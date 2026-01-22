Новини
АвтоВАЗ в капан - продажбите на Lada се сринаха с една четвърт

22 Януари, 2026 18:03

Руският производител губи битката с локализираните китайски марки и прибягва до държавни спасителни планове

АвтоВАЗ в капан - продажбите на Lada се сринаха с една четвърт
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Руският автомобилен производител АвтоВАЗ изпраща една от най-мрачните си години, белязана от тежък срив в продажбите и загуба на пазарни позиции. Данните за 2025 г. са безпощадни: реализацията на нови автомобили Lada е потънала с близо 25%, достигайки скромните 329 хиляди бройки. Докато целият руски пазар се свива с около 15.6%, легендарната марка от Толиати демонстрира далеч по-слаби резултати от средните, доказвайки, че дори масираното държавно лобиране не може да спре свободното падане.

Голямата надежда на концерна – рязкото увеличаване на т.нар. „утилизационен сбор“ (екологична такса за рециклиране) – се оказа нож с две остриета. Властите вдигнаха ставките четирикратно за последната година и половина в опит да задушат вноса и да защитят местното производство. Ако през 2024 г. таксата за масов чуждестранен автомобил беше около 300 хиляди рубли, то от началото на 2026 г. тя вече гони колосалните 900 хиляди. Резултатът обаче не е възраждане на Lada, а по-скоро „превземане отвътре“.

Истинските печеливши от ситуацията се оказаха китайските компании, които хитро се маскираха зад нови руски брандове. Докато АвтоВАЗ съкращаваше работната си седмица и свиваше производствените планове от 500 на 300 хиляди коли, марки като Belgee и Tenet буквално взривиха статистиките. Първата е плод на сътрудничество с Geely и удвои продажбите си, а втората – Tenet – започна да сглобява локализирани модели на Chery в бившия завод на Volkswagen край Калуга. Тези „нови“ играчи предлагат повече технологии и модерен дизайн на конкурентни цени, оставяйки остарелите модели на АвтоВАЗ в ролята на догонващи.

За да оцелее в тази „перфектна буря“ от високи лихви по кредитите и агресивна източна конкуренция, АвтоВАЗ се опитва да направи поредния завой. След месеци на четиридневна заетост, от началото на 2026 г. заводът в Толиати се завръща към пълно работно време с амбициозната цел да произведе 400 хиляди автомобила. Въпросът обаче остава: дали пазарът ще има желание да ги купи, или купувачите ще продължат да мигрират към по-рафинираните китайско-руски хибриди?


  • 1 Асен

    23 7 Отговор
    Има ли още мазохисти които да купуват този рашистки боклук.

    18:07 22.01.2026

  • 2 Българин.

    5 12 Отговор
    Луда нива много добро! Мечтата на моя живот!

    Коментиран от #9

    18:13 22.01.2026

  • 3 Факти

    12 3 Отговор
    Да си купят руски дръгели

    18:20 22.01.2026

  • 4 ДА пускат КЛАСИЧЕСКАТА. НИВА

    4 5 Отговор
    ПО 5000 ДАЛАРА КАКВАТО И БЕ ПОСЛЕДНАТС ЦЕНА И ША СА ОпРАВЯТ.

    18:29 22.01.2026

  • 5 Варна 3

    10 1 Отговор
    Руското си е китайско

    18:31 22.01.2026

  • 6 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    9 4 Отговор
    Пък ние украинците сме си добре, ладата е за скрап, а ние си караме Лексусите и Тойотите, Нисани, Инфинитита и европейски коли.

    18:33 22.01.2026

  • 7 шеломов вова

    6 4 Отговор
    а москвич как е?

    Коментиран от #10, #11

    18:33 22.01.2026

  • 8 Диктор

    8 1 Отговор
    Воланите на съвременните Лада временно блокирали, така или иначе ладата си е брак.

    18:35 22.01.2026

  • 9 noмак

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Българин.":

    жо пка целька?

    18:36 22.01.2026

  • 10 Варна 3

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "шеломов вова":

    Москвич квич квич. Няма уникален Москвич. Москвич си е несполучлив. Прозвището: "Ах, Защо Ли Те Купих!"

    18:36 22.01.2026

  • 11 Разберете това

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "шеломов вова":

    Москвич си е несполучлив. Следващият път каруца с конска тяга!

    18:39 22.01.2026

  • 12 Сигурно е така

    3 5 Отговор
    Но нищо не казвате за българското автомобилостроене.

    Коментиран от #13, #14, #17

    18:41 22.01.2026

  • 13 Диктор

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Сигурно е така":

    Имали сме Булгар рено, автобуси Чавдар, камиони Мадара, даже и производство на самолети и др. А пък русифицираните управници на БГ са насърчавани насилствено от СССР да произвеждаме такива съветски бангии като Москвич или други руски бангии. А пък Булгаралпина е единствената спортна кола, произведено в България.

    Коментиран от #16

    18:45 22.01.2026

  • 14 и за чушкопека

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Сигурно е така":

    на маати

    18:45 22.01.2026

  • 15 виктория

    1 1 Отговор
    слафчев не мой плачи на чужд гроб!!

    19:00 22.01.2026

  • 16 Никси

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Диктор":

    Я кажи на Кирчо къде са Пикапите у Ловеч , нали щеше да строи Завод там !!!.

    19:01 22.01.2026

  • 17 европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сигурно е така":

    У нас има над 200 фирми които произвеждат автомобилни части ,повечето за немски автомобили от седалки ,волани та дори и софтуери на всички премиум марки като Порше,Мерцедес Ауди и тн.

    19:28 22.01.2026