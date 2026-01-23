Пет причини, поради които двигателите отказват да запалят в студено време

Когато термометрите паднат под нулата, всеки шофьор изпитва онова леко свиване в стомаха, преди да завърти контактния ключ. Студът е безмилостен лакмус за състоянието на автомобила и често превръща дори малките пропуски в поддръжката в сериозен проблем. Експерти посочват петте основни критични точки, които могат да оставят двигателя безмълвен в мразовитите утрини.
На първо място в списъка на заподозрените винаги е акумулаторът
При сериозни минусови температури капацитетът му се срива с 30% до 50%, а понякога и повече. Ако батерията вече е износена или наближава края на жизнения си цикъл, тя просто не разполага с необходимия пусков ток, за да завърти стартера и да „събуди“ машината.
Качеството и видът на горивото заемат втората позиция
При дизеловите агрегати използването на неподходящо сезонно гориво води до неговото сгъстяване и отделяне на парафини, които напълно блокират горивната система. Бензиновите двигатели не са застраховани – наличието на примеси или конденз (вода) в резервоара влошава запалването на сместа и прави старта мисия невъзможна.
Третият фактор, който често се подценява, е вискозитетът на моторното масло
Старата или неправилно подбрана течност се сгъстява при екстремен студ, превръщайки се в лепкава маса, която оказва огромно съпротивление на движещите се части. Това натоварва неимоверно стартера и изтощава и без това отслабналия акумулатор.
Четвъртата причина се крие в „сърцето“ на запалителната система
Износените свещи, микропукнатините по кабелите или наличието на влага са критични фактори. В студено време е необходима много по-силна и стабилна искра за възпламеняване на гориво-въздушната смес и всяка слабост тук води до неуспешен опит за тръгване.
Не на последно място е електрониката
Студът изостря проблемите с лоши контакти, оксидирали кабели и дефектирали сензори. Неизправен температурен датчик или сензор за положението на коляновия вал може да подведе компютъра на колата и да предотврати стартирането изцяло, дори всичко останало да е в изправност.
За да си спестите главоболията и закъсненията, превантивната подготовка е задължителна. Проверката на батерията, използването на качествени консумативи, съобразени с предписанията на производителя, и редовната техническа инспекция са единствената застраховка срещу ледения капан на зимата.
1 Софийски селянин,Пенсионер
Познайте каква е..?
Коментиран от #2, #3
11:25 23.01.2026
2 Зевс
До коментар #1 от "Софийски селянин,Пенсионер":Манивела :)
11:32 23.01.2026
3 Ми предавам се
До коментар #1 от "Софийски селянин,Пенсионер":Щото само като кажеш италянка и Фиат не е достатъчно.
Аз пък ще ти кажа, че моят 14 коня двигател дизайн 1945 година и той винаги пали. Ха сега познай за какво върви реч.
11:33 23.01.2026
4 ИВАН
11:42 23.01.2026
5 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
С ГР.ТРАНСПОРТ
НЯМАТЕ ПРОБЛЕМИ СЪС СТОМАХА.....
12:00 23.01.2026
6 Тъпунгер🤥
Абе, как палят електрокарите, които са много популярни в скандинавските страни?
12:05 23.01.2026
7 Слънчасалия
Коментиран от #9
12:05 23.01.2026
8 Тъпунгер🤥
12:08 23.01.2026
9 Ъъъъ
До коментар #7 от "Слънчасалия":Паркирайте винаги до голям воден басейн!😂
12:10 23.01.2026