От ИТН поискаха оставката на земеделския министър Христанов

От "Има такъв народ" (ИТН) прочетоха от парламентарната трибуна декларация с информация за служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов и негови назначения и призоваха президента Илияна Йотова да поиска оставката му, предават от БТА.
След като разкрихме случая със Стоил Цицелков и успяхме да прекратим участието му в изпълнителната власт, е ред да изложим малко информация за друг представител в изпълнителната власт - господин Иван Христанов - министърът на народа, както сам се титулува в интернет, посочи заместник-председателят на парламентарната група на ИТН Станислав Балабанов, който прочете декларацията от трибуната на Народното събрание.
"Като заместник-министър в правителството на Кирил Петков, Иван Марков Христанов, в чийто ресор е Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) има огромни интереси в производството на храни и в извършването на лабораторни проби. Това обяснява огромният му личен хъс да бъде преустановена дейността на конкурентната му лаборатория за изследване на пестициди, намираща се на границата с Турция и от тази негова амбиция ясно личат корпоративните семейни интереси на Христанови", каза депутатът от ИТН. Той отбеляза, че след продажбата на фирмата за кредити, съпругата на Христанов - Ива Палма, се ориентира към дейности, свързани с производството на храни и към фирма за произвеждане на лабораторни изследвания.
Но нека видим и назначенията на Христанов от момента на встъпването му в длъжност вече като министър в служебното правителство на Андрей Гюров. В първите си дни на служба Христанов назначава лицето Ангел Мавровски за изпълнителен директор на БАБХ, посочи Балабанов. Той цитира информация от сайта "Струма нюз", според която в Търговския регистър на името на Мавровски са регистрирани няколко фирми, сред които и "Мавровски ВЕТ" ЕООД, която развива дейност в сферата на ветеринарномедицинските услуги, търговията с ветеринарни препарати и оборудване, както и широк спектър от други търговски и консултантски дейности. Все сфери, които попадат пряко в обхвата на ресора, за който се обсъжда назначението, коментира Станислав Балабанов.
"Според медията особено внимание буди факта, че в период, когато Мавровски е заемал поста заместник-изпълнителен директор в БАБХ, дружеството му отчита най-високи обороти. След освобождаването му от длъжността дейността във фирмата рязко намалява", посочи депутатът от ИТН и попита дали има потенциален конфликт на интереси.
На служебния ни имейл постъпи информация за господин Мавровски, че докато извършват дейност по договори с държавата чрез неговата фирма, има доклади от няколко областни дирекции, че не си е вършил работата и не е слагал ваксини, а си ги е попълнил като сложени и че докато е заемал държавна служба, от Инспектората е имал проверка, че за една година има пет тона гориво уж за командировки, само че без командировъчни", каза Станислав Балабанов. "Или да опровергае тази информация с документи, или да подава оставка заедно с Христанов незабавно", призова депутатът.
До момента единственото, което Иван Христанов прави, е да трудоустроява хора от своята партия, както и свои приятели на сладки държавни длъжности, коментира Балабанов. Той даде пример с назначаването като заместник-министър на бившия заместник-председател на партия "Единение" Ивана Мурджева, която ще отговаря за всички европейски средства. Ивана Мурджева е член на Българската асоциация по семейно планиране и забележете, сексуално здраве, това е поредното НПО (неправителствена организация), посочи Балабанов. "Значи Христанов си има лична негова Кобилкина, която ще отговаря за европейските средства", коментира депутатът.
Президентът Йотова сама спомена, че има резерви към няколко министри, които ще наблюдава внимателно, припомни Станислав Балабанов и обърна внимание на настоящата декларация за Христанов. След всички тези факти би било логично, госпожо Йотова, позицията ви да бъде една единствена - да поискате оставката му, заяви Балабанов.
1 Тоя
Коментиран от #5, #35, #74, #94
11:07 26.02.2026
3 Промяна
11:08 26.02.2026
4 мунчо в затвора!
Коментиран от #19, #99
11:08 26.02.2026
6 Последния Софиянец
11:10 26.02.2026
7 Дориана
Коментиран от #15, #78
11:10 26.02.2026
9 Роден в НРБ
11:10 26.02.2026
10 Разследващи жу
11:10 26.02.2026
11 Зрител
11:10 26.02.2026
12 Промяна
11:11 26.02.2026
13 Иван Кючуков
ИТН са мъртви и техните “бъртвежи от отвъдното” дори не са интересни за коментар.
Последно сбогом, слуги на Пеевски.
11:12 26.02.2026
14 Дедо Мраз
Коментиран от #27
11:12 26.02.2026
16 Гол Охлюв
Коментиран от #98, #100
11:12 26.02.2026
17 Трол
11:13 26.02.2026
19 Дориана
До коментар #4 от "мунчо в затвора!":Точно обратното. ИТН се сриват надолу падат на 1 %. и субсидията за тях отпада. Агресията и озлоблението към опонентите ги прави безпомощни.
Коментиран от #33, #51
11:13 26.02.2026
20 Нито глас за украинците от ППДБ!
Коментиран от #101
11:14 26.02.2026
21 Иван
11:14 26.02.2026
22 Сатана Z
1- ПП
2- ИТН ( чалга отрепки ,крадци ,лъжци и продажници)
3- ДПС на пеевски
4- ГЕРБ
5- Възраждане изкуствен проект
БСП - олигарси с цел грабеж
11:14 26.02.2026
23 Мдаааа
11:14 26.02.2026
24 Някакви
11:14 26.02.2026
25 9689
11:14 26.02.2026
26 чрез нпо
11:15 26.02.2026
27 Промяна
До коментар #14 от "Дедо Мраз":Я ГЛЕДАЙ ТОЗИ СЪС СПЕЦИАЛНИГЕ ПОТРЕБНОСТИ МАФИОТОТОДАИМА ЕДНИ ЧЕРВИНИ ОЛИГАРСИ КОИТО НАИСТИНА ПРЕВЗЕХА ВЛАСТТА ТОВА Е МАФИОТОООО ГЮРОВОТО НАЗНАЧЕНО ОТ РАДЕВОТО ХАХАХА ТОВА И СЛЕПИТЕ ВЕЧЕ ГО ВИЖДАТ МАФИОТЖОО
11:15 26.02.2026
28 Единствения лидер Радостин Василев
ПП/ДБ вдигнаха шоково пенсиите и в момента средната е 1215 лв.,максимална пенсия 4800 лв. а има 2 млн.и 120 хиляди пенсионери а работещите са също толкова! Откъде пари ? От заеми разбира се!
ГЕРБ - ИТН - БСП под командването на пееев свиня вдигна миналата година заплати на търтеи полицаи ,военни и 420 хиляди администрация със 70 процента!
Откъде пари? От заеми разбира се!
Затова инфлацията е галопираща а заемите на държавата са 56 милиарда евро ( 110 милиарда лева).
А всички активи на държавата ( валутен и фискален резерв ,влогове на гражданите и задължителните резерви на банките) са 104 милиарда лева. България е в реален фалит!
Единствената надежда и лъч за спасение е партия МЕЧ!
11:15 26.02.2026
29 Гтревс
11:16 26.02.2026
30 Не е за учудване
11:16 26.02.2026
31 Античалгар
11:16 26.02.2026
32 ккк
11:17 26.02.2026
33 Промяна
До коментар #19 от "Дориана":Я ТАЗИ ПРЕВРАТАДЖИЙКА ЛЪЖЕ НАГЛЕЕ МРАЗИ ВСИЧКО И ВСИЧКИ
Коментиран от #42
11:17 26.02.2026
34 A ВИЕ КАКВО ПРАВИХТЕ
Коментиран от #40
11:17 26.02.2026
35 Доктор
До коментар #1 от "Тоя":Съгласен съм, че е елементарно и амбицизно мекере, но в този случай ИТН са прави.
11:17 26.02.2026
36 Дориана
До коментар #15 от "Промяна":ИТН се доказаха като най- вредната партия в Парламента предала избирателите си и съюзила се с Борисов и Пеевски. Дори се опитаха чрез Борисов да въведат в България пълзяща диктатура, но Борисов ги отсвири. За това сега са много гневни и проявяват злоба към всички.
Коментиран от #69
11:18 26.02.2026
37 Морски
11:18 26.02.2026
38 колю
11:18 26.02.2026
40 Промяна
До коментар #34 от "A ВИЕ КАКВО ПРАВИХТЕ":ШИШИ МИШИ КИШИ А ПЕТРОХАНЦИТЕ ИЗВРАТЕНЯЦИ САБОТАЖНИЦИ КАКВИ СА
Коментиран от #107
11:19 26.02.2026
41 Стойчо
Коментиран от #76
11:21 26.02.2026
42 Дориана
До коментар #33 от "Промяна":Иди да си пиеш лекарствата за успокоение. Унищожаваме и освобождаваме България от корупцията и мафията.
Коментиран от #60, #68
11:21 26.02.2026
43 Коиловци брадърс
11:21 26.02.2026
44 Най-гнусния Зулус на Света
11:21 26.02.2026
45 евалата чалгопитеци
11:21 26.02.2026
46 това министерство е от най-мафиотските
11:22 26.02.2026
47 Само да попитам
11:22 26.02.2026
48 гахах
11:22 26.02.2026
49 Реалист
Коментиран от #54
11:22 26.02.2026
50 ххдджбх
11:23 26.02.2026
51 мунчо в затвора!
До коментар #19 от "Дориана":Срив има при ППДБ - от 17% при протестите до 10,9% сега, а след петроханската секта до изборите ще падат още.ИТН ще влязат, няма да влязат подметките на мунчо от БСП,Меч, Величие и АПС.
11:23 26.02.2026
52 дали ще я даде
11:25 26.02.2026
53 БеГемот
11:25 26.02.2026
54 мунчо в затвора!
До коментар #49 от "Реалист":Кокорчовците и мирчевците, тия прислужници на мунчо, са много по-гадни от чалгарите.ИТН наритаха мунчо, а ППДБ му полегнаха в скута.
11:26 26.02.2026
55 ьилпий
11:27 26.02.2026
56 баце
11:27 26.02.2026
57 Емигрант
Коментиран от #64
11:29 26.02.2026
58 Така е
11:30 26.02.2026
59 българин
Коментиран от #62
11:32 26.02.2026
60 Промяна
До коментар #42 от "Дориана":ТИ СИ ТАКА НАРЕЧЕНАТА И ЦИТИРАНА ОТ ТЕБ МА ФИЯ ПРЕВРАТАДЖИЙКА СИ И В ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ РАНО ИЛИ КЪСНО ТАКИВА КАТО ТЕБ И ТВОИТЕ САБОТАЖНИЦИ ЩЕ ОТГОВАРЯТЕ ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗАКОНИ
11:33 26.02.2026
61 Историк
Коментиран от #81
11:33 26.02.2026
62 Промяна
До коментар #59 от "българин":АМА ТИ СИ КИРЛИВАТА РИЗА НА ПЕТРОХАНЦИ А ТОЗИ ПЛЕВЕНСКИЯТ Е ГРОЗЕН ЛЪЖЕЦ ОСТАВКА НА ЦЯЛОТО ГЮРОВО СЛУГИНАЖКО ОЛИГОРХИЧНО
11:34 26.02.2026
63 Истината
11:34 26.02.2026
64 българин
До коментар #57 от "Емигрант":червени боклуци
Коментиран от #79
11:34 26.02.2026
65 Тия клошари
11:34 26.02.2026
66 Опа
11:34 26.02.2026
67 Срам
Коментиран от #73
11:35 26.02.2026
68 😂😂😂
До коментар #42 от "Дориана":Не се занимавай, тоя е платен трол и затова го зариват с минуси
11:36 26.02.2026
69 Промяна
До коментар #36 от "Дориана":НИЩОТО ДИКТАТУРА Е СЕГА ОТ СЛУЖЕБНИТЕ СЛУГИ НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ НАЗНАЧЕНИ ОТ ПРЕЗИДЕНСТВОТО БЕЗ .ЛЕГИТИМНО ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТ ТОВА Е ДИКТАТУРА
11:36 26.02.2026
71 Един друг
Коментиран от #75
11:36 26.02.2026
72 Руснаков
Коментиран от #82
11:37 26.02.2026
74 Мхм
До коментар #1 от "Тоя":Тоя е въздуха над главата на зулуса
Коментиран от #80
11:38 26.02.2026
76 Промяна
До коментар #41 от "Стойчо":А ТИ СИ ПЛАТЕН САБОТАЖНИК НА ЧЕРВЕНИТЕ О.ЛИГАРСИ НА ПЕТРОХАНЦИ НА РАДЕВ ДА ЗМИЯТА Е ЧЕРВЕНАТА ОЛИГАРХИЯ КОЯТО БЕЗ ИЗБОРИ ПРЕВЗЕ ВЛАСТТА И СЕГА ВИЛНЕЕ ТУК
11:40 26.02.2026
77 Герп боклуци
11:40 26.02.2026
78 Знем всичко
До коментар #7 от "Дориана":А мунчо като какъв е със своето гуру копринката, или нашите разбойници са по-добри от вашите!🤣🤣🤣
11:41 26.02.2026
79 Емигрант
До коментар #64 от "българин":Съгласен ! НЧБ - Нагли Червени Боклуци !
11:41 26.02.2026
80 Промяна
До коментар #74 от "Мхм":ОТКЪДЕ ИЗЛЯЗОХА ТУК БЕЗДЕЛНИЦИ БЕЗРАБОТНИ ДА ЗАЩИТАВАТ ИЗВРАТЕНЯЦИТЕ ПЕТРОХАНЦИТЕ ЧЕСТНИТЕ ФАЛШИФИКАТИ ГЮРОВИ
11:42 26.02.2026
81 Промяна
До коментар #61 от "Историк":ГЮРОВИТЕ СЛУГИ НАЗНАЧЕНИ С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ БЕЗ ИЗБОРИ ВЪН И С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА ПРЕЗИДЕНСТВОТО БЕЗ ПРЕЗИДЕНТ ПОГРОМ НАД БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА
Коментиран от #86
11:44 26.02.2026
82 Дориана
До коментар #72 от "Руснаков":Точно така ! Партии като ИТН и БСП ОЛ, които предадоха своите избиратели в името на властта, която им се услади нямат място в Парламента. Излизат от Парламента.
11:45 26.02.2026
83 Как
11:45 26.02.2026
84 Пешо
11:45 26.02.2026
85 Злодеи под слънцето
11:45 26.02.2026
86 Дориана
До коментар #81 от "Промяна":Сега за ужас на ИТН ще се проведат честни и прозрачни избори. И за техен още по- голям ужас макар, че орязаха секциите ще има бум на гласуващи с висока избирателна активност , която ще свали ИТН на 1 %.
Коментиран от #106
11:48 26.02.2026
87 Ей чалгари
11:50 26.02.2026
88 Ктр
11:51 26.02.2026
89 Леле
11:56 26.02.2026
90 Дзак
Коментиран от #97
11:58 26.02.2026
91 айдеде
- Мухльо е този, на който жена му, всеки месец му взема цялата заплата, а истинския мъж сам си я дава!
12:06 26.02.2026
92 Тези вече са жалки
12:08 26.02.2026
93 Колко са предсказуеми
12:12 26.02.2026
94 Ти да видиш
До коментар #1 от "Тоя":Клявка, клявака, ама с факти. А те - фактите (не само в този случай), са все срещу кафявата жълтопаветщина - Професиналните Протестъри и ДБ-или.
12:13 26.02.2026
95 Бай Араб
12:14 26.02.2026
96 Айде стига бе
12:15 26.02.2026
97 ХАХАХА
До коментар #90 от "Дзак":Палавите Престъпници и ДБ-илите хора ли са?
12:15 26.02.2026
98 Бай Араб
До коментар #16 от "Гол Охлюв":Гол охлюв ,ама ти гласува за тях,не се прави сега на ощипан .
Коментиран от #102
12:16 26.02.2026
100 Бай Араб
До коментар #16 от "Гол Охлюв":Искаш ли да позная от първия път сега за кого ще гласуваш ?
12:21 26.02.2026
101 Арни
До коментар #20 от "Нито глас за украинците от ППДБ!":Никой не те е вързал да стоиш в ЕС. Путин дори даде виза на всеки, който иска да се засели при него. Ти какво чакаш още, хайде марш в демократична Русия, само внимавай, какво приказваш, че там за един виц има 5 години лагер.
12:21 26.02.2026
102 Балабанчо
До коментар #98 от "Бай Араб":Е пътник и затова много се ерчи за последно в парламента. Тия сценаристи са голем смех за България.
Коментиран от #103
12:23 26.02.2026
103 Верно бе брато!
До коментар #102 от "Балабанчо":Слави, Тошко, Балабанов стига са се излагали в парламента.
Коментиран от #104
12:26 26.02.2026
104 Чефо
До коментар #103 от "Верно бе брато!":Тоя Балабанов е много нагъл и грозен. Дано не се показва повече . Ще гласувам този път само за да ги няма ИТН.
12:28 26.02.2026
105 Стига!
12:30 26.02.2026
106 Промяна
До коментар #86 от "Дориана":НИЩОТО АМА ЛЪЖЕШ НАГЛЕЕШ ФАЛШИФИКАЦИЯ АЛА БАЛА С НАШЕ МВР С ТЕРОР С НАСИЛИЕ С МАДУРОВКИТЕ НАШИТЕ В ТЪМНАТА СТАЯ АЛАБАЛАТА ПРАВЯТ РЕДОВНИ ПРЕВРАТАДЖИЙКА СИ
12:35 26.02.2026
107 С ТЕБ НЕ МИ СЕ ЗАНИМАВА ..
До коментар #40 от "Промяна":И за кой ли път ти пиша чети ЧЕТИ КАКВО ПИША. НЕ СЪМ НИТО ЗА ВАС НИТО ЗА ОНИЯ. ПИСАХ ВСИЧКИ СТЕ ФАНИ ЕДНИТЕ УДАРИ ДРУГИТЕ ДОКАТО СЕ СВЪРШАТ И ШИШИ И ТУУПИ И КИРЧООФЦИТЕ И итн и БСП ииии. ЧЕТЕТЕ БРЕ ХОРА.
12:37 26.02.2026
108 ха ха
12:39 26.02.2026
109 Мн нафукан
12:44 26.02.2026