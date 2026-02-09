АвтоВАЗ разкри експлоатационния живот на двигателите на Lada

Руският автомобилен гигант АвтоВАЗ най-после хвърли светлина върху един от най-обсъжданите въпроси сред собствениците на бюджетни автомобили – колко точно издържат сърцата на техните машини. Според официалните данни на производителя, съвременните двигатели на Lada са проектирани за експлоатационен ресурс от минимум 220 000 километра. От Толиати побързаха да уточнят, че тези цифри не са случайни, а напълно кореспондират със световните стандарти за този специфичен клас превозни средства и съответните им работни обеми.
Разбира се, в света на техниката нищо не е изсечено върху камък. Алексей Морозов и инженерният екип на марката подчертават, че заложената граница е само отправна точка. Дали агрегатът под капака ще „издъхне“ на финалната права, или ще продължи да служи вярно, зависи от типичния за всеки автомобилист коктейл от фактори. Качеството на зареденото гориво, стриктното спазване на сервизните интервали и климатичните условия, в които колата се бори с ежедневието, са определящи за нейното дълголетие. Не са редки и случаите, в които добре обгрижвани екземпляри прехвърлят бариерата от 300 000 километра без необходимост от сериозна хирургическа намеса.
Тайната на дългия живот според конструкторите се крие в прецизната селекция на материали и борбата с вътрешните врагове на всеки ДВГ – триенето и инерционните сили. Чрез олекотяване на движещите се компоненти и оптимизиране на топлинните хлабини, инженерите се стремят да изстискат максимална ефективност от всеки детайл. Оказва се, че дори при бюджетни модели като Lada Vesta Cross, се залага на модерни подходи, които да гарантират, че металът няма да предаде собственика си преждевременно.
В производствените халета на АвтоВАЗ вече властва технологията на т.нар. селективен монтаж. Процесът е поверен на автоматизирани системи, които с хирургическа точност измерват параметрите на цилиндровите блокове, буталата и валовете. Целта е на поточната линия да се съберат елементи с идеално пасващи си размери, за да може двигателят да работи „като часовник“. Макар цифрата 220 000 км да изглежда скромна на фона на легендарните дизели от миналия век, в ерата на масовото производство и оптимизацията, това е реалистичната граница, която Lada поставя пред своите клиенти.
2 хахаха,
Коментиран от #3, #5, #8, #10
13:09 09.02.2026
3 Да те питам
До коментар #2 от "хахаха,":Кой ти го каза това бе, центаджийче?
Коментиран от #4, #6
13:10 09.02.2026
4 4444
До коментар #3 от "Да те питам":Абе нещо не ги карат. В месеца да видя една макс две по пътя нови Лади. Има представители А България, ама... желаещи нет.
13:23 09.02.2026
5 Ми нормално
До коментар #2 от "хахаха,":Новия внос ще изкара колкото три нови и уникални, неповторими китЛади
13:25 09.02.2026
6 маати шо бере центове
До коментар #3 от "Да те питам":не копейки?
13:36 09.02.2026
7 БОЙС ТУ МЕН
КАТО ИДЕШ ЕДИН ПЪТ ДО
С.БЪЛГАРИ
ДВА ПЪТИ ДО С.ГИНЦИ
ЗА ДА ИДЕШ ДО ОКОЛЧИЦА
ТРЯБВА ДА ПРАВИШ МАНТРА НА ДВГ то......
13:41 09.02.2026
8 Варна 3
До коментар #2 от "хахаха,":На скрап!
13:44 09.02.2026
9 Софийски селянин,Пенсионер
Пък и няма да живеем с орлите..
14:07 09.02.2026
10 хаха
До коментар #2 от "хахаха,":Всъщност руснаците ги купуват масово и Лада са с 330 000 продадени нови автомобила за 2025. Новите им продажби са 1 306 000 от всички марки. Западът им спря вноса на немски коли, те минаха на руски и китайски. В България като страна от "клуба на богатите" сме с 55 000 продадени нови автомобила за 2025 при 20 пъти по-малко население, т.е. "бедните" руснаци купуват нови коли колкото българите, даже малко повече, на глава от населението.
Коментиран от #13
14:26 09.02.2026
11 мунчу
15:37 09.02.2026
12 Васил
Коментиран от #15
16:27 09.02.2026
13 Боби
До коментар #10 от "хаха":Демек пак леко сравняваме могучая и непавтаримая с България,верно ли толко са изпаднали твоите господари?
16:30 09.02.2026
14 Хвалят ли се, оплакват ли се?
18:22 09.02.2026
15 Пенсионер ОСВ
До коментар #12 от "Васил":Ами направи по хубава като си толкова умен, акълен...
18:43 09.02.2026