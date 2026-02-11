Пилот от Formula 1 блъсна чисто новия си лимитиран Mercedes

Андреа Кими Антонели, 19-годишният италиански пилот, избран да води отбора на Mercedes-AMG PETRONAS F1 през 2026-та е претърпял тежка катастрофа в Сан Марино. В събота вечер, 7 февруари, само няколко дни преди да замине за зимните тестове в Бахрейн, Антонели губи контрол над изключително рядката си служебна кола в квартал Серавалле. Според местната полиция, колата се удря в лампа, отскача от централната мантинела и подпорната стена, оставяйки следа от отломки с дължина 144 метра.
Колата, която е шофирал младият пилот, Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ „Motorsport Collectors Edition“ е строго ограничена серия с едва 200 произведени бройки в целия свят. Представен като почит към наследството на отбора във Fоrmula 1, автомобилът е в цвят Obsidian Black с ръчно рисувани сребърни звезди на Mercedes и впечатляващи акценти в зелено Petronas. Oбозначението PRO означава, че автомобилът е оборудван с 612 к.с. (450 kW) 4,0-литров twin-turbo V8, подсилени охладителни системи и аеродинамичен пакет, оптимизиран за писта, с карбонови сплитери и фиксирано задно крило.
Макар че Антонели е излязал от разбития автомобил напълно невредим и е потвърдено, че ще участва в тестовете в Бахрейн, които започват днес, финансовата и логистична „сметка“ за инцидента е зашеметяваща. С оригинална препоръчителна цена от приблизително 254 000 евро и пазарни корекции, почти пълното унищожаване на един от само 200 екземпляра е значителен удар за популацията на модела. Иронията е, че Антонели беше получил ключовете официално само шест дни преди катастрофата.
Инцидентът е поредният момент на силен стрес за младия пилот, който е известен с катастрофата с колата на Джордж Расел по време на дебюта си в FP1 в Монца през 2025 година. Шефът на отбора Тото Волф, който винаги е защитавал „суровата скорост“ на Антонели и грешките му като новобранец, все още не е коментирал публично инцидента в Сан Марино.
1 Пилот на
Коментиран от #5, #17
18:58 11.02.2026
2 Този пич не се
Коментиран от #6
19:02 11.02.2026
3 Григор
Е те това вече не е вярно. Инцидент има но напълно разбит автомобил няма! Това е журналистическа измислица! Има леко одраскан автомобил!
19:03 11.02.2026
4 МП4
19:11 11.02.2026
5 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Пилот на":Простено му е на момчето, лани взе книжка. На улицата не е като на писта.
19:24 11.02.2026
6 БОТЕВ
До коментар #2 от "Този пич не се":Не се заяждам, питам само приятелски, как се научи да не катастрофираш или просто смени от задно на предно? Нали се сещаш, че тоя тип от Ф1 е в пъти по-добър шофьор от нас, пък ако ще да караш и баничарка😁😂🤣 За пишещите преди теб, че проблемът е в задкормилното устройство, за мен е в колата със задно или фалшиво 4х4, демек при БМВ им Мерцедес пак задно. Но Бай Ганьо разбира се твърди, че е по-добър шофьор от талант във Формула 1, нищо, че българин във Формула 1 е имало точно никога.
Коментиран от #7, #9, #10, #16
19:32 11.02.2026
8 19г. келеш
20:09 11.02.2026
9 Колкото и да е карал
До коментар #6 от "БОТЕВ":19г. хлапе никога не може да има опита на обикновен шофьор въртял геврека 30+ г. А да не говорим за професиолни шофьори със същия стаж.... Келеша има мнооооого хляб да изяде докато ги стигне!!!!!
20:14 11.02.2026
10 Карач на мощни коли
До коментар #6 от "БОТЕВ":Аз ще ти кажа как се научих.Първо се съобразявам с настилка, време, път.2. Със възможностите на колата, как стартира от място ускорение, спиране и как върти дуп@р@т@. След това трябва да имаш ясна преценка. Ти какво можеш и колата какво може да ти да.И най- важното да не се имаш за голямото добро утро.Чак тогава започвам да давам шамари на оборотомера.Този келеш не може да кара и това е факт, защото няма акъл и преценка.Това не се учи или го имаш или не.Да ходи да си кара на компютър и да цоца мляко не е за тази работа.
Коментиран от #13, #14
20:18 11.02.2026
11 Тото Вълка
20:18 11.02.2026
12 Ами качете го
20:21 11.02.2026
13 БОТЕВ
До коментар #10 от "Карач на мощни коли":Скоростта, с която това момче кара, не си я и сънувал. Колата ти е като тротинетка в сравнение с болида му, така че опитът ти не е релевантен. За мен основен проблем за стабилността на пътя е задното предаване.
Коментиран от #15
20:51 11.02.2026
14 👍👍👍
До коментар #10 от "Карач на мощни коли":Точно !!!! Вярно с точките и запетайките!!!! Браво пич ! И аз съм като теб ! Жив и здрав!!!!!!
20:53 11.02.2026
15 Като не я е сънувал скоростта
До коментар #13 от "БОТЕВ":Келешът да се качи на нещо дето му е сънувал скоростта и от там да почне малко по малко да надгражда А така като няма опит ,а се качва на мощни таралясници ще се блъска и да се моли само Бог да го закриля и най - вече да пази околните участници в движението!!!!!
20:59 11.02.2026
16 Смешко
До коментар #6 от "БОТЕВ":,,талант "във Ф 1 🤣🤣🤣🤣🤣 Те ,ако бяха всичките състезатели като тоя некадърник ,, таланти" досега един жив нямаше да е останал . Всички щяха да са се изтрепали.....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
21:04 11.02.2026
17 Пази Боже
До коментар #1 от "Пилот на":Да не е някой насреща му....
21:11 11.02.2026
18 Лудият Макс /Макс Верстапен/
21:20 11.02.2026
19 Да продължава в същия дух
22:05 11.02.2026