За 11 000 евро се продава екземпляр от най-мощната и най-рядка Lada Samara

В интернет пространството се появи една интересна обява за „изкопаемо“ от ерата на социалистическото инженерство. Става въпрос за изключително дефицитния ВАЗ-21099, оборудван с роторен двигател, чиято цена е закотвена на внушителната сума от 1 милион рубли. При актуалния валутен курс към края на януари 2026 година, това се равнява на приблизително 11 100 евро.
Тази Lada e истински „вълк в овча кожа“. Под предния капак пулсира 1.3-литров роторно-бутален агрегат (ВАЗ-415), който генерира респектиращите за това купе и за онези години 140 конски сили. Моторът по мощност засенчва дори съвременните 1.8-литрови EVO агрегати на руския производител. Продавачът с гордост заявява, че машината е преминала през пълен ремонт на агрегата, а след основния ремонт е изминала едва символичните 1000 километра.
Визуално седанът прави впечатление с необичайната си стойка – колата изглежда леко „повдигната“ спрямо стандартните версии на Самара, което подсказва за специфични промени по окачването, наложени от по-особената конфигурация на задвижващия блок. Макар екстериорът да не блести с перфектното състояние на колекционерски експонат, ценността тук се крие в техническата екзотика. Намирането на подобен оцелял екземпляр днес е по-трудно от откриването на игла в купа сено.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мда
11:49 30.01.2026
2 Лопата Орешник
11:55 30.01.2026
3 Някой
Вероятно мога да си купя и Мазда с роторен двигател.
Защо не я продават в рубли?
12:01 30.01.2026
4 Роторко
Коментиран от #8
12:04 30.01.2026
5 карчи
12:07 30.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ТИГО
12:12 30.01.2026
8 ТИГО
До коментар #4 от "Роторко":Бе в Маздата е до към 70000 км, ама в тоя барутарник и предвид качеството в СССРе може и да не изкара и 20000км
Коментиран от #10
12:14 30.01.2026
9 Простокурин
12:16 30.01.2026
10 ПАСЪМ
До коментар #8 от "ТИГО":Така пише из нета - макс 20 хил. км. Все пак е технология от 80-те и сделано в СССР, не може да се мери с японска изработка от 21-ви век.
12:20 30.01.2026
11 Да…информацията е интересна!
12:21 30.01.2026