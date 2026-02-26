Вземете 50% отстъпка за хостинг от

От ИТН поискаха оставката на земеделския министър Христанов

От ИТН поискаха оставката на земеделския министър Христанов

26 Февруари, 2026 11:04 2 683 109

  • итн-
  • оставка-
  • земеделски министър-
  • иван христанов

До момента единственото, което Иван Христанов прави, е да трудоустроява хора от своята партия, както и свои приятели на сладки държавни длъжности, коментира Станислав Балабанов

От ИТН поискаха оставката на земеделския министър Христанов - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От "Има такъв народ" (ИТН) прочетоха от парламентарната трибуна декларация с информация за служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов и негови назначения и призоваха президента Илияна Йотова да поиска оставката му, предават от БТА.

След като разкрихме случая със Стоил Цицелков и успяхме да прекратим участието му в изпълнителната власт, е ред да изложим малко информация за друг представител в изпълнителната власт - господин Иван Христанов - министърът на народа, както сам се титулува в интернет, посочи заместник-председателят на парламентарната група на ИТН Станислав Балабанов, който прочете декларацията от трибуната на Народното събрание.

"Като заместник-министър в правителството на Кирил Петков, Иван Марков Христанов, в чийто ресор е Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) има огромни интереси в производството на храни и в извършването на лабораторни проби. Това обяснява огромният му личен хъс да бъде преустановена дейността на конкурентната му лаборатория за изследване на пестициди, намираща се на границата с Турция и от тази негова амбиция ясно личат корпоративните семейни интереси на Христанови", каза депутатът от ИТН. Той отбеляза, че след продажбата на фирмата за кредити, съпругата на Христанов - Ива Палма, се ориентира към дейности, свързани с производството на храни и към фирма за произвеждане на лабораторни изследвания.

Но нека видим и назначенията на Христанов от момента на встъпването му в длъжност вече като министър в служебното правителство на Андрей Гюров. В първите си дни на служба Христанов назначава лицето Ангел Мавровски за изпълнителен директор на БАБХ, посочи Балабанов. Той цитира информация от сайта "Струма нюз", според която в Търговския регистър на името на Мавровски са регистрирани няколко фирми, сред които и "Мавровски ВЕТ" ЕООД, която развива дейност в сферата на ветеринарномедицинските услуги, търговията с ветеринарни препарати и оборудване, както и широк спектър от други търговски и консултантски дейности. Все сфери, които попадат пряко в обхвата на ресора, за който се обсъжда назначението, коментира Станислав Балабанов.

"Според медията особено внимание буди факта, че в период, когато Мавровски е заемал поста заместник-изпълнителен директор в БАБХ, дружеството му отчита най-високи обороти. След освобождаването му от длъжността дейността във фирмата рязко намалява", посочи депутатът от ИТН и попита дали има потенциален конфликт на интереси.

На служебния ни имейл постъпи информация за господин Мавровски, че докато извършват дейност по договори с държавата чрез неговата фирма, има доклади от няколко областни дирекции, че не си е вършил работата и не е слагал ваксини, а си ги е попълнил като сложени и че докато е заемал държавна служба, от Инспектората е имал проверка, че за една година има пет тона гориво уж за командировки, само че без командировъчни", каза Станислав Балабанов. "Или да опровергае тази информация с документи, или да подава оставка заедно с Христанов незабавно", призова депутатът.

До момента единственото, което Иван Христанов прави, е да трудоустроява хора от своята партия, както и свои приятели на сладки държавни длъжности, коментира Балабанов. Той даде пример с назначаването като заместник-министър на бившия заместник-председател на партия "Единение" Ивана Мурджева, която ще отговаря за всички европейски средства. Ивана Мурджева е член на Българската асоциация по семейно планиране и забележете, сексуално здраве, това е поредното НПО (неправителствена организация), посочи Балабанов. "Значи Христанов си има лична негова Кобилкина, която ще отговаря за европейските средства", коментира депутатът.

Президентът Йотова сама спомена, че има резерви към няколко министри, които ще наблюдава внимателно, припомни Станислав Балабанов и обърна внимание на настоящата декларация за Христанов. След всички тези факти би било логично, госпожо Йотова, позицията ви да бъде една единствена - да поискате оставката му, заяви Балабанов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя

    106 15 Отговор
    Тоя надут пуяк докога ще клявка, пълен въздухар.

    Коментиран от #5, #35, #74, #94

    11:07 26.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Промяна

    19 45 Отговор
    ДА ТАКА Е ТОВА Е ПЛЕВИНСКИ ЛЪЖЛЬО КОЙТО СЕ СМЯТА ЗА ТОВА КОЕТО НЕ Е НАЗНАЧЕН Е ВЪН НЕЩОПРАВ Е

    11:08 26.02.2026

  • 4 мунчо в затвора!

    16 88 Отговор
    Всички партии в НС трябва да поискат оставката на тоя наглец, защото има пълен санитарен кордон срещу хунтата на Гюров, както и оставката на целия кабинет.С войната си срещу шарлатаните ИТН печели много фенове и нищо чудно на изборите чалгарите и шарлатаните да са с по 8%.

    Коментиран от #19, #99

    11:08 26.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    59 9 Отговор
    Христанов е наш човек от протеста.Уволни шефа на БАБХ и спаси стадото на бай Рибан от Велинград.

    11:10 26.02.2026

  • 7 Дориана

    104 10 Отговор
    Смях в залата ! Точно Балабанов, който беше освиркан и замерян от протестиращите, Слави Трифонов, който се криеше от протестите не можаха да се примирят, че времето им на патерица на Пеевски и Борисов свърши. Знаят, че ИТН излизат от Парламента и неистово провокират всевъзможни конфликти типично по Бай Ганьовски да омаскари опонентите си.Те доказаха, че са вредна за народа партия , която подкрепяше с всички сили мафията, корупцията, олигархията , полицейщината, рекетите и политическите затворници, чиито създадели и проводници бяха Пеевски и Борисов. Смешно и нелепо е точно те да говорят за корупция срещу опонентите си. Знаят, че ако не откраднат и не фалшифицират изборите са вън от Парламента.Поведението им говори за безпомощност съчетана с неистова злоба.

    Коментиран от #15, #78

    11:10 26.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Роден в НРБ

    23 36 Отговор
    А така, бой по соята. И без това ИТН не се предвижда да влязат, ама поне да свършат нещо полезно на края

    11:10 26.02.2026

  • 10 Разследващи жу

    12 54 Отговор
    Започвам да ги слушам тези чалгари.В сравнени с умрелите журналисти който само разлайват,тези в десетката.

    11:10 26.02.2026

  • 11 Зрител

    74 12 Отговор
    ИТН никога не са били ефективни или компетентни в която и да е сфера, но на този етап те са изцяло и съзнателно вредни за държавата и политическия живот.

    11:10 26.02.2026

  • 12 Промяна

    8 22 Отговор
    А РАДЕВ СТОИ В ЗАСАДА МЕСИЯТА БОБОЦИ ПЕТРОХАНЦИ ВСИЧКИ ЗАЕДНО ЦЯЛАТА ВЛАСТ ТЪРСЯТ ИСКАТ БЕЗ ИЗБОРИ

    11:11 26.02.2026

  • 13 Иван Кючуков

    63 7 Отговор
    Балабанов е представител на политичиска формация, която е покойник.
    ИТН са мъртви и техните “бъртвежи от отвъдното” дори не са интересни за коментар.
    Последно сбогом, слуги на Пеевски.

    11:12 26.02.2026

  • 14 Дедо Мраз

    62 6 Отговор
    Мафията е активирала целия ресурс с който разполага. Знаят, че ИТН изгаря на следващите избори и ги използват максимално като за последно.

    Коментиран от #27

    11:12 26.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гол Охлюв

    48 4 Отговор
    Дори и гол охлюв има повече мозък и достойнство от този. Тези няма човек в България, който да не се изхрачи върху тях като ги види.

    Коментиран от #98, #100

    11:12 26.02.2026

  • 17 Трол

    7 18 Отговор
    Преди Линда ни готвеше екологични козунаци, а сега Ива ще ни готви диетични курабийки.

    11:13 26.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дориана

    46 8 Отговор

    До коментар #4 от "мунчо в затвора!":

    Точно обратното. ИТН се сриват надолу падат на 1 %. и субсидията за тях отпада. Агресията и озлоблението към опонентите ги прави безпомощни.

    Коментиран от #33, #51

    11:13 26.02.2026

  • 20 Нито глас за украинците от ППДБ!

    9 26 Отговор
    В момента лама Гюро Кюмюро и компания украинстващи шopошoиди правят преврат с кадифени ръкавици и смятат да ни оправят с 300 до пълната федерализация на фашисткия ЕС!

    Коментиран от #101

    11:14 26.02.2026

  • 21 Иван

    25 3 Отговор
    Тези вече се н.........

    11:14 26.02.2026

  • 22 Сатана Z

    22 8 Отговор
    Най големите боклуци в Българското политическо пространство! Степенувам-
    1- ПП
    2- ИТН ( чалга отрепки ,крадци ,лъжци и продажници)
    3- ДПС на пеевски
    4- ГЕРБ
    5- Възраждане изкуствен проект
    БСП - олигарси с цел грабеж

    11:14 26.02.2026

  • 23 Мдаааа

    39 8 Отговор
    Този тумор - ИТН на Учиндолеца се оказа най-комунистическото образувание от 1989. Какво ли ще правят ако им секне кранчето. Пълни олигофрени! Славчо вземи си ги тия идиоти и си ги дръж за каипката, че са като бесни кучета!

    11:14 26.02.2026

  • 24 Някакви

    32 5 Отговор
    социопати , сбирщина от къде ли не , махленски език и гнусни тъпни , фалшиви и некомпетентни същества ! Какво правят каква мизерници изобщо в Парламента ? Да се разкарват и да не го мърсят , да не висят с маса разходи на джоба на българските граждани.

    11:14 26.02.2026

  • 25 9689

    37 4 Отговор
    Балабанка,търси си работа.

    11:14 26.02.2026

  • 26 чрез нпо

    14 2 Отговор
    Тия са точно за това във властта - да разчистят пътя пред фирмите си под прикритието на красиви намерения за обществено полезни мероприятия.

    11:15 26.02.2026

  • 27 Промяна

    4 18 Отговор

    До коментар #14 от "Дедо Мраз":

    Я ГЛЕДАЙ ТОЗИ СЪС СПЕЦИАЛНИГЕ ПОТРЕБНОСТИ МАФИОТОТОДАИМА ЕДНИ ЧЕРВИНИ ОЛИГАРСИ КОИТО НАИСТИНА ПРЕВЗЕХА ВЛАСТТА ТОВА Е МАФИОТОООО ГЮРОВОТО НАЗНАЧЕНО ОТ РАДЕВОТО ХАХАХА ТОВА И СЛЕПИТЕ ВЕЧЕ ГО ВИЖДАТ МАФИОТЖОО

    11:15 26.02.2026

  • 28 Единствения лидер Радостин Василев

    7 16 Отговор
    На политическа формация който не е проект и зависим от мафията и олигархията Радостин Василев!
    ПП/ДБ вдигнаха шоково пенсиите и в момента средната е 1215 лв.,максимална пенсия 4800 лв. а има 2 млн.и 120 хиляди пенсионери а работещите са също толкова! Откъде пари ? От заеми разбира се!
    ГЕРБ - ИТН - БСП под командването на пееев свиня вдигна миналата година заплати на търтеи полицаи ,военни и 420 хиляди администрация със 70 процента!
    Откъде пари? От заеми разбира се!
    Затова инфлацията е галопираща а заемите на държавата са 56 милиарда евро ( 110 милиарда лева).
    А всички активи на държавата ( валутен и фискален резерв ,влогове на гражданите и задължителните резерви на банките) са 104 милиарда лева. България е в реален фалит!
    Единствената надежда и лъч за спасение е партия МЕЧ!

    11:15 26.02.2026

  • 29 Гтревс

    18 2 Отговор
    Дебелото девствениче вие на умряло, че вече няма пържоли за целулитчето му ахааааахахаха

    11:16 26.02.2026

  • 30 Не е за учудване

    5 17 Отговор
    ПП и ДБ са партия на единият кръг на мафията и се борят за усвояване на държавата. Затова и сега стават чистки и назначения. Всичко около ПП и ДБ са лъжи, кражби и схеми!

    11:16 26.02.2026

  • 31 Античалгар

    23 4 Отговор
    ИТН здраво нагазиха в схемите и влиянието на Пеевски и Ко, но...нямат никакъв шанс за следващия парламентарен, комедиен сериал!

    11:16 26.02.2026

  • 32 ккк

    15 4 Отговор
    ама тези много взеха да искат , и ние искахме от тях 1 год , а те слугуваха на Д-то без да им е проблем това , сега нека си искат

    11:17 26.02.2026

  • 33 Промяна

    5 9 Отговор

    До коментар #19 от "Дориана":

    Я ТАЗИ ПРЕВРАТАДЖИЙКА ЛЪЖЕ НАГЛЕЕ МРАЗИ ВСИЧКО И ВСИЧКИ

    Коментиран от #42

    11:17 26.02.2026

  • 34 A ВИЕ КАКВО ПРАВИХТЕ

    4 7 Отговор
    ВЪВ СКУТА НА ШИША ОБСЕБИЛ ВСИЧКО ЗА ВАШИТЕ ОБЛАГИ И НАЙ ВЕЧЕ СЪДА СЛУЖБИ ПРОКУРАТУРАТА ТУУУ ТУУ ЛУПА ОБСЕБИЛ АДМИНИСТРАЦИЯТА КМЕТОВЕ МИН СЪВЕТ. ЕДИНИЯ И ДРУГИЯ СЕ ЗАСТРАХОВАТ ОТ БЪДЕЩИ АРЕСТИ СЛЕДСТВИЕ СЪД И ВИЕ ИМ ПОМАГАХТЕ. СЕГА И ТЕЗИ ОТ СЪЩОТО НО САМО ЗА ДВА МЕСЕЦА. ФАНИ ЕДНИТЕ БЛЪСНИ УДАРИ ДРУГИТЕ. И ТАКА 36 ГОДИНИ.

    Коментиран от #40

    11:17 26.02.2026

  • 35 Доктор

    3 14 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя":

    Съгласен съм, че е елементарно и амбицизно мекере, но в този случай ИТН са прави.

    11:17 26.02.2026

  • 36 Дориана

    20 3 Отговор

    До коментар #15 от "Промяна":

    ИТН се доказаха като най- вредната партия в Парламента предала избирателите си и съюзила се с Борисов и Пеевски. Дори се опитаха чрез Борисов да въведат в България пълзяща диктатура, но Борисов ги отсвири. За това сега са много гневни и проявяват злоба към всички.

    Коментиран от #69

    11:18 26.02.2026

  • 37 Морски

    17 1 Отговор
    Змията когато умира най много хапе!

    11:18 26.02.2026

  • 38 колю

    4 8 Отговор
    Защо слагат шамани и в земеделието? Вижда се че е непригоден!

    11:18 26.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Промяна

    2 9 Отговор

    До коментар #34 от "A ВИЕ КАКВО ПРАВИХТЕ":

    ШИШИ МИШИ КИШИ А ПЕТРОХАНЦИТЕ ИЗВРАТЕНЯЦИ САБОТАЖНИЦИ КАКВИ СА

    Коментиран от #107

    11:19 26.02.2026

  • 41 Стойчо

    11 3 Отговор
    Когато умира, змията хапе най-силно. Самодейците от ИТН , подсилени с компроматите от Делян Магнитски, се взеха насериозно

    Коментиран от #76

    11:21 26.02.2026

  • 42 Дориана

    10 2 Отговор

    До коментар #33 от "Промяна":

    Иди да си пиеш лекарствата за успокоение. Унищожаваме и освобождаваме България от корупцията и мафията.

    Коментиран от #60, #68

    11:21 26.02.2026

  • 43 Коиловци брадърс

    9 1 Отговор
    итн се оказаха най-долните помиярти

    11:21 26.02.2026

  • 44 Най-гнусния Зулус на Света

    11 2 Отговор
    Брат я питай аверчето Най-ниския Зулус на света, как върви продажбата на ток от Отрочето му на Българските пенсионери. Абе верно, къде е Най-дългия Зулус на света???

    11:21 26.02.2026

  • 45 евалата чалгопитеци

    5 3 Отговор
    Как е Промената? За това ли скачахте по площатите в декемврийския студ?

    11:21 26.02.2026

  • 46 това министерство е от най-мафиотските

    14 4 Отговор
    Браво на Иван Христанов. Трябва колкото може по-бързо да изчисти това министерство от мафията, която от години го е завзела и точи еврофондове и държавни пари

    11:22 26.02.2026

  • 47 Само да попитам

    3 6 Отговор
    Без да са спечелили избори ПУДЕЛИТЕ направиха правителство Нямаше ли от останалите които заявиха желание да направят служебно правителство по достойни хора Нали Гюро е следствен в момента/ Браво на чорапа и чорапогашника

    11:22 26.02.2026

  • 48 гахах

    9 2 Отговор
    Тоз с квадратната глава хахах

    11:22 26.02.2026

  • 49 Реалист

    13 3 Отговор
    ИТН ! Най-голямото разочарование ! И продължават да копаят надолу . А преди година им бях фен . Спрете да се излагате повече , ако ви е останала капчица достойнство . Слугинажа не е политика .

    Коментиран от #54

    11:22 26.02.2026

  • 50 ххдджбх

    4 1 Отговор
    Народа чака Боби Сарафов да ви вкара по затвори и мини

    11:23 26.02.2026

  • 51 мунчо в затвора!

    3 10 Отговор

    До коментар #19 от "Дориана":

    Срив има при ППДБ - от 17% при протестите до 10,9% сега, а след петроханската секта до изборите ще падат още.ИТН ще влязат, няма да влязат подметките на мунчо от БСП,Меч, Величие и АПС.

    11:23 26.02.2026

  • 52 дали ще я даде

    0 5 Отговор
    това е нормално да разположиш хора с приятелство . петрохан така беше . събира будисти, християни , за помаци не съм сигурен , америка адвокат, счетоводител, пещерняк, ако съдим по снимките . а парите потичат. по 6 милиона за ивовците . скъпарски оръжия и техника за планината . монашески живот . 4-5 сигнала и нищо . после всеки се убива с неговото оръжие . с натривки потвърдили . сега кръга е стеснен до 12-13 души . а те са чисти . любящи самоубийците . в кемпера има 3 . няма шофьор . само калушев стреля . удря двамата и себе си . втори измира . трети е помощник гуруто . а заместник ламата е първи .

    11:25 26.02.2026

  • 53 БеГемот

    12 2 Отговор
    Итн приличат на шимпанзета с картечница....

    11:25 26.02.2026

  • 54 мунчо в затвора!

    2 8 Отговор

    До коментар #49 от "Реалист":

    Кокорчовците и мирчевците, тия прислужници на мунчо, са много по-гадни от чалгарите.ИТН наритаха мунчо, а ППДБ му полегнаха в скута.

    11:26 26.02.2026

  • 55 ьилпий

    5 2 Отговор
    Гутлабанов, преди да седне в парламента да го храни цяла България с по 10 евро на месец, е държал един микрофон на протестите и не е работил и 1 ден освен да прави като вятъра на Зулуса от Плевенските села. Няма професия, няма нищо. Нищо. И тоя некадърник и лъжец усеща че повече никога няма да излъже даже и жена си и няма да види никога парламент, сега всеки ден с другото жуже Тошко правят скандали и панаири. Мислят си че е останал някои глупак дето да ги слуша. Ами няма такива вече бре. Всички ви знаят какви сте лъжци. С мумията Славчо и цялата ви трупа е чудна как още не са ви заритали българите. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Много скоро ще ви изритат и никои повече няма нито да ви гледа нито да ви слуша глупостите. Ще връщате и парите от далавери.

    11:27 26.02.2026

  • 56 баце

    8 2 Отговор
    Тошко африкански чакърдача - ще внасят и министри от изтока

    11:27 26.02.2026

  • 57 Емигрант

    10 2 Отговор
    Ако има открита по-обидна дума от "наглеци" за тези чалга-кукли бих я използвал, но познанията ми са толкова, някой ако ми предложи друга ще я използвам !

    Коментиран от #64

    11:29 26.02.2026

  • 58 Така е

    12 0 Отговор
    Боклуците на Пеевски са активирани отново !

    11:30 26.02.2026

  • 59 българин

    7 2 Отговор
    Този хлевоуст плужек, заедно с тошко африкански скачат на всички, които вадят кирливите ризи, кражбите и мародерствата на шайката БКП управници и политици, не минава номерът, време е за посещение при бай Ставри.

    Коментиран от #62

    11:32 26.02.2026

  • 60 Промяна

    3 5 Отговор

    До коментар #42 от "Дориана":

    ТИ СИ ТАКА НАРЕЧЕНАТА И ЦИТИРАНА ОТ ТЕБ МА ФИЯ ПРЕВРАТАДЖИЙКА СИ И В ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ РАНО ИЛИ КЪСНО ТАКИВА КАТО ТЕБ И ТВОИТЕ САБОТАЖНИЦИ ЩЕ ОТГОВАРЯТЕ ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗАКОНИ

    11:33 26.02.2026

  • 61 Историк

    5 2 Отговор
    Чалгарите глашатаи на ДС-КГБ мафията в парламента имат списък на най-опасните за тяхното статукво министри, които не трябва да бъдат оставени да си вършат работата и да пречат на правителството да изпълнява конституционните си задължения. Задачата им е да създават хаос,да дават тон на простащина, цинизъм и наглост и да всяват омраза и те правят единствено това там, където не им е мястото. Правят го успешно,защото дават тон от трибуната на сборището,наречено парламент у нас за жалост , и другите пречещи на България уж политически партии под строй изпълняват задачите.

    Коментиран от #81

    11:33 26.02.2026

  • 62 Промяна

    1 6 Отговор

    До коментар #59 от "българин":

    АМА ТИ СИ КИРЛИВАТА РИЗА НА ПЕТРОХАНЦИ А ТОЗИ ПЛЕВЕНСКИЯТ Е ГРОЗЕН ЛЪЖЕЦ ОСТАВКА НА ЦЯЛОТО ГЮРОВО СЛУГИНАЖКО ОЛИГОРХИЧНО

    11:34 26.02.2026

  • 63 Истината

    9 1 Отговор
    БОКЛУК !!!!

    11:34 26.02.2026

  • 64 българин

    5 0 Отговор

    До коментар #57 от "Емигрант":

    червени боклуци

    Коментиран от #79

    11:34 26.02.2026

  • 65 Тия клошари

    11 1 Отговор
    На кой още не са поискали оставката? Я марш в ямата при диванаджията

    11:34 26.02.2026

  • 66 Опа

    10 1 Отговор
    А още нещо да иска ИТН . Щом скимтят, значи всичко е наред, нещата вървят в правилната посока.

    11:34 26.02.2026

  • 67 Срам

    9 2 Отговор
    ИТН ,има такива Боклуци !

    Коментиран от #73

    11:35 26.02.2026

  • 68 😂😂😂

    6 0 Отговор

    До коментар #42 от "Дориана":

    Не се занимавай, тоя е платен трол и затова го зариват с минуси

    11:36 26.02.2026

  • 69 Промяна

    2 6 Отговор

    До коментар #36 от "Дориана":

    НИЩОТО ДИКТАТУРА Е СЕГА ОТ СЛУЖЕБНИТЕ СЛУГИ НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ НАЗНАЧЕНИ ОТ ПРЕЗИДЕНСТВОТО БЕЗ .ЛЕГИТИМНО ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТ ТОВА Е ДИКТАТУРА

    11:36 26.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Един друг

    11 2 Отговор
    Глашатаите на Пеевски се обадиха.

    Коментиран от #75

    11:36 26.02.2026

  • 72 Руснаков

    10 2 Отговор
    Още малко Ви остана...повече такива грешки бълг.Народ няма да направи...Като се върна назад,какво доверие Ви се даде,но сценаристите за шоу не стават за НС...факт който се видя...

    Коментиран от #82

    11:37 26.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Мхм

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя":

    Тоя е въздуха над главата на зулуса

    Коментиран от #80

    11:38 26.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #41 от "Стойчо":

    А ТИ СИ ПЛАТЕН САБОТАЖНИК НА ЧЕРВЕНИТЕ О.ЛИГАРСИ НА ПЕТРОХАНЦИ НА РАДЕВ ДА ЗМИЯТА Е ЧЕРВЕНАТА ОЛИГАРХИЯ КОЯТО БЕЗ ИЗБОРИ ПРЕВЗЕ ВЛАСТТА И СЕГА ВИЛНЕЕ ТУК

    11:40 26.02.2026

  • 77 Герп боклуци

    7 2 Отговор
    Заешката уста защо не обясни за тестовете по 3 евро закупени на цени между 30 и 80 евро от силвидъртияпръч

    11:40 26.02.2026

  • 78 Знем всичко

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    А мунчо като какъв е със своето гуру копринката, или нашите разбойници са по-добри от вашите!🤣🤣🤣

    11:41 26.02.2026

  • 79 Емигрант

    1 2 Отговор

    До коментар #64 от "българин":

    Съгласен ! НЧБ - Нагли Червени Боклуци !

    11:41 26.02.2026

  • 80 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #74 от "Мхм":

    ОТКЪДЕ ИЗЛЯЗОХА ТУК БЕЗДЕЛНИЦИ БЕЗРАБОТНИ ДА ЗАЩИТАВАТ ИЗВРАТЕНЯЦИТЕ ПЕТРОХАНЦИТЕ ЧЕСТНИТЕ ФАЛШИФИКАТИ ГЮРОВИ

    11:42 26.02.2026

  • 81 Промяна

    2 5 Отговор

    До коментар #61 от "Историк":

    ГЮРОВИТЕ СЛУГИ НАЗНАЧЕНИ С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ БЕЗ ИЗБОРИ ВЪН И С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА ПРЕЗИДЕНСТВОТО БЕЗ ПРЕЗИДЕНТ ПОГРОМ НАД БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА

    Коментиран от #86

    11:44 26.02.2026

  • 82 Дориана

    4 2 Отговор

    До коментар #72 от "Руснаков":

    Точно така ! Партии като ИТН и БСП ОЛ, които предадоха своите избиратели в името на властта, която им се услади нямат място в Парламента. Излизат от Парламента.

    11:45 26.02.2026

  • 83 Как

    6 2 Отговор
    ИТН са смешници.Чалгаджии и клоуни!

    11:45 26.02.2026

  • 84 Пешо

    0 2 Отговор
    Егати и тоя ли е замесен в Петрохан.

    11:45 26.02.2026

  • 85 Злодеи под слънцето

    6 2 Отговор
    ИТН се изживяват нещо като звено за справедливост, т.е. екзекутори на служебния кабинет. А те са чистички като сълза, мили и възпитани, предани на България /разбирай Пеевски и Борисов/. Те искат да мислим за тях по този начин, а всъщност са една долна пасмина от безсрамни интересчии, насъсквани от един озлобен човек, който търси отмъщение и печалба. Би било най-добре за България, да получат на изборите 0 гласа, защото сега "татковците" им ще трябва да спасяват себе си.

    11:45 26.02.2026

  • 86 Дориана

    5 4 Отговор

    До коментар #81 от "Промяна":

    Сега за ужас на ИТН ще се проведат честни и прозрачни избори. И за техен още по- голям ужас макар, че орязаха секциите ще има бум на гласуващи с висока избирателна активност , която ще свали ИТН на 1 %.

    Коментиран от #106

    11:48 26.02.2026

  • 87 Ей чалгари

    3 3 Отговор
    Я неППротивоДебилствайте...!!!

    11:50 26.02.2026

  • 88 Ктр

    6 3 Отговор
    Тия изпускат кокала и съвсем побесняха

    11:51 26.02.2026

  • 89 Леле

    3 2 Отговор
    Балабанката е журналист - не му обръщайте внимание!

    11:56 26.02.2026

  • 90 Дзак

    3 0 Отговор
    Много хора смесват обществената с частната дейност.

    Коментиран от #97

    11:58 26.02.2026

  • 91 айдеде

    1 1 Отговор
    - Каква е разликата между истинския мъж и мухльото?
    - Мухльо е този, на който жена му, всеки месец му взема цялата заплата, а истинския мъж сам си я дава!

    12:06 26.02.2026

  • 92 Тези вече са жалки

    4 3 Отговор
    Изключително нескопосано действие от ИТН, както са повечето им , между другото. Пискат като ощипани булки, а не се усещат, че няКОЙ ги използва като маша, толкова са наивни! Будят у мен единствено съжаление.

    12:08 26.02.2026

  • 93 Колко са предсказуеми

    5 2 Отговор
    Е, няма такъв цирк! Точно когато Христанов съобщи, че ще разследва сериозно Магазини за хората, които всички знаем на КОЙ са, и всъщност никакви магазини не са, а просто щандове, точно в същото време куклите на конци ИТН се активираха да му искат отстраняването. Жалка работа братче....

    12:12 26.02.2026

  • 94 Ти да видиш

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя":

    Клявка, клявака, ама с факти. А те - фактите (не само в този случай), са все срещу кафявата жълтопаветщина - Професиналните Протестъри и ДБ-или.

    12:13 26.02.2026

  • 95 Бай Араб

    2 0 Отговор
    Пада другаря в смъртен бой

    12:14 26.02.2026

  • 96 Айде стига бе

    2 3 Отговор
    Някой трябва да му обясни на тоя,че се трудоустрояват само хора с ТЕЛК.Язък ,че е репортер в 7/8 и т.н. парламентарист.

    12:15 26.02.2026

  • 97 ХАХАХА

    3 1 Отговор

    До коментар #90 от "Дзак":

    Палавите Престъпници и ДБ-илите хора ли са?

    12:15 26.02.2026

  • 98 Бай Араб

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Гол Охлюв":

    Гол охлюв ,ама ти гласува за тях,не се прави сега на ощипан .

    Коментиран от #102

    12:16 26.02.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Бай Араб

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Гол Охлюв":

    Искаш ли да позная от първия път сега за кого ще гласуваш ?

    12:21 26.02.2026

  • 101 Арни

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Нито глас за украинците от ППДБ!":

    Никой не те е вързал да стоиш в ЕС. Путин дори даде виза на всеки, който иска да се засели при него. Ти какво чакаш още, хайде марш в демократична Русия, само внимавай, какво приказваш, че там за един виц има 5 години лагер.

    12:21 26.02.2026

  • 102 Балабанчо

    2 3 Отговор

    До коментар #98 от "Бай Араб":

    Е пътник и затова много се ерчи за последно в парламента. Тия сценаристи са голем смех за България.

    Коментиран от #103

    12:23 26.02.2026

  • 103 Верно бе брато!

    2 2 Отговор

    До коментар #102 от "Балабанчо":

    Слави, Тошко, Балабанов стига са се излагали в парламента.

    Коментиран от #104

    12:26 26.02.2026

  • 104 Чефо

    2 3 Отговор

    До коментар #103 от "Верно бе брато!":

    Тоя Балабанов е много нагъл и грозен. Дано не се показва повече . Ще гласувам този път само за да ги няма ИТН.

    12:28 26.02.2026

  • 105 Стига!

    2 3 Отговор
    Стига, Джебчия нагъл, патологичен клептоман и жалко чалгарско нищожество, стига! Ами, да свят ви се зави и побесняхте, че целакупният български народ изхпвърли омразното правителство на Тиквата и на Праесто, в което бяхте и вие, чалгарите на сакатия от Учиндол! Ами, ще изливаш кофи с помия по Христанов, къде на майка си чалгарска да вървиш! Христанов спря кранчето на "Капитан Андреево", откъдето течаха милиони чрез фирмата на ортака на сакатия учиндолец - супер престъпника и наркобарон Таки! Христанов спря кранчето и сактията превъртя, понеже и неговото чекмедже ще се изпразни! Вчера мазното чалгарско нищожество Балабан Клептомана с грозната и огромна бпадавица на мутрата отново развяваше в едно предаване снимки и писма, откраднати от нечии джобове!! Българи, видите ли някъде Балабана Джебчията, бягойти колкото можете по надалече и си пазете джобовете! Ще ви настиггне, и ще ги пребърка! Чалгарската сбирщина побесня и по друга причина и днес Клептомана Балабана упражняваше циничншя си и просташки език, като плюеше по Христанов, защото служебният финансов министър изнесе потресаваща информация за чудоввищна корупция на чалгарския здравен министър - дъртака Силви! Той ,българи, направил поръчка за тестове за онкоболни деца за 50 евро единия, като в аптеките един тест струва 3 евро! Можете ли да си представите по-гаден цинизъм от този на чалгарския дъртак - министър, българи, можете ли?! При това става дума за онкоболни деца!

    12:30 26.02.2026

  • 106 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "Дориана":

    НИЩОТО АМА ЛЪЖЕШ НАГЛЕЕШ ФАЛШИФИКАЦИЯ АЛА БАЛА С НАШЕ МВР С ТЕРОР С НАСИЛИЕ С МАДУРОВКИТЕ НАШИТЕ В ТЪМНАТА СТАЯ АЛАБАЛАТА ПРАВЯТ РЕДОВНИ ПРЕВРАТАДЖИЙКА СИ

    12:35 26.02.2026

  • 107 С ТЕБ НЕ МИ СЕ ЗАНИМАВА ..

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Промяна":

    И за кой ли път ти пиша чети ЧЕТИ КАКВО ПИША. НЕ СЪМ НИТО ЗА ВАС НИТО ЗА ОНИЯ. ПИСАХ ВСИЧКИ СТЕ ФАНИ ЕДНИТЕ УДАРИ ДРУГИТЕ ДОКАТО СЕ СВЪРШАТ И ШИШИ И ТУУПИ И КИРЧООФЦИТЕ И итн и БСП ииии. ЧЕТЕТЕ БРЕ ХОРА.

    12:37 26.02.2026

  • 108 ха ха

    0 0 Отговор
    повече от ясно е че има забъркана далавера , но при 100% от политиците е така , холдинзи дружества обществени поръчки роднински фирми всичко е за точене от кацата и изписване на благинки със съдействието на служби и служители , после държавата не била бандит

    12:39 26.02.2026

  • 109 Мн нафукан

    1 0 Отговор
    гз е Христанов, нещо, като мъжка кифла. Голямо его и още по голямо биполярно разстройство не са добри аргументи за заемане на длъжността министър на нещо си.

    12:44 26.02.2026

