АвтоВАЗ разкри експлоатационния живот на двигателите на Lada

9 Февруари, 2026 13:00 1 879 15

Съвременните двигатели на Lada са проектирани за експлоатационен ресурс от минимум 220 000 километра

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Руският автомобилен гигант АвтоВАЗ най-после хвърли светлина върху един от най-обсъжданите въпроси сред собствениците на бюджетни автомобили – колко точно издържат сърцата на техните машини. Според официалните данни на производителя, съвременните двигатели на Lada са проектирани за експлоатационен ресурс от минимум 220 000 километра. От Толиати побързаха да уточнят, че тези цифри не са случайни, а напълно кореспондират със световните стандарти за този специфичен клас превозни средства и съответните им работни обеми.

Разбира се, в света на техниката нищо не е изсечено върху камък. Алексей Морозов и инженерният екип на марката подчертават, че заложената граница е само отправна точка. Дали агрегатът под капака ще „издъхне“ на финалната права, или ще продължи да служи вярно, зависи от типичния за всеки автомобилист коктейл от фактори. Качеството на зареденото гориво, стриктното спазване на сервизните интервали и климатичните условия, в които колата се бори с ежедневието, са определящи за нейното дълголетие. Не са редки и случаите, в които добре обгрижвани екземпляри прехвърлят бариерата от 300 000 километра без необходимост от сериозна хирургическа намеса.

Тайната на дългия живот според конструкторите се крие в прецизната селекция на материали и борбата с вътрешните врагове на всеки ДВГ – триенето и инерционните сили. Чрез олекотяване на движещите се компоненти и оптимизиране на топлинните хлабини, инженерите се стремят да изстискат максимална ефективност от всеки детайл. Оказва се, че дори при бюджетни модели като Lada Vesta Cross, се залага на модерни подходи, които да гарантират, че металът няма да предаде собственика си преждевременно.

В производствените халета на АвтоВАЗ вече властва технологията на т.нар. селективен монтаж. Процесът е поверен на автоматизирани системи, които с хирургическа точност измерват параметрите на цилиндровите блокове, буталата и валовете. Целта е на поточната линия да се съберат елементи с идеално пасващи си размери, за да може двигателят да работи „като часовник“. Макар цифрата 220 000 км да изглежда скромна на фона на легендарните дизели от миналия век, в ерата на масовото производство и оптимизацията, това е реалистичната граница, която Lada поставя пред своите клиенти.


Оценка 2.1 от 21 гласа.
  • 2 хахаха,

    21 26 Отговор
    само, че и копейките не ги щат, а предпочитат да си купят 15 годишен Нов внос...

    Коментиран от #3, #5, #8, #10

    13:09 09.02.2026

  • 3 Да те питам

    23 19 Отговор

    До коментар #2 от "хахаха,":

    Кой ти го каза това бе, центаджийче?

    Коментиран от #4, #6

    13:10 09.02.2026

  • 4 4444

    18 8 Отговор

    До коментар #3 от "Да те питам":

    Абе нещо не ги карат. В месеца да видя една макс две по пътя нови Лади. Има представители А България, ама... желаещи нет.

    13:23 09.02.2026

  • 5 Ми нормално

    14 13 Отговор

    До коментар #2 от "хахаха,":

    Новия внос ще изкара колкото три нови и уникални, неповторими китЛади

    13:25 09.02.2026

  • 6 маати шо бере центове

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "Да те питам":

    не копейки?

    13:36 09.02.2026

  • 7 БОЙС ТУ МЕН

    7 2 Отговор
    ДЕМЕК
    КАТО ИДЕШ ЕДИН ПЪТ ДО
    С.БЪЛГАРИ
    ДВА ПЪТИ ДО С.ГИНЦИ
    ЗА ДА ИДЕШ ДО ОКОЛЧИЦА
    ТРЯБВА ДА ПРАВИШ МАНТРА НА ДВГ то......

    13:41 09.02.2026

  • 8 Варна 3

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "хахаха,":

    На скрап!

    13:44 09.02.2026

  • 9 Софийски селянин,Пенсионер

    6 4 Отговор
    Купувам я веднага от раз,че аз до сега на моята кола за осем години откакто я купих съм навъртял 57 хил.км...
    Пък и няма да живеем с орлите..

    14:07 09.02.2026

  • 10 хаха

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "хахаха,":

    Всъщност руснаците ги купуват масово и Лада са с 330 000 продадени нови автомобила за 2025. Новите им продажби са 1 306 000 от всички марки. Западът им спря вноса на немски коли, те минаха на руски и китайски. В България като страна от "клуба на богатите" сме с 55 000 продадени нови автомобила за 2025 при 20 пъти по-малко население, т.е. "бедните" руснаци купуват нови коли колкото българите, даже малко повече, на глава от населението.

    Коментиран от #13

    14:26 09.02.2026

  • 11 мунчу

    5 0 Отговор
    руснаците наричат техните коли "гробове", "кофа с болтове" и т.н.....гледах видео как шефа на толиати представя нов моел лада - сяда вътре,тръгва да пали - тя не ще,завалийката..

    15:37 09.02.2026

  • 12 Васил

    3 1 Отговор
    Ако искате някой да го измъчвате или да се отървете от него или го мразите купете това подобие на кола и до месец ще има самоубийствени мисли.

    Коментиран от #15

    16:27 09.02.2026

  • 13 Боби

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    Демек пак леко сравняваме могучая и непавтаримая с България,верно ли толко са изпаднали твоите господари?

    16:30 09.02.2026

  • 14 Хвалят ли се, оплакват ли се?

    2 0 Отговор
    Селективен монтаж има при производството на АК. След термообработката детайлите излизат с различни размери и трябва да се подбират при сглобяването. В съвременното машиностроене, съответно производство на ДВГ, частите се шлайфат до един и същ размер и клас на точност и са 100% взаимнозаменими. Явно руските майстори работя по стандартите от 50-те години на миналия век. Но пък всеки двигател е уникален! Затова е трудно да се предвиди колко километра ще издържи.

    18:22 09.02.2026

  • 15 Пенсионер ОСВ

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Васил":

    Ами направи по хубава като си толкова умен, акълен...

    18:43 09.02.2026