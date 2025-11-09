Почина бившият водещ на "Top Gear" Куентин Уилсън

Куентин Уилсън, бивш водещ на британското автомобилно предаване Top Gear, почина на 68-годишна възраст, съобщи Sky News, позовавайки се на семейството му.
„Бившият водещ на Top Gear и Fifth Gear Куентин Уилсън почина. Роденият в Лестър автомобилен журналист се присъедини към предаването през 1991 г., появявайки се редом с имена като Джереми Кларксън и Джеймс Мей“, се казва в изявление на канала.
Водещият е починал от рак на белия дроб.
08:32 09.11.2025