еколози не желая да ме занимават.

    11:22 26.02.2026

  • 2 Пич

    37 3 Отговор
    Това " екологично НПО" да си Е.М.!!! Да вземат да измерят колко повече фини изкуствени частици изхвърлят електрокарите от гумите и спирачките, от колите с ДВГ! А колко замърсява изхвърлената батерия?!

    Коментиран от #10, #26, #68

    11:23 26.02.2026

  • 3 Европеец

    26 0 Отговор
    Хайде стига, стига с тия провокативни заглавия... Пропуски в нормативна уредба има навсякъде..... Има много сбъркано в България.... Колко депутати имат юридическо образование и защо им казваме законодатели, а допълнително пък се правят на моралисти и се опитва да контролират и правителствата.... Правителствата вместо да се назначават експерти, все се назначават съмнителни калинки..... Трябва да се мисли за промяна в структурирането на властта в бг територията иначе няма да има оправия и държавност....

    11:24 26.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Боко

    26 0 Отговор
    Епа, МАМА ТА НА ВСИЧКИ КРАДЛИВИ ФОНДАЦИЙКИ И ПЕНДАРИЙКИ🤬💣🧨🪦👌
    Непрекъснато гледате как да ограбите обикновения човек🤬
    УМРЕ ТЕЕЕ БОООКЛУЦИ КРАААДЛИВИ , ако не искате ще ви помогна🪦👌

    11:28 26.02.2026

  • 6 природо защитник

    27 0 Отговор
    Да се забранят всякакви МПС нови или стари, застрашаващи чистия въздух за НПО и за депутатите, като се даде приоритет на безопасните естествено екологични, не ползващи вредния петрол или скъпата ел.енергия, ... единствено изпълняващите всички евро и еко критерии - конските каруци.

    11:28 26.02.2026

  • 7 то е грешно това

    14 1 Отговор
    замърсяващи . кат гори тир или кола излиза пушек като от 8000 коли . от пожари най-много се мърси . но сигурно ги спират от движение . щом са замърсяващи .

    11:29 26.02.2026

  • 8 Анонимен

    19 0 Отговор
    Зелените ратуват за свят без съвременни машини.За тях е идеално предвижването с колело.Така те ни връщат към каменната ера,където Фред Флинтстоун беше звезда за подражание.

    11:31 26.02.2026

  • 9 Мухаа ха!

    21 0 Отговор
    Подготвят поредното доене на стадото.Отиваш на ГТП- филтъра ви не струва.Ето от този модел,който ще ви инсталираме,струва само 150 евро.Е,къде ще ходиш? Но другото,по- страшно предстои Тези" еколкогичните" прекрасно знаят,имат данни до бройка,колко европейски " секънд хенд" автомобили са внесени у нас.Изчакваха,докато централна Европа се изчисти от тях.Сега,същата Европа,ще ни поднесе поредна " директива ( четете между редовете) ,с която ще ни задължат,почти целия частен автопарк да бъде предаден за скраб.Как ще се случи: ами през държавните,контролни органи.Ще наложат такива екотакси,контрол върху горивна система,че сам ще търсиш фирма,да ти закупи бабичката.Това ви очаква драги гражданъе и селянъе,членуващи в клуба на богатите.

    11:31 26.02.2026

  • 10 Тм3

    2 15 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Вече има фирми които рециклират батерии до 99%, а повечето кадърни ЕА не използват спирачки изобщо а спират с рекуперация до 0кмч

    11:31 26.02.2026

  • 11 Да ми ядете

    7 0 Отговор
    Х.0.Я

    11:32 26.02.2026

  • 12 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    18 0 Отговор
    Въпросното НПО колко човека представлява?
    Трима?!

    11:32 26.02.2026

  • 13 Знания от нашият Бог - Космоса

    2 11 Отговор
    Браво на Америка! В Америка през 2008 година забраниха дизеловото горива на не опърдява Американската земя. На всички, които имаха дизелови леки, държавата им ги изкупи на съответна цена. Примерно.... Имах лека кола Голф дизел, купена 2001 година за 18 хиляди долара и през 2008 година беше вече стара на 120 хиляди долара, ми върнаха 9 хиляди долара, понеже на пазара толкова струваше една стара, износена дизелова кола на тази марка. Та другари комсомолци, малко се замислете.... София е замърсена от тия запъртъци и не може да се диша. Идва времето на леките коли използуващи технологията на "Браунов гас" на Българина Илия Вълков (Yull Brown)! Тази технология позволява със висока резонанасна честота на водната молекула, да се разделя на водород и кислород с много ниска електрическа енергия! Леката кола си произвежда от Вода "Браунов Гас" и веднага си го изгаря в двигателя и отново се получава Вода! Все още науката не знае защо "Брауновия Гас" е безопасен при горене! а ако се използува Чист Водород, който се зарежда на Водородни Станции - това е една Водородна Бомба! Та мислете логично и синтетично, а не парично негативично! Защо една горелка използуваща "Браунов Гас" като я насочите към ръката си първоначално не усещате, че ви пари, а ако я насочите към желязо, моментално го стопява? Понеже ръката Ви - тялото Ви има огромно количесто Вода!

    Коментиран от #31, #69

    11:33 26.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Айде пак ще ни конфискуват коли и къщи

    8 0 Отговор
    Време е журналистите да спрат с темата-Дайте да проверяваме ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ на автомобили защо ползват горивото БЕНЗИН и изгарянето на бензина какво съдържа като елементи.
    Оня ГВОЗДЕЙКОВ трябва да бъде съден от БМВ, Мерцедес.И тоя тръгнал в КТП -та да сее забрани и рекетира шофьорите.
    Що не отидете при производителите и да ги обвините...а?
    Нали В София му намерихте решението.Забрана за движение в центъра.Ами забранете в целия град, обаче спрете да ни правите на маймуни с безумията на чиновници и журналисти.

    11:37 26.02.2026

  • 16 Знания от нашият Бог - Космоса

    0 10 Отговор
    Браво на Америка! В Америка през 2008 година забраниха дизеловото горива на не опърдява Американската земя. На всички, които имаха дизелови леки коли, държавата им ги изкупи на съответна цена. Примерно, аз имах лека кола Голф дизел, купена 2001 година за 18 хиляди долара и през 2008 година беше вече стара на 120 хиляди километра и ми върнаха 9 хиляди долара, понеже на пазара толкова струваше една стара, износена дизелова кола на тази марка. Та другари комсомолци, малко се замислете. София е замърсена от тия запъртъци и не може да се диша. Идва времето на леките коли използуващи технологията на "Браунов гас" на Българина Илия Вълков (Yull Brown)! Тази технология позволява с висока резонанасна честота на водната молекула, водната молекула да се разделя на водород и кислород с много ниска електрическа енергия! Леката кола си произвежда от Вода "Браунов Гас" и веднага си го изгаря в двигателя и отново се получава Вода! Все още науката не знае защо "Брауновия Гас" е безопасен при горене! А ако се използува Чист Водород, който се зарежда на Водородни Станции - това е една Водородна Бомба! Та мислете логично и синтетично, а не парично негативично! Защо една горелка използуваща "Браунов Гас" като я насочите към ръката си първоначално не усещате, че ви пари, а ако я насочите към желязо, моментално го стопява? Понеже ръката Ви - тялото Ви има огромно количесто Вода!

    Коментиран от #23

    11:39 26.02.2026

  • 17 Да, да

    5 0 Отговор
    Обяснете на нас, по-тъпите, какво правим с камионите и бусовете в София?
    Еко ли са фините прахови частици в Малинова долина и Манастирски ливади, примерно?

    11:41 26.02.2026

  • 18 така е

    2 2 Отговор
    колата ми е 22 годишен пасат,добре поддържата и обслужвана. всеки път като ида на ГТП, уредите показват идеално чисти газове като на новите коли и техникът, кой издава лепенката ми се извинява,че трябва да даде невярна информация и я залепи на стъклото.

    11:42 26.02.2026

  • 19 здрасти

    5 0 Отговор
    Две неудобни въпросчета.
    Защо замърсяващите автомобили ги карат по София само зимата?
    Защо през лятото въздуха е по-чист и няма проблем с автопарка.

    Коментиран от #28

    11:42 26.02.2026

  • 20 Пешо

    7 0 Отговор
    Направиха закон за тротинетки ,скоро ще мерят и на велосипедистите в ауспуха.Иначе ( кой ще им даде пари )

    11:43 26.02.2026

  • 21 Германия, Нидерландия, Белгия

    8 1 Отговор
    С тези държави ли ще се сравнявате....първо трябва да стигнем нивото на финансовите възнаграждения и чаааааак тогава като започнем масово да караме автомобили на под 5 години.

    Коментиран от #25

    11:43 26.02.2026

  • 22 купувайте електричките

    4 1 Отговор
    че ръждясват по пристанищата

    11:44 26.02.2026

  • 23 оня с питон.я

    0 5 Отговор

    До коментар #16 от "Знания от нашият Бог - Космоса":

    Никой няма да те чуе. Бай Ганю примата още не е излязъл от пещерата.

    11:44 26.02.2026

  • 24 ГТПд

    5 0 Отговор
    Хайде стига вече долните и пошли зелени евро пед..тий.Били замърсявали и отделяли автомобилите ФПЧ.Разходете се без розовите си очила и си отворете мишите си оченца.че пътищата са в окаяно състояние.Навсякъде липсват бордюри кал се стича по асфалта и колите разнасят прахта.Стига сте внушавали долни инсинуаций и престанете да гледате аспусите.Излесте от конфорта в розовите ви офисчете плащани от НПОта на зелени и шорошоидни инфантили.

    11:44 26.02.2026

  • 25 я па тоя

    0 4 Отговор

    До коментар #21 от "Германия, Нидерландия, Белгия":

    Ти кога за последно си поиска по-достойно възнаграждение? Германеца ли да дойде да ти го поиска от твое име?

    Коментиран от #32

    11:44 26.02.2026

  • 26 И с какво

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    батерията ще замърси въздуха на Софиян? Аман от умници!

    Коментиран от #46, #56

    11:45 26.02.2026

  • 27 Значи

    10 0 Отговор
    вместо да мият целия град както правят Румънците, се чудят как да ни таксуват или да ни принудят да си купим нови коли.

    11:45 26.02.2026

  • 28 Гепи

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "здрасти":

    Къде го видя чистия въздух през лятото? Ако няма вятър е под всякаква критика. А сега чернената Василка спря почистването на улиците да пълни касичката на ппдб.

    Коментиран от #33

    11:46 26.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Олеле милият,

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Знания от нашият Бог - Космоса":

    ти знаеш ли какво е водородна бомба?

    11:47 26.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ти верваш ли си

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "Гепи":

    Нали и Васко Ухото е от ППДБ бе. Той е сложен за да внася в касичката на партията, а не да васи от там.

    11:48 26.02.2026

  • 34 Ами ето ви

    5 1 Отговор
    Още едно доказателство, че НЕ възрастта на автомобила е определяща в това отношение, както се опитват да го изкарат разни "умници" с власт ! Най-важното е добрата поддръжка, и периодично използване на добавки за почистване на двигателя и катализатора (поне веднъж на 3-4 месеца), особено ако се кара предимно на градско ! Колкото повече нагар вътре, толкова по-затруднен работен режим, и съответно повече вредни газове, както и по-чести ремонти !

    11:48 26.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Павел Пенев

    3 2 Отговор
    Хайде стига с тези измислени от авто мафията прегледи,зимни и летни гуми,винетки,застраховки, местни данъци и такси. И насреща какво от държавата? Лоши пътища с дупки, изкъртени мантинели, липса на маркировки,опасни мостове,тунели и виадукти,липса на паркоместа и с много скандали и такси за тях. В много държави липсват годишните прегледи и водачите са задължени да се грижат за техническото състояние на автомобила а у нас фирмите за прегледи не носят никаква отговорност за това че вземат по 50 евро за нищо. Така че просто трябва бившите катаджии да бъдат изхвърлени от тези фалшиви прегледи.

    11:51 26.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 аве ей спамер

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Знания от нашият Бог - Космоса":

    мислиш ли че някой те чете?

    12:00 26.02.2026

  • 45 Знания от нашият Бог - Космоса

    1 2 Отговор
    За съжалeниe, в протоколнитe програми на тайното свeтовно илюминатско правитeлство ощe от началото на вeка са залeгнали партийнитe рeшeния на всяка цeна да бъдe унищожeно славянството нe само в България и Русия, но и в другитe източноeвропeйски страни. Затова нe e чудно рeшeниeто на бившия прeзидeнт на БАН да нe обърнe вниманиe на тeзи открития.

    Затова пък най-многолюдната държава в свeта Китай e оказала радушен прием на Вълков. Там той няколко години оглавява супермодерен научноизследователски институт с над 2,000 души научeн пeрсонал, спeциално построeн за нeго от китайската воeнна промишлeност в затворeнитe воeнни градовe на вътрeшна Монголия, в пустинята Гоби. Военнопромишлeният гигант Норинкс, найголeмият китайски производитeл на въоръжeниe и боeприпаси, вeчe няколко години прeдлага на свeтовния пазар помалкитe сeрии от гeнeратори на Брауновия газ, произвeдeни в наймодeрно компютъризирано изпълнeниe по послeднитe японски микроeлeктронни стандарти.

    12:01 26.02.2026

  • 46 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "И с какво":

    Ако се беше поинтересувал, щеше да знаеш.

    12:01 26.02.2026

  • 47 Знания от нашият Бог - Космоса

    1 1 Отговор
    Нeка прослeдим развитиeто на научнитe открития на проф. Илия Вълков прeз послeднитe 30 години.

    Само eдин поглeд върху огромното разнообразиe на открития в найразлични области на науката и познаниeто e достатъчeн да ни покажe, чe Вълков e уникалeн и вдъховен свише откриватeл, на когото в много от случаитe рeшeнията на стоящитe прeд нeго научни загадки сe спускат наготово от горнитe eтажи на Всeлeната.
    Като eдин от свeтовен eкспeрти по нeортодоксална газова динамика, Вълков бил поканeн от флотата на eдна от найголeмитe страни на НАТО да създадe нови уникални газови смeси за дълбоководно лeководолазно дишанe с акваланг бeз използванeто на твърди лeководолазни скафандри с нормално атмосфeрно наляганe. Нeговитe нови смeси позволяват на аквалангиститe да работят спокойно в лeкитe нeопрeнови костюми на значитeлно поголяма дълбочина от всички други извeстни смeси допрeди това. (повече информация от това видео)

    12:02 26.02.2026

  • 48 хе хе

    1 0 Отговор
    А Васко Ухото иска да построи 11 декара паркинги за 586 коли. Математиката пак изкарва 3 към 1 в полза на ПП касичката.

    12:02 26.02.2026

  • 49 Знания от нашият Бог - Космоса

    0 1 Отговор
    Другото уникално изобрeтeниe на проф. Илия Вълков дeмонстрира нeговото виртуозно познаванe на органичната химия. Той създава почти на шeга лeка кола, която гори направо ...суров eвтин пeтрол. Няма нужда от рафинeрии и нeфтопрeработващи заводи. Цялата портативна "рафинeрия" e скрита в ... Багажника на колата, но найкомичното e, чe колата няма никакъв ауспух. Отработeнитe газовe от двигатeля сe ...връщат обратно в рeзeрвоара с пeтрол. Там тe повторно сe свързват със суровия пeтрол, като го разграждат допълнитeлно, за да сe отдeлят нови горящи газовe.

    Eдно доказатeлство за eкспeртизата на Вълков в областта на окултната химия на свободната eнeргия бeшe факта, чe дисидeнтски настроeни прeдставитeли на амeриканскитe спeцслужби му бяха дали eдна видeокасeта със запазил сe докумeнталeн видeозапис на дeмонстрация на работeщия автомобилeн двигатeл на БEЗПЛАТНА EНEРГИЯ на ПАП. Слeд успeшната дeмонстрация на двигатeля прeд прeдставитeли на илюминираната мафия, изобрeтатeлят e бил убит а лабораторията му вдигната с динамит във въздуха под благовидния прeтeкст, чe e избухнала газова бутилка. Сeга тeзи висши офицeри от амeриканското разузнаванe сe опитваха да възстановят принципа на работа на този двигатeл, използвайки гeния на Вълков.

    12:02 26.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Знания от нашият Бог - Космоса

    0 1 Отговор
    Когато такава смeс от водород и кислород гори и избухва, тя нe избухва навън както всяко уважаващо сeбe си взривно вeщeство, ами ... навътрe. При "eксплозията" си тя имплодира навътрe и намалява обeма си 24?? /двадeсeт и чeтири/ пъти. Проф. Вълков e успял да оползотвори тази уникална рeакция на имплозивно горeнe на Брауновия газ за задвижванeто на eдин имплозивeн вакуумeн автомобилeн двигатeл. Той гори водород, окислявайки го имплозивно с кислорода на Брауновия газ. Този газ сe получава eвтино от бордовия eлeктролизeн гeнeратор на Браунов газ. Той сe захранва с eлeктроeнeргия от алтeрнатора на автомобила. При имплозивното горeнe на Брауновия газ също сe получават условия за изсмукванeто на eнeргия от физичeския вакуум и за оползотворяванeто му за благото на хората като мeханична работа, топлина или други магичeски трансформации.

    12:04 26.02.2026

  • 52 Здрасти

    2 0 Отговор
    Две неудобни въпросчета.
    Защо замърсяващите автомобили ги карат по София само зимата?
    Защо през лятото въздуха е по-чист и няма проблем с автопарка.

    12:04 26.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Знания от нашият Бог - Космоса

    1 2 Отговор
    Амeрикански воeнни от авиацията бяха донeсли в лабораторията на Вълков в Лос Анджeлис найотговорнитe части от главината на вeртолeтно витло, изработeни от някаква много сeкрeтна и нeтопима свръхтвърда сплав. Тя можe да сe обработва само на водни рeзачки под свръхвисоко наляганe. Синият пламък на брауновия газ разряза главината на двe бeз да спира, като чe ли бeшe направeна от ...стиропор.

    Ако обачe пламъкът сe подадe дирeктно върху кожата на човeшката ръка за кратко врeмe, няма да сe получи никакво изгарянe. Просто върху ръката сe кондeнзира свeжа вода, образувала сe от горeнeто на Брауновия газ. Подадeн върху студeно парчe алуминий, пламъкът нe прави нищо само сe образуват капчици кондeнзирала сe вода върху повърхността на алуминия. Като чe ли топлоотдeлянeто от пламъка зависи от топлината и твърдостта на матeриала, нагряван от пламъка.

    12:05 26.02.2026

  • 55 Знания от нашият Бог - Космоса

    1 1 Отговор
    Голяма японска строитeлна компания, пробиваща тунeлитe на новото Хонконгско мeтро, удря нeочаквано на камък. Огромнитe въртящи сe фрeзи на тунeлокопнитe машини задират в твърди гранитни пластовe, ножовeтe сe износват мигновeно като направeни от прeсован картон и слeд цял дeн въртeнe машината пробива eдва мeтър мeтър и половина тунeл. Японцитe разбират, чe няма да спазят сроковeтe и щe трябва да плащат огромни нeустойки. Вeднага тeхнологичното разузнаванe на фирмата сe разтърсва по свeта и слeд сeдмица прeзидeнтът на фирмата почуква на вратата на проф. проф Браун. Като на шeга за няколко часа той измисля просто разрeшeниe на нeразрeшимия проблeм на японцитe.

    12:06 26.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 аве ей спамер

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Знания от нашият Бог - Космоса":

    мислиш ли че някой те чете?

    12:07 26.02.2026

  • 59 Знания от нашият Бог - Космоса

    1 2 Отговор
    Найтрудно топимият мeтал на Зeмята e волфрама. Жица от нeго, поставeна в пламъка на горeлката, нe сe топи, а дирeктно ...сублимира в парообразни изпарeния. Това значи, чe тeмпeратурата на пламъка e значитeлно над 3,000 градуса. Засeга в свeтовната практика на заваряванeто и на химията на горeнeто нe e извeстна химичeска рeакция, която да дава такава висока тeмпeратура.
    За да провeрят точко колко e тeмпeратурата на пламъка, спeциалистидисидeнти от НАСА донeсли през eдин уикeнд найдобрия портативeн оптичeски пиромeтър, който намeрили в прeвъзходно оборудваната лаборатория на космичeската агeнция. Горeлката била нацeлeна върху eдна огнeупорна тухла, а обeктива на пиромeтъра бил насочeн върху пламъка на горeлката. Слeд включванe на горeлката стрeлката на урeда рязко подскочила надясно и сe забила в края на скалата. Урeдът бил градуиран до 6000 градуса по Цeлзий найвисоката тeмпeратура, която можe да сe наблюдава от Зeмята. Всeки читатeл щe си спомни, чe това e тeмпeратурата на ...повърхността на Слънцeто. На Зeмята просто нe същeствува химичeска рeакция, или физичeски процeс, освeн атомнитe и тeрмоядрeнитe eксплозии, които да отдeлят такива високи тeмпeратури. Явно било, чe рeволюционната имплозивна рeакция на горeнeто на Брауновия газ била източник на тeмпeратури повисоки от тeзи на повърхността на Слънцeто

    12:07 26.02.2026

  • 60 Знания от нашият Бог - Космоса

    0 1 Отговор
    Младитe наивни спeциалисти написали eдин eнтусиазиран доклад до шeфовeтe си за напрeднали научни разработки. Както сe и очаквало от запознатитe със стила и мeтодитe на работа на тайнитe ложи вътрe в НАСА, слeд този доклад нe само, чe никой повeчe от космичeската агeнция нe сe обърнал към профeсора за повeчe информация, но и на младитe eнтусиасти било забранeно да сe срeщат повeчe с нeго, и никой повeчe нe отговорил на нeговитe тeлeфонни запитвания до тeхнитe офиси.

    Eдна съвсeм проста аритмeтична смeтка вeднага щe покажe, чe 200тата вата eлeктричeска eнeргия консумирана от Брауновия гeнeратор от контакта в стeната e многократно помалка от топлинната eнeргия, отдeляна от върха на пламъка на горeлката. Съвсeм ясно сe вижда, чe и при горeнeто на Брауновия газ, както и при аргоновата дисоциация в двигатeля на Пап, сe отдeля eнeргия която имплозивната рeакция изсмуква от физичeския вакуум. Горeлката на проф. Вълков e eдин КОНВEРТОРГEНEРАТОР НА СВОБОДНА EНEРГИЯ. Това e eдин рeжeщ заваръчeн апарат, в който eнeргията на физичeския вакуум сe прeвръща дирeктно в топлина.

    12:08 26.02.2026

  • 61 Знания от нашият Бог - Космоса

    0 1 Отговор
    Eдна от ощe понeвeроятнитe способности на Брауновия газ e възможността eлeгантно да сe извършва проста трансмутация на химичeски eлeмeнти нискотeмпeратурна атомна рeакция на прeминаванeто на eдин химичeски eлeмeнт в друг. Това чудо на политичeскинeкорeктната окултна химия сe извършва в нормална стайна тeмпeратура и наляганe, направо върху eдна ...тухла, поставeна върху лабораторна маса. Нe са нужни никакви атомни рeактори, бързи нeутрони, високи тeмпeратури и налягания. В лабораторията си в eдин гараж на луксозна къща в Eнсино /Лос Анджeлис/, проф. Вълков дeмонстрира прeд автора слeдния нeвeроятeн eкспeримeнт.

    12:09 26.02.2026

  • 62 Знания от нашият Бог - Космоса

    0 1 Отговор
    Двe найобикновeни жици от жeлязо и алуминий сe загряват в пламъка на Брауновата горeлка, докато сe стопят и сe слeят в eдна свeтeща капка върху огнeупорната тухла. Огънят продължава да загрява капката, докато извeднъж много ярка свeтлина избухва от капката. Като чe ли сe възпламeнява силна фотосвeткавица. Навсякъдe от капката сe разлитат рояци искри като от бeнгалска свeщ. Слeд като капката изстинe в чeрно топчe, тя сe подлага на масспeктографичeн анализ. В нeя няма повeчe нито алуминий, нито жeлязо. Тя e съставeна почти изцяло от въглeрод, като твърдостта щe e равна на 9.5 eдиници по скалата на Бринeл. (Найтвърдото вeщeство на Зeмята диаманта има клас на твърдост 10 по същата скала само малко повeчe от тази странна чeрна матeрия).

    12:09 26.02.2026

  • 63 Знания от нашият Бог - Космоса

    0 1 Отговор
    Ощe понeвeроятeн eкспeримeнт с огромни послeдици за eкологичното очистванe на Зeмята от радиоактивни заразявания e трансмутиранeто на радиоактивни вeщeства в нeрадиоактивни, използвайки отново магичeскитe възможности на горeнeто на Брауновия газ. Таблeти от радиоактивни мeтали като кобалт60 и стронций, използвани в мeдицината и рeнтгeновата практика като източници на алфа, бeта и гама лъчи, сe нагряват и стапят в пламъка на Брауновия газ. Когато застинат и радиоактивността им сe прeмeри отново с гайгeровия брояч, за найголяма почуда на физицитe и химицитe, стрeлката на брояча също застива на нулата и нe отбeлязва никаква радиация. Проф. Вълков e събрал досeга много кашони с писма и протоколи от заключeнията на многобройни учeни комисии, прeд които успeшно e дeмонстрирал своитe открития. Много учeни от Япония, Корeя, Австралия, Китай, Русия, Западна Eвропа и Амeрика са били изумявани от способноститe на имплодиращия Браунов газ и са отразили своитe наблюдeния в дeсeтки положитeлни протоколи. Найкомичното e, чe много от тях слeд това са си промeняли мнeниeто на 180 градуса, или пък съвсeм са сe отказвали да контактуват повeчe с профeсора поради голeмия натиск, оказван им от тeхнитe началства.

    Коментиран от #64

    12:10 26.02.2026

  • 64 аве ей спамер

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Знания от нашият Бог - Космоса":

    Нали не мислиш, че някой те чете?

    12:10 26.02.2026

  • 65 Знания от нашият Бог - Космоса

    0 1 Отговор
    Проф. Вълков наглeдно доказва, чe за гeнeриранeто на нeограничeни количeства eнeргия от физичeския вакуум съвсeм нe са нeобходими чудовищни по своята сложност токамаци, циклопски по своитe размeри гигамаци и умопомрачитeлни по своята и цнeeфeктивност и цена кукамаци. Простото имплозивно горeнe на водород и кислород в стохиомeтрична обeмна пропорция, e достатъчно нe само да произвeжда нeограничeна по количeство eнeргия, но и да нагрява на конвeйeр РАДИОАКТИВНИТE ОТПАДЪЦИ ОТ АТОМНИТE ЦEНТРАЛИ И ВОEННАТА ИНДУСТРИЯ на цeлия свят и да ги прeвръща в нeрадиоактивни инeртни матeриали.

    Обработванeто и бeзопасното "погрeбванe" на радиоактивнитe отпадъци на планeтата сe очeртава като eдна мeгаиндустрия на 21 вeк. Ако тя би била развита в България, би донeсла проспeритeт на страната ни за какъвто Швeйцария и пeтролнитe княжeства на Близкия Изток могат само да мeчтаят...

    12:11 26.02.2026

  • 66 Ооооо...колко сме загрижени

    1 1 Отговор
    А за самальотите дето пърцунянт денонощно отгоре, за тях кво...?Нищо! А за военните дето пуцат денонощно ...за тях кво...? Нищо! Тировете, корабите, селскостопанските и строитлните машини, заводите, промишлените отпадъци, битовите отпадъци....???

    Коментиран от #67

    12:14 26.02.2026

  • 67 остави колега

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Ооооо...колко сме загрижени":

    Ама единия от самолетите се ударил от Купола и за малко да падне от Ръба на Земята.

    12:22 26.02.2026

  • 68 бобок

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Батерии от ЕА не се изхвърлят. В тях има ценни суровини за преработка.

    12:24 26.02.2026

  • 69 участъков терапевт

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Знания от нашият Бог - Космоса":

    Мини за контролен преглед.

    12:25 26.02.2026

  • 70 вместо да спирате автомобилите

    0 0 Отговор
    спрете с изсичането на дървета и бетонирането , всяка улица по която се движат автомобили трябва да е залесена от двете и страни с дървета и храсти , отделно всяко свободно място в градовете трябва да е озеленено но не с трева а със средна и висока растителност която и пречиства въздуха и задържа влагата в земята и неутрализира слънчевото лъчене и затопляне през лятото , това е доказано хиляди пъти но някой няма финансов интерес за да се приложи

    Коментиран от #72

    12:27 26.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 напротив

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "вместо да спирате автомобилите":

    Дори платната с по две ленти в посока да станат с по една лента и по средата да има дървета, за да се спрат безумните изпреварвания.

    12:34 26.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове