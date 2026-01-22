Новини
Mazda 6e краде клиенти от Volkswagen

Mazda 6e краде клиенти от Volkswagen

22 Януари, 2026

Японският „троянски кон“ с китайско сърце чертае ново бъдеще за марката на Стария континент

Mazda 6e краде клиенти от Volkswagen - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Японският минимализъм и китайските технологии се оказаха печелившата формула, която най-после изстреля Mazda в електрическата стратосфера на Стария континент. Новият лифтбек Mazda 6e, който е плод на сътрудничеството с гиганта Changan, буквално „взриви“ пазара, записвайки над 7 хиляди продажби за по-малко от пет месеца. След фиаското с модела MX-30, който тихомълком бе изтеглен от каталозите, никой не очакваше толкова бърз и категоричен реванш.

Ще припомни, че ние вече тествахме този модел Mazda 6e и това не е просто поредната електрическа кола – тя е хитро замислен петврат лифтбек, който стъпва върху платформата на Deepal L07. Тази практичност, съчетана с елегантен силует, се превърна в магнит не само за феновете на бранда от Хирошима, но и за разочарованите клиенти на други марки. Шефът на Mazda Europe, Мартейн тен Бринк, не скри изненадата си: докато в централата очакваха верните последователи на марката да подменят старите си дизели, реалността показа, че повече от половината купувачи идват директно от лагера на конкуренцията.

Mazda 6e краде клиенти от Volkswagen

Големият губещ в тази ситуация изглежда е Volkswagen. Масово собственици на стария e-Golf, вместо да преминат към ID.3, са предпочели да прескочат един сегмент нагоре и да седнат в Mazda 6e. Дори флагманът ID.7 не успя да спре част от тези клиенти. Нещо повече – корпоративните автопаркове, които години наред залагаха на емблематичния Volkswagen Passat, сега масово поглеждат към японско-китайския лифтбек, въпреки липсата на версия комби.

Разбира се, за гигант като Volkswagen това е по-скоро „ужилване“, отколкото тежък нокаут. Немците отчитат близо 50% ръст в продажбите на електромобили, като само ID.7 е реализирал над 76 хиляди бройки. Но за малък играч като Mazda, успехът на 6e е въпрос на оцеляване и стратегически триумф. Целта е ясна: 40 000 продадени електрически возила в Европа до края на 2026 г., за да се избегнат солените глоби за вредни емисии в Брюксел.

Mazda 6e краде клиенти от Volkswagen

За да подсили атаката, през лятото към лифтбека ще се присъедини и неговият „братовчед“ по линия на Changan – електрическият кросоувър Mazda CX-6e. Интересното е, че японците категорично затварят вратата за версиите с удължен пробег (REX), които са хит в Китай. Сметката е проста и доста сурова: високите мита от 30% и скъпата хомологация правят тези хибридни модификации икономически неизгодни за Европа. Така за нас остава само чистата енергия, която, както се вижда, е напълно достатъчна да обърне играта в полза на Mazda.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Питащ

    2 1 Отговор
    Само ,,бе" или ги и"бе" ,като ги краде?

    11:24 22.01.2026

  • 2 карчи

    3 0 Отговор
    "чиста енергия" дрънци, аре стига с тия розови лафчета😉

    11:31 22.01.2026

  • 3 Aлфа Bълкът

    0 2 Отговор
    Това са различни коли за различен тип хора, иначе не виждам кой ще си остави шкодата да се качи в ел маздата и въобще в Мазда.
    Даммм дойдоха такива времена, че шкодата е по кола от Маздата.

    11:37 22.01.2026

  • 4 Директора👨‍✈️

    0 0 Отговор
    Кому е нужен този барплот по средата? Все едно ще живеем в тези коли. И за какво ми е кола с тези ел. показатели. Нито е бърза, нито мощна, нито има някакъв голям пробег, нито нищо...
    Предишната 6-ца беше тясна (карам такава) тази сигурно е още по-тясна. Предишната поне имаше перфектен 2.5 бензинов двигател.

    11:43 22.01.2026