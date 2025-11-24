Новини
Авто »
Джеймс Мей продава едно от най-обичаните 911

Джеймс Мей продава едно от най-обичаните 911

24 Ноември, 2025 10:20 1 076 1

  • джеймс мей-
  • top gear-
  • porsche-
  • 911

Колата е в бял цвят с тъмно син салон

Джеймс Мей продава едно от най-обичаните 911 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В една отлична възможност за ентусиастите да притежават част от автомобилната телевизионна история, Джеймс Мей, уважаваният съводещ на Top Gear и The Grand Tour, продава на търг своето Porsche 911 Carrera S (поколение 997.2) от 2010 година. Колата, поръчана като нова от водещия, е един от последните аналогови модели 911 с характерния за Captain Slow стил: класическа и дискретна цветова комбинация от боя Carrara White и елегантен кожен салон в цвят Ocean Blue.

Джеймс Мей продава едно от най-обичаните 911

Привлекателността на този 997.2 се дължи в голяма степен на задвижването му: 3,8-литров атмосферен шестцилиндров двигател, който развива 385 конски сили и 420 Нм въртящ момент, предващ се към задните колела чрез високо ценената шестстепенна ръчна скоростна кутия. Тази комбинация е най-доброто от това поколение, като осигурява впечатляваща мощност без прекалено агресивната поведение на по-късните модели, споделят собственици.

Джеймс Мей продава едно от най-обичаните 911

911-ката на Мей се движи на оригинални 19-цолови джанти Carrera Classic и е оборудван с желани функции, включително PASM (Porsche Active Suspension Management), PSM и диференциал с ограничено приплъзване. Автомобилът има изключително нисък пробег – под 50 хил. км – и може да се похвали със солидна сервизна история, подчертана от цялостно обслужване, извършено през май 2025 година, което обхваща всичко – от смяна на течности до подмяна на предните радиатори и маркучи за охлаждаща течност. Пакетът за продажба е изчерпателен и включва всички ръководства за експлоатация, сервизни фактури, сертификати за технически преглед, оригиналния формуляр за поръчка и дори такава новост като личната четка за почистване на Мей, което го прави рядко и пълно предложение за всеки взискателен колекционер.

Джеймс Мей продава едно от най-обичаните 911


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Видял

    1 1 Отговор
    Десен волан и всичко приключва до там.Цената е наполовина.........

    12:20 24.11.2025