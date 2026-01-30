За 11 000 евро се продава екземпляр от най-мощната и най-рядка Lada Samara

В интернет пространството се появи една интересна обява за „изкопаемо“ от ерата на социалистическото инженерство. Става въпрос за изключително дефицитния ВАЗ-21099, оборудван с роторен двигател, чиято цена е закотвена на внушителната сума от 1 милион рубли. При актуалния валутен курс към края на януари 2026 година, това се равнява на приблизително 11 100 евро.

Тази Lada e истински „вълк в овча кожа“. Под предния капак пулсира 1.3-литров роторно-бутален агрегат (ВАЗ-415), който генерира респектиращите за това купе и за онези години 140 конски сили. Моторът по мощност засенчва дори съвременните 1.8-литрови EVO агрегати на руския производител. Продавачът с гордост заявява, че машината е преминала през пълен ремонт на агрегата, а след основния ремонт е изминала едва символичните 1000 километра.

Визуално седанът прави впечатление с необичайната си стойка – колата изглежда леко „повдигната“ спрямо стандартните версии на Самара, което подсказва за специфични промени по окачването, наложени от по-особената конфигурация на задвижващия блок. Макар екстериорът да не блести с перфектното състояние на колекционерски експонат, ценността тук се крие в техническата екзотика. Намирането на подобен оцелял екземпляр днес е по-трудно от откриването на игла в купа сено.