АвтоВАЗ разкри експлоатационния живот на двигателите на Lada

Руският автомобилен гигант АвтоВАЗ най-после хвърли светлина върху един от най-обсъжданите въпроси сред собствениците на бюджетни автомобили – колко точно издържат сърцата на техните машини. Според официалните данни на производителя, съвременните двигатели на Lada са проектирани за експлоатационен ресурс от минимум 220 000 километра. От Толиати побързаха да уточнят, че тези цифри не са случайни, а напълно кореспондират със световните стандарти за този специфичен клас превозни средства и съответните им работни обеми.

Разбира се, в света на техниката нищо не е изсечено върху камък. Алексей Морозов и инженерният екип на марката подчертават, че заложената граница е само отправна точка. Дали агрегатът под капака ще „издъхне“ на финалната права, или ще продължи да служи вярно, зависи от типичния за всеки автомобилист коктейл от фактори. Качеството на зареденото гориво, стриктното спазване на сервизните интервали и климатичните условия, в които колата се бори с ежедневието, са определящи за нейното дълголетие. Не са редки и случаите, в които добре обгрижвани екземпляри прехвърлят бариерата от 300 000 километра без необходимост от сериозна хирургическа намеса.

Тайната на дългия живот според конструкторите се крие в прецизната селекция на материали и борбата с вътрешните врагове на всеки ДВГ – триенето и инерционните сили. Чрез олекотяване на движещите се компоненти и оптимизиране на топлинните хлабини, инженерите се стремят да изстискат максимална ефективност от всеки детайл. Оказва се, че дори при бюджетни модели като Lada Vesta Cross, се залага на модерни подходи, които да гарантират, че металът няма да предаде собственика си преждевременно.

В производствените халета на АвтоВАЗ вече властва технологията на т.нар. селективен монтаж. Процесът е поверен на автоматизирани системи, които с хирургическа точност измерват параметрите на цилиндровите блокове, буталата и валовете. Целта е на поточната линия да се съберат елементи с идеално пасващи си размери, за да може двигателят да работи „като часовник“. Макар цифрата 220 000 км да изглежда скромна на фона на легендарните дизели от миналия век, в ерата на масовото производство и оптимизацията, това е реалистичната граница, която Lada поставя пред своите клиенти.