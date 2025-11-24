Джеймс Мей продава едно от най-обичаните 911

В една отлична възможност за ентусиастите да притежават част от автомобилната телевизионна история, Джеймс Мей, уважаваният съводещ на Top Gear и The Grand Tour, продава на търг своето Porsche 911 Carrera S (поколение 997.2) от 2010 година. Колата, поръчана като нова от водещия, е един от последните аналогови модели 911 с характерния за Captain Slow стил: класическа и дискретна цветова комбинация от боя Carrara White и елегантен кожен салон в цвят Ocean Blue.

Привлекателността на този 997.2 се дължи в голяма степен на задвижването му: 3,8-литров атмосферен шестцилиндров двигател, който развива 385 конски сили и 420 Нм въртящ момент, предващ се към задните колела чрез високо ценената шестстепенна ръчна скоростна кутия. Тази комбинация е най-доброто от това поколение, като осигурява впечатляваща мощност без прекалено агресивната поведение на по-късните модели, споделят собственици.

911-ката на Мей се движи на оригинални 19-цолови джанти Carrera Classic и е оборудван с желани функции, включително PASM (Porsche Active Suspension Management), PSM и диференциал с ограничено приплъзване. Автомобилът има изключително нисък пробег – под 50 хил. км – и може да се похвали със солидна сервизна история, подчертана от цялостно обслужване, извършено през май 2025 година, което обхваща всичко – от смяна на течности до подмяна на предните радиатори и маркучи за охлаждаща течност. Пакетът за продажба е изчерпателен и включва всички ръководства за експлоатация, сервизни фактури, сертификати за технически преглед, оригиналния формуляр за поръчка и дори такава новост като личната четка за почистване на Мей, което го прави рядко и пълно предложение за всеки взискателен колекционер.