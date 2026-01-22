Mazda 6e краде клиенти от Volkswagen

Японският минимализъм и китайските технологии се оказаха печелившата формула, която най-после изстреля Mazda в електрическата стратосфера на Стария континент. Новият лифтбек Mazda 6e, който е плод на сътрудничеството с гиганта Changan, буквално „взриви“ пазара, записвайки над 7 хиляди продажби за по-малко от пет месеца. След фиаското с модела MX-30, който тихомълком бе изтеглен от каталозите, никой не очакваше толкова бърз и категоричен реванш.

Ще припомни, че ние вече тествахме този модел Mazda 6e и това не е просто поредната електрическа кола – тя е хитро замислен петврат лифтбек, който стъпва върху платформата на Deepal L07. Тази практичност, съчетана с елегантен силует, се превърна в магнит не само за феновете на бранда от Хирошима, но и за разочарованите клиенти на други марки. Шефът на Mazda Europe, Мартейн тен Бринк, не скри изненадата си: докато в централата очакваха верните последователи на марката да подменят старите си дизели, реалността показа, че повече от половината купувачи идват директно от лагера на конкуренцията.

Големият губещ в тази ситуация изглежда е Volkswagen. Масово собственици на стария e-Golf, вместо да преминат към ID.3, са предпочели да прескочат един сегмент нагоре и да седнат в Mazda 6e. Дори флагманът ID.7 не успя да спре част от тези клиенти. Нещо повече – корпоративните автопаркове, които години наред залагаха на емблематичния Volkswagen Passat, сега масово поглеждат към японско-китайския лифтбек, въпреки липсата на версия комби.

Разбира се, за гигант като Volkswagen това е по-скоро „ужилване“, отколкото тежък нокаут. Немците отчитат близо 50% ръст в продажбите на електромобили, като само ID.7 е реализирал над 76 хиляди бройки. Но за малък играч като Mazda, успехът на 6e е въпрос на оцеляване и стратегически триумф. Целта е ясна: 40 000 продадени електрически возила в Европа до края на 2026 г., за да се избегнат солените глоби за вредни емисии в Брюксел.

За да подсили атаката, през лятото към лифтбека ще се присъедини и неговият „братовчед“ по линия на Changan – електрическият кросоувър Mazda CX-6e. Интересното е, че японците категорично затварят вратата за версиите с удължен пробег (REX), които са хит в Китай. Сметката е проста и доста сурова: високите мита от 30% и скъпата хомологация правят тези хибридни модификации икономически неизгодни за Европа. Така за нас остава само чистата енергия, която, както се вижда, е напълно достатъчна да обърне играта в полза на Mazda.