Автомобилно богохулство с чисто нов Mercedes-AMG S63 (ВИДЕО)

Когато става въпрос за автомобилно богохулство или чист гений, границата е тънка колкото лист хартия. Момчетата от калифорнийското тунинг ателие S-Klub LA обаче решиха да я пресекат с гръм и трясък. Резултатът? Проектът „Final Boss“ – брутална симбиоза между величието на 70-те и дигиталния екстремизъм на днешния ден, която кара традиционалистите да настръхват, а феновете на мощността да занемяват.

Всичко започва с един доста скъп „донор“. Основателят на студиото, Ед Саркисян, буквално разфасова чисто нов Mercedes-AMG S63 E-Performance за над 200 000 долара, след като е навъртял едва 4000 мили с него. Целта му обаче не е вандализъм, а висш пилотаж в инженерството. Оказва се, че междуосието на модерната дълга база (V223) почти милиметрично съвпада с това на късата версия на легендарния Mercedes-Benz 600 W100. Вместо да се мъчат да „присаждат“ части, екипът решава да направи нещо радикално – взимат цялата модерна платформа и я обличат в изящната каросерия на класиката от 1971 година.

Самата „черупка“ е открита в Тексас, където е събирала прах и ръжда в продължение на десетилетие. След пълна реставрация и сериозно разширяване на калниците, за да се напасне към широката AMG следа, тя вече приютява едно истинско чудовище. Под капака боботи 4,0-литровият V8 битурбо двигател, подпомаган от електрическа мощ. Крайният резултат е стряскащ – над 800 конски сили и изумителните 1430 Нм въртящ момент. О, да, тази лимузина не просто се движи, тя „къса“ асфалта.

Влизайки в купето, човек преживява истински културен шок. Пред очите ви е силуетът на класическия W100, но вътрешността е портал към бъдещето. Тук са мултимедията MBUX, масажните кресла и всички асистенти за сигурност, с които разполага флагманът на Mercedes-Benz днес. Всичко е функционално – от хибридната система до последната LED светлина. Самите фарове са шедьовър – те са 3D сканирани копия на оригиналите, но превърнати в модерна оптика с интегрирани въздухозаборници.

Визуално „Последният бос“ е облечен в дълбоко тъмнозелено, което контрастира с детайли от видим карбон по покрива и огледалата. Проектът, подготвен за изложението SEMA 2025, е ярко доказателство, че когато имаш визия, бюджет и щипка лудост, миналото и бъдещето могат да танцуват в перфектен ритъм.