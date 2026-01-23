Новини
Пет причини, поради които двигателите отказват да запалят в студено време

Пет причини, поради които двигателите отказват да запалят в студено време

23 Януари, 2026 11:12 1 323 9

За да си спестите главоболия, превантивната подготовка е задължителна

Пет причини, поради които двигателите отказват да запалят в студено време - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато термометрите паднат под нулата, всеки шофьор изпитва онова леко свиване в стомаха, преди да завърти контактния ключ. Студът е безмилостен лакмус за състоянието на автомобила и често превръща дори малките пропуски в поддръжката в сериозен проблем. Експерти посочват петте основни критични точки, които могат да оставят двигателя безмълвен в мразовитите утрини.

На първо място в списъка на заподозрените винаги е акумулаторът

При сериозни минусови температури капацитетът му се срива с 30% до 50%, а понякога и повече. Ако батерията вече е износена или наближава края на жизнения си цикъл, тя просто не разполага с необходимия пусков ток, за да завърти стартера и да „събуди“ машината.

Качеството и видът на горивото заемат втората позиция

При дизеловите агрегати използването на неподходящо сезонно гориво води до неговото сгъстяване и отделяне на парафини, които напълно блокират горивната система. Бензиновите двигатели не са застраховани – наличието на примеси или конденз (вода) в резервоара влошава запалването на сместа и прави старта мисия невъзможна.

Третият фактор, който често се подценява, е вискозитетът на моторното масло

Старата или неправилно подбрана течност се сгъстява при екстремен студ, превръщайки се в лепкава маса, която оказва огромно съпротивление на движещите се части. Това натоварва неимоверно стартера и изтощава и без това отслабналия акумулатор.

Четвъртата причина се крие в „сърцето“ на запалителната система

Износените свещи, микропукнатините по кабелите или наличието на влага са критични фактори. В студено време е необходима много по-силна и стабилна искра за възпламеняване на гориво-въздушната смес и всяка слабост тук води до неуспешен опит за тръгване.

Не на последно място е електрониката

Студът изостря проблемите с лоши контакти, оксидирали кабели и дефектирали сензори. Неизправен температурен датчик или сензор за положението на коляновия вал може да подведе компютъра на колата и да предотврати стартирането изцяло, дори всичко останало да е в изправност.

За да си спестите главоболията и закъсненията, превантивната подготовка е задължителна. Проверката на батерията, използването на качествени консумативи, съобразени с предписанията на производителя, и редовната техническа инспекция са единствената застраховка срещу ледения капан на зимата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Софийски селянин,Пенсионер

    4 3 Отговор
    Моята италианка пали от раз защото инженерите от Фиат преди 30 и кусур години са измислили една умна джаджа..
    Познайте каква е..?

    Коментиран от #2, #3

    11:25 23.01.2026

  • 2 Зевс

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    Манивела :)

    11:32 23.01.2026

  • 3 Ми предавам се

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    Щото само като кажеш италянка и Фиат не е достатъчно.
    Аз пък ще ти кажа, че моят 14 коня двигател дизайн 1945 година и той винаги пали. Ха сега познай за какво върви реч.

    11:33 23.01.2026

  • 4 ИВАН

    5 0 Отговор
    Сменяйте си всеки ден датчиците, компютрите, акумулаторите и колите и ще палят, все някога, ако ли не, пеша.

    11:42 23.01.2026

  • 5 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    3 1 Отговор
    СРЕЩУ ЛЕВ И ШЕЙСЕТ СТ.
    С ГР.ТРАНСПОРТ
    НЯМАТЕ ПРОБЛЕМИ СЪС СТОМАХА.....

    12:00 23.01.2026

  • 6 Тъпунгер🤥

    3 0 Отговор
    Важно е също да имате и гориво!🤥
    Абе, как палят електрокарите, които са много популярни в скандинавските страни?

    12:05 23.01.2026

  • 7 Слънчасалия

    1 2 Отговор
    Моята Тесла пали батериите от раз и после става тотал щета.

    Коментиран от #9

    12:05 23.01.2026

  • 8 Тъпунгер🤥

    3 1 Отговор
    Не само акумулатора, на мене също ми се свиват дреболиите от 30 до 50%, при минусови температури!☹️

    12:08 23.01.2026

  • 9 Ъъъъ

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Слънчасалия":

    Паркирайте винаги до голям воден басейн!😂

    12:10 23.01.2026