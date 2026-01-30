Вземете 50% отстъпка за хостинг от

За 11 000 евро се продава екземпляр от най-мощната и най-рядка Lada Samara

30 Януари, 2026 11:45 851 11

  • lada-
  • samara-
  • лада-
  • ваз-21099

Под предния ѝ капак пулсира 1.3-литров роторно-бутален агрегат

За 11 000 евро се продава екземпляр от най-мощната и най-рядка Lada Samara - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В интернет пространството се появи една интересна обява за „изкопаемо“ от ерата на социалистическото инженерство. Става въпрос за изключително дефицитния ВАЗ-21099, оборудван с роторен двигател, чиято цена е закотвена на внушителната сума от 1 милион рубли. При актуалния валутен курс към края на януари 2026 година, това се равнява на приблизително 11 100 евро.

Тази Lada e истински „вълк в овча кожа“. Под предния капак пулсира 1.3-литров роторно-бутален агрегат (ВАЗ-415), който генерира респектиращите за това купе и за онези години 140 конски сили. Моторът по мощност засенчва дори съвременните 1.8-литрови EVO агрегати на руския производител. Продавачът с гордост заявява, че машината е преминала през пълен ремонт на агрегата, а след основния ремонт е изминала едва символичните 1000 километра.

Визуално седанът прави впечатление с необичайната си стойка – колата изглежда леко „повдигната“ спрямо стандартните версии на Самара, което подсказва за специфични промени по окачването, наложени от по-особената конфигурация на задвижващия блок. Макар екстериорът да не блести с перфектното състояние на колекционерски експонат, ценността тук се крие в техническата екзотика. Намирането на подобен оцелял екземпляр днес е по-трудно от откриването на игла в купа сено.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мда

    4 0 Отговор
    Роторните двигатели са с малък ресурс

    11:49 30.01.2026

  • 2 Лопата Орешник

    6 2 Отговор
    Обичам Русия, но не разбирам нелепия патос с който списвача обяснява за колата!

    11:55 30.01.2026

  • 3 Някой

    2 1 Отговор
    За 10 000 евро мога са си купя по 2 бр BMW, Audi или Mercedes около 15-20 годишни, с 6 или 8 цилиндров двигател с над 250 к.с. дори 400 к.с.. Който ускоряват 3-4 по-бърза от тази лада и вдигат най-малко 250 км%ч
    Вероятно мога да си купя и Мазда с роторен двигател.

    Защо не я продават в рубли?

    12:01 30.01.2026

  • 4 Роторко

    2 0 Отговор
    Че той тоя двигател не издържа ли 20-30 хил км само?

    Коментиран от #8

    12:04 30.01.2026

  • 5 карчи

    1 0 Отговор
    Самолёт😅

    12:07 30.01.2026

  • 7 ТИГО

    2 0 Отговор
    Алоо ти си пр0ст ама ние не ! Няма роторно - бутален двигател ,както няма малко девствена !

    12:12 30.01.2026

  • 8 ТИГО

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Роторко":

    Бе в Маздата е до към 70000 км, ама в тоя барутарник и предвид качеството в СССРе може и да не изкара и 20000км

    Коментиран от #10

    12:14 30.01.2026

  • 9 Простокурин

    0 0 Отговор
    руски болкук!

    12:16 30.01.2026

  • 10 ПАСЪМ

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ТИГО":

    Така пише из нета - макс 20 хил. км. Все пак е технология от 80-те и сделано в СССР, не може да се мери с японска изработка от 21-ви век.

    12:20 30.01.2026

  • 11 Да…информацията е интересна!

    0 0 Отговор
    Това, че някой продава на старо лада за 11000 евро е любопитно… все пак сантиментална стойност…притежаваш златен пръстен с камък, мислиш, че е много скъп, а той се окаже 1500 лв! Та и с ладата е така, човекът й търси 11000, ама ако я продаде за толкова, ето това вече е новина, която си заслужава да бъде отразена!

    12:21 30.01.2026