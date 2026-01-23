Пет причини, поради които двигателите отказват да запалят в студено време

Когато термометрите паднат под нулата, всеки шофьор изпитва онова леко свиване в стомаха, преди да завърти контактния ключ. Студът е безмилостен лакмус за състоянието на автомобила и често превръща дори малките пропуски в поддръжката в сериозен проблем. Експерти посочват петте основни критични точки, които могат да оставят двигателя безмълвен в мразовитите утрини.

На първо място в списъка на заподозрените винаги е акумулаторът

При сериозни минусови температури капацитетът му се срива с 30% до 50%, а понякога и повече. Ако батерията вече е износена или наближава края на жизнения си цикъл, тя просто не разполага с необходимия пусков ток, за да завърти стартера и да „събуди“ машината.

Качеството и видът на горивото заемат втората позиция

При дизеловите агрегати използването на неподходящо сезонно гориво води до неговото сгъстяване и отделяне на парафини, които напълно блокират горивната система. Бензиновите двигатели не са застраховани – наличието на примеси или конденз (вода) в резервоара влошава запалването на сместа и прави старта мисия невъзможна.

Третият фактор, който често се подценява, е вискозитетът на моторното масло

Старата или неправилно подбрана течност се сгъстява при екстремен студ, превръщайки се в лепкава маса, която оказва огромно съпротивление на движещите се части. Това натоварва неимоверно стартера и изтощава и без това отслабналия акумулатор.

Четвъртата причина се крие в „сърцето“ на запалителната система

Износените свещи, микропукнатините по кабелите или наличието на влага са критични фактори. В студено време е необходима много по-силна и стабилна искра за възпламеняване на гориво-въздушната смес и всяка слабост тук води до неуспешен опит за тръгване.

Не на последно място е електрониката

Студът изостря проблемите с лоши контакти, оксидирали кабели и дефектирали сензори. Неизправен температурен датчик или сензор за положението на коляновия вал може да подведе компютъра на колата и да предотврати стартирането изцяло, дори всичко останало да е в изправност.

За да си спестите главоболията и закъсненията, превантивната подготовка е задължителна. Проверката на батерията, използването на качествени консумативи, съобразени с предписанията на производителя, и редовната техническа инспекция са единствената застраховка срещу ледения капан на зимата.