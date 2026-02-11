Пилот от Formula 1 блъсна чисто новия си лимитиран Mercedes

Андреа Кими Антонели, 19-годишният италиански пилот, избран да води отбора на Mercedes-AMG PETRONAS F1 през 2026-та е претърпял тежка катастрофа в Сан Марино. В събота вечер, 7 февруари, само няколко дни преди да замине за зимните тестове в Бахрейн, Антонели губи контрол над изключително рядката си служебна кола в квартал Серавалле. Според местната полиция, колата се удря в лампа, отскача от централната мантинела и подпорната стена, оставяйки следа от отломки с дължина 144 метра.

Колата, която е шофирал младият пилот, Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ „Motorsport Collectors Edition“ е строго ограничена серия с едва 200 произведени бройки в целия свят. Представен като почит към наследството на отбора във Fоrmula 1, автомобилът е в цвят Obsidian Black с ръчно рисувани сребърни звезди на Mercedes и впечатляващи акценти в зелено Petronas. Oбозначението PRO означава, че автомобилът е оборудван с 612 к.с. (450 kW) 4,0-литров twin-turbo V8, подсилени охладителни системи и аеродинамичен пакет, оптимизиран за писта, с карбонови сплитери и фиксирано задно крило.

Макар че Антонели е излязал от разбития автомобил напълно невредим и е потвърдено, че ще участва в тестовете в Бахрейн, които започват днес, финансовата и логистична „сметка“ за инцидента е зашеметяваща. С оригинална препоръчителна цена от приблизително 254 000 евро и пазарни корекции, почти пълното унищожаване на един от само 200 екземпляра е значителен удар за популацията на модела. Иронията е, че Антонели беше получил ключовете официално само шест дни преди катастрофата.

Инцидентът е поредният момент на силен стрес за младия пилот, който е известен с катастрофата с колата на Джордж Расел по време на дебюта си в FP1 в Монца през 2025 година. Шефът на отбора Тото Волф, който винаги е защитавал „суровата скорост“ на Антонели и грешките му като новобранец, все още не е коментирал публично инцидента в Сан Марино.