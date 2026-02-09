Mazda не се отказва от наследник на RX-7 с Ванкелов двигател

Mazda отказва да изостави роторния двигател, като това бе потвърдено в поредица от неотдавнашни интервюта на висши мениджъри. Те потвърдиха, че мечтата за специален наследник на RX-7, вдъхновен от концепта Iconic SP, е напълно реална. Мориц Освалд, супервайзор по продуктовото планиране на Mazda в Европа, описа вътрешната подкрепа за нов флагмански спортен автомобил като „луда”, като отбеляза, че компанията в момента използва своите концептуални автомобили, за да прецени глобалния отзвук и финансовата осъществимост. Въпреки че проектът все още не е получил официално зелена светлина за масово производство, настроението за него е ясно.

Макар че 2023 Iconic SP беше представен първоначално като електромобил с удължен пробег (където роторният двигател само зарежда батерията), най-новите отзиви от отдела за научноизследователска и развойна дейност сочат преминаване към спортно ориентиран паралелен хибрид. Кристиан Шулце, заместник-генерален директор на R&D за Mazda Europe, намекна, че ентусиастите искат да „усетят силата на двигателя директно“, а не само да слушат генератора. Това е в съответствие с концепцията Vision X-Coupe, представена на Japan Mobility Show 2025, която разполага с 510 к.с. двойнороторна plug-in хибридна система. Тази конфигурация обещава пробег от 160 километра на електричество, като същевременно запазва високооборотната механична връзка, която характеризираше RX-7 от поколението FD.

Чрез използването на компактен двигател Mazda се стреми да поддържа общото тегло на автомобила под 1450 кг, като се отказва от тежките батерии, които са проблем за съвременните електромобили с висока производителност. Изпълнителният директор Масахиро Моро наскоро даде знак, че макар компанията да „поддържа пламъка жив“, крайният срок за производство на спортен автомобил може да се удължи до 2030 година или по-късно, в зависимост от това колко бързо устойчивите горивни технологии ще узреят в състезанията.