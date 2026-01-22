АвтоВАЗ в капан - продажбите на Lada се сринаха с една четвърт

Руският автомобилен производител АвтоВАЗ изпраща една от най-мрачните си години, белязана от тежък срив в продажбите и загуба на пазарни позиции. Данните за 2025 г. са безпощадни: реализацията на нови автомобили Lada е потънала с близо 25%, достигайки скромните 329 хиляди бройки. Докато целият руски пазар се свива с около 15.6%, легендарната марка от Толиати демонстрира далеч по-слаби резултати от средните, доказвайки, че дори масираното държавно лобиране не може да спре свободното падане.

Голямата надежда на концерна – рязкото увеличаване на т.нар. „утилизационен сбор“ (екологична такса за рециклиране) – се оказа нож с две остриета. Властите вдигнаха ставките четирикратно за последната година и половина в опит да задушат вноса и да защитят местното производство. Ако през 2024 г. таксата за масов чуждестранен автомобил беше около 300 хиляди рубли, то от началото на 2026 г. тя вече гони колосалните 900 хиляди. Резултатът обаче не е възраждане на Lada, а по-скоро „превземане отвътре“.

Истинските печеливши от ситуацията се оказаха китайските компании, които хитро се маскираха зад нови руски брандове. Докато АвтоВАЗ съкращаваше работната си седмица и свиваше производствените планове от 500 на 300 хиляди коли, марки като Belgee и Tenet буквално взривиха статистиките. Първата е плод на сътрудничество с Geely и удвои продажбите си, а втората – Tenet – започна да сглобява локализирани модели на Chery в бившия завод на Volkswagen край Калуга. Тези „нови“ играчи предлагат повече технологии и модерен дизайн на конкурентни цени, оставяйки остарелите модели на АвтоВАЗ в ролята на догонващи.

За да оцелее в тази „перфектна буря“ от високи лихви по кредитите и агресивна източна конкуренция, АвтоВАЗ се опитва да направи поредния завой. След месеци на четиридневна заетост, от началото на 2026 г. заводът в Толиати се завръща към пълно работно време с амбициозната цел да произведе 400 хиляди автомобила. Въпросът обаче остава: дали пазарът ще има желание да ги купи, или купувачите ще продължат да мигрират към по-рафинираните китайско-руски хибриди?