Почина бившият водещ на "Top Gear" Куентин Уилсън

9 Ноември, 2025 07:21

Автомобилният журналист е издъхнал от рак на белия дроб на 68 години

Почина бившият водещ на "Top Gear" Куентин Уилсън - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Куентин Уилсън, бивш водещ на британското автомобилно предаване Top Gear, почина на 68-годишна възраст, съобщи Sky News, позовавайки се на семейството му.

„Бившият водещ на Top Gear и Fifth Gear Куентин Уилсън почина. Роденият в Лестър автомобилен журналист се присъедини към предаването през 1991 г., появявайки се редом с имена като Джереми Кларксън и Джеймс Мей“, се казва в изявление на канала.

Водещият е починал от рак на белия дроб.


Великобритания
  • 1 боц

    0 0 Отговор
    Много хитро го измислиха

    08:32 09.11.2025